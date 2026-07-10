Začaly prázdniny, ČT nasazuje reprízy. Kanál archiv, naprosto trapné, nechápe režisér Žáček

10.07.2026 13:19 | Rozhovor
autor: Jakub Vosáhlo

Být na místě členů vrcholného managmentu ČT, asi bych se propadl hanbou, říká režisér Jan Žáček nad letní programovou skladbou České televize. S letními prázdninami tradičně začíná éra repríz, a to nejen v dramatické tvorbě.

Začaly prázdniny, ČT nasazuje reprízy. Kanál archiv, naprosto trapné, nechápe režisér Žáček
Foto: archiv
Popisek: Spisovatel a režisér Jan Žáček.

Začaly prázdniny, čas, kdy se televizní vysílání na veřejnoprávních frekvencích tradičně mění ve festival repríz archivních pořadů. Jak se na tuto programovou nabídku díváte z pohledu režiséra?

Když se podívám na program ČT, budí to ve mně naprosté zděšení. V neděli 5.7. vysílala ČT v hlavním vysílacím čase trhák Jak vytrhnout velrybě stoličku. Hned potom opakuje 1. díl Ďáblovy lsti. Následující den přichází ČT1 s opakováním Místa zločinu Ostrava a s opakováním Doktora Martina. Na Dvojce vysílá asi po stopadesáté Manželé z roku II. a opakování Jana Husa.

V úterý opakuje ČT seriály Četnické humoresky. Na dvojce opakuje Podnikavou dívku. Další den, ve středu, se opakují seriály Vyprávěj a Doktor Martin a francouzská komedie Smolař. Ve čtvrtek se opakují seriály Most a seriál Volha. V pátek přichází ČT s opakováním seriálu Vyprávěj a s opakováním Všechnopárty a se senzací Kdo nastaví kůži. A v sobotu? Opakování Postřižin a Tří mušketýrů z roku 1973. A to jsem jmenoval jen reprízy v hlavním vysílacím čase. Těch dalších je, pochopitelně, mnohem více. Opakovat je nezbytné, aby sklerotici nezapomněli na to, co už mnohokrát viděli. Taková je politika pánů Chudárka a Fridricha…

Takhle to vypadá šíleně, ale určitě se to dá nějak kvantifikovat. Ví se, kolik procent z vysílacího času vlastně zabírají reprízy v rámci celého roku, nejen o prázdninách?

Podle AI, abychom byli moderní, je to takto: ČT nabízí reprízy asi na ploše 55 - 60% vysílacího času. A to včetně zpravodajských pořadů. Asi 70 - 75% hraných pořadů v ČT tvoří reprizy. U zábavných pořadů je podíl reprizovaných pořadů 60%. U dokumentů a publicistiky 50 - 60%. Dá se tedy jednoznačně konstatovat, že kdyby ČT nevysílala především pořady z archivu, mohla by se skoro zavřít. Počet nových pořadů je minimální. Víte, jaká je nejlepší nemocnice? Taková, která nemá pacienty. Protože má nulovou úmrtnost.

Víte, jaká je nejlepší televize? Ta, která nevysílá. Hradí se jen platy zbytečných zaměstnanců a provoz budov. Myslím, že je to vynikající návrh pro ČT. Nadále vysílat jen z archivu. Ušetřily by se šílené peníze a diváci to nějak přežijí. Nakonec i ve zpravodajství je celkem jedno, zda ty záběry ze žní pocházejí třeba z roku 1970 nebo ze současnosti. Pšenice i kukuřice… zůstaly stejné. Kombajny často také. Tak proč to točit a zpracovávat znovu?

Co by to znamenalo pro rozpočet ČT?

Ušetřilo by se tolik, že generální ředitel a další vrcholní představitelé ČT by si mohli zvýšit platy. A bylo by víc i na stavební a další zakázky, ze kterých přece mohou plynout provize zadavatelům v tichu a klidu. A žádný umělec to nevykecá, kdyby se to tedy náhodou dozvěděl v souvislosti třeba s hranými pořady. A NKÚ? O tom se pomalu přestává mluvit. ČT ho prostě odmítá. Ne, vážně, Česká televize je naprosto trapná s tím věčným reprízováním. Snad by si mohla jeden ze svých kanálů vyhradit k reprízám, nazvat ho Kanál Archiv.

A na dalších kanálech vysílat jenom novinky. Samozřejmě by se tím snížil počet kanálů ČT cca o 60% a logicky by bylo možno snížit - bez jakýchkoliv problémů i počet zaměstnanců ČT o 60%. A nebo… co kdyby ČT začala konečně dělat to, co dělat má? Samostatně vyrábět a vysílat nové pořady? Řekněme, pro začátek, ve dvojnásobném množství. No, ale kdo by to dělal? Přece ne ti, kteří to dělají nyní s nesmyslně vysokými náklady, vznikajícími kvůli předraženým pořadům komerčního charakteru. A kvůli neumětelství tzv. dramaturgie ČT.

Co se s tím tedy dá dělat?

Být na místě členů vrcholného managementu ČT, asi bych se propadl hanbou. Nadneseně řečeno - asi bych se zastřelil. A být na místě těch, kteří tyhle lidi jmenovali do jejich funkcí, odstoupil bych. Protože jmenování několika předchozích generálních ředitelů ČT a dalších milionově placených manažerů je prostě ostudné a skandální. Generálního ředitele ČT volí Rada ČT. A členy rady volí naši poslanci, zřejmě podle jejich devótnosti. Samozřejmě, Rada ČT nezvolí ředitelem nikoho, kdo by utahoval kohoutky. A radním se zase nemůže stát nikdo, kdo by nejednal s poslanci a senátory, kteří ho ke korytu pustili. Takže generálního ředitele ČT - v podstatě - vybírají naši politici. A tom ta nezávislost veřejnoprávních médií je.

Domnívám se tedy, že ČT se stává pro své diváky úplně zbytečným a prodělečným podnikem. Ne, již dlouho zbytečná a prodělečná je. Potřebná je jenom pro politiky, kteří ji pevnýma rukama řídí prostřednictvím své rady. O nějaké nezávislosti rozhodně nemůže být řeč. Tyhle žvásty si mohou nemyslící osobnosti české kultury strčit za klobouk. A samozřejmě je ČT potřebná i pro ty, kteří se v ní živí a přiživují. Především pro její vedení. Ať to stojí, co to stojí, hlavně když jsou tihle lidé poslušní a dál plní pokyny svých politických chlebodárců.

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Článek obsahuje štítky

Česká televize , Žáček , repríza

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