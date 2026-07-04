Klaus kvůli Ankaře zkritizoval Macinku: Někdy člověk musí mlčet

04.07.2026 16:10 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Bývalý prezident Václav Klaus se vložil do sporu mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Pražským hradem ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Zkritizoval jak Pavlovo rozhodnutí podat žalobu k Ústavnímu soudu, tak neohrabanou komunikaci ministra zahraničních věcí a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky. Premiér mezitím apeloval na prezidentovu velkorysost a vyzval ho k přehodnocení cesty. Hrad však potvrdil, že se Pavel summitu zúčastní.

Klaus kvůli Ankaře zkritizoval Macinku: Někdy člověk musí mlčet
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

Bývalá hlava státu okomentovala spor mezi vládou a Pražským hradem. Podle Václava Klause konflikt vyhrotil ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé sobě) svými neohrabanými způsoby, zároveň však označil postup současného prezidenta Petra Pavla za vážnou chybu.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc

  • BPP
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Klaus, jenž v minulosti Motoristy podporoval, kritizoval způsob, jakým Macinka komunikoval rozhodnutí ohledně summitu NATO v Ankaře. „Někdy člověk musí do jisté míry mlčet a akceptovat jinou situaci. Macinka to vyhrotil svými neohrabanými – nebo jak bych to nazval – způsoby. Tím je vyhrocena situace a druhé straně to umožňuje míjet podstatu problému a zabývat se tou vnější stránkou,“ uvedla bývalá hlava státu.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...

Svým chováním Macinka podle Klause umožnil druhé straně přesunout pozornost od podstaty problému k formálním otázkám.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Klaus: Pavel udělal nepřijatelnou chybu. Já bych ji neudělal

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Hlavní sporný bod celé kauzy představuje účast prezidenta Pavla na summitu NATO. Vláda s ním původně nepočítala jako se součástí delegace. Hlava státu kvůli tomu podala žalobu k Ústavnímu soudu, jenž vydal předběžné opatření ve prospěch prezidenta a nařídil vládě jeho akreditaci.

Pavel podle svého předchůdce ve funkci udělal podáním žaloby chybu. „Opakovaně jsem celý půlrok říkal, že únik k Ústavnímu soudu je únik od politického řešení problému. Pro mě je to naprosto nepřijatelná chyba a nikdy bych ji neudělal,“ zdůraznil Klaus.

Podle jeho slov celá situace ukazuje na snahu o posun směrem k prezidentskému systému a odtržení hlavy státu od vlády. „Já opakovaně zdůrazňuji, že nejsme prezidentský systém a všechno, co se v posledních dnech a týdnech odehrává, je pokus se k tomu prezidentskému systému přiblížit,“ sdělila bývalá hlava státu.

Fakt, že dosud jezdili prezidenti na zasedání NATO, je podle něj dán tím, že se nikdy neodtrhli tolik od vlády, jako se odtrhl prezident Pavel. Konflikt označil za prakticky nezastavitelný a varoval před další eskalací. Macinkovo označení soudního rozhodnutí za „pokus o ústavní puč“ sice považuje za přehnané, ale problém změny ústavního uspořádání nebagatelizuje.

Premiér apeloval „na prezidentovu velkorysost a odpovědnost vůči ČR“, Pavel se chystá na cestu

Ke kauze se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Celý spor kolem summitu NATO mě opravdu mrzí. Do této situace bychom se vůbec nedostali, kdyby prezident nepodal kompetenční žalobu, která vše vyhrotila a zkomplikovala – protokolárně, ekonomicky i logisticky. Každopádně předběžné opatření Ústavního soudu jsme plně respektovali,“ napsal na svém facebookovém účtu.

Letošní summit je podle jeho slov pro vládu mimořádně důležitý – jak jeho oficiální, tak neformální část. „V Ankaře chceme osobně představit naši zahraniční a bezpečnostní politiku, za kterou podle Ústavy odpovídá vláda, a hájit naši pozici. To jsou věcné a logické důvody,“ sdělil šéf kabinetu.

V Ankaře se bude projednávat mj. návrh dávat 70 miliard eur ročně Ukrajině. „Lze předpokládat, že i v této věci bude mít prezident jiný postoj než my. Ostatně prezident se vůči naší politice opakovaně vymezuje, a to nejen doma, ale i při zahraničních jednáních. Určitě nám nejde o válku s prezidentem, vendetu a rozhodně ho nechceme ponižovat, jak to někteří novináři a poradci vykreslují. Nikdo prezidentovi nebrání vykonávat úřad. Jen za první půlrok naší vlády navštívil 12 zemí, podpořili jsme ho jako vedoucího delegace na Valné shromáždění OSN na podzim a počítáme s tím, že povede delegaci na summit NATO v Tiraně příští rok. Proto bych chtěl znovu apelovat na prezidentovu velkorysost a odpovědnost vůči České republice, aby svoji cestu do Ankary přehodnotil. Vím, že je někdy složité ustoupit, sám jsem v té situaci byl před půl rokem při jmenování vlády. Ale někdy ustoupit znamená víc, než za každou cenu prosadit svou. Skutečný státník takový okamžik určitě pozná,“ soudí politik.

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Kancelář prezidenta republiky však zveřejnila prohlášení, v němž potvrdila, že se Petr Pavel ve dnech 7. a 8. července zúčastní summitu NATO v tureckém hlavním městě Ankaře.

 

 

Psali jsme:

K čemu je tam Pavel potřebuje? Vyoralova zásadní otázka k summitu NATO
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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

https://t.co

https://www.hrad.cz

https://www.idnes.cz

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Babiš , Hrad , Klaus , Pavel , premiér , prezident , Ústavní soud , vláda , summit NATO , Macinka , Ankara

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