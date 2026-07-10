Muž vystupující jako Thomas Paukner: Rakušan je nejnebezpečnější politik v ČR

Sám o sobě muž vystupující jako Thomas Paukner prozradil, že je pravicově založený člověk, kterému jde o maximální svobodu.
Podotýká, že současná mediální scéna a vysoká podnikatelská scéna, která je přilepená na stát, začínají masivně zneužívat „klientelisticko-politické vazby“, avšak o kauzách se dle Pauknera píše akorát, pokud se týkají jedné strany politického spektra, a kauz druhé strany se média dotýkají jen okrajově.
Část médií, včetně například Deníku N, se snažila v poslední době odhalit Pauknerovu identitu, přičemž padala i nařčení, že má být za jeho účtem PR agentura. Paukner v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz dění kolem své osoby přirovnal k „honu“.
„Ten hon proběhl poměrně drsně. Nikdy by mě nenapadlo, že ze služby na Seznamu mohou uniknout všechna data. Data o smlouvách, data o vlastnících účtů, data o přepisech účtů, data vlastně jednotlivých osob, které s tím účtem byly spojené začátkem roku 2025. To by mě nikdy nenapadlo,“ říká, avšak dodává, že přestože novináři poškodili reputaci Seznamu, tak neobjevili de facto nic. „Když PR agenturu nebyla schopná nalézt ani Zdislava Pokorná se všemi daty, které dostala, tak nejjednodušší vysvětlení je, že žádná PR agentura neexistuje,“ doplňuje.
Ke způsobům, jak ze Seznamu data týkající se jeho účtu unikla, Paukner pronáší, že existuje více teorií. První má být, že šlo o únik, který posvětila samotná firma. „To znamená, že někdo do toho Seznamu napsal: ‚Hele, potřebujeme data tady o tom účtu,‘ a oni jim je dali. Tuhle teorii já bych skoro až vyloučil z toho důvodu, že proběhla neoficiální komunikace s vedením Seznamu a vzhledem k tomu, v jaké panice osoby ve vedoucích pozicích byly, tak si troufnu tvrdit, že oni za tím přímo nestojí,“ říká.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Druhou teorií má být, že novinářky, které se snažily Pauknerovu pravou identitu rozklíčovat, „mají lepší přístup k datům než veřejnost“ – tedy že novinářka Pokorná získala interní přístup do systémů Seznamu bez vědomí vedení firmy.
Problémy měl začít tvůrce pociťovat poté, co se začal zajímat o určitá domácí témata. Vše započalo tím, jak na platformě Medium.cz od Seznamu Paukner přešel od geopolitiky k investigativní tvorbě a začal publikovat například texty upozorňující na údajné vazby exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) na nápojářský průmysl či propojení jeho poradenského týmu se solárníky pobírajícími dotace. Právě tehdy začal Seznam tyto jeho texty mazat a nezbývalo mu nic jiného než se uchýlit na sociální sítě.
Samotnou oficiální tvorbu Seznamu v rámci SeznamZpráv.cz Paukner vnímá coby „PR agenturu současné opozice“ od doby, kdy „byl uklizen“ jejich někdejší šéfredaktor Jiří Kubík. Podotýká, že na serveru přestaly vycházet investigativní články a informace o kauzách minulé vlády s výjimkou té bitcoinové.
Na tvrzení Zdislavy Pokorné, že se nehodlá zabývat obsahem Pauknerových článků, jelikož prý „nesplňují novinářské standardy“, podotýká, že jej fascinuje, jak může zrovna tato novinářka hovořit o novinářských standardech, když například uveřejnila články o údajných příspěvcích poslance Filipa Turka s extremistickým obsahem, jejichž pravost však dosud nepotvrdila. „Já si troufám tvrdit, že používám daleko větší standardy než ona. A možná proto ji to tak štve,“ reaguje autor na nařčení novinářky Deníku N s tím, že on sám na rozdíl od ní například uvádí ve svých textech odkazy na otevřené zdroje, které si každý může ověřit.
„Nejnebezpečnější politik v České republice“
Upozorňovat se Paukner snaží také na kauzy týkající se hnutí STAN a jeho lídra Víta Rakušana. „Já jej vnímám jako nejnebezpečnějšího politika v České republice – tím, co on dokázal stvořit, čím dokázal projít, jaké vazby dokázal vybudovat a jaké kauzy dokázal přežít,“ hodnotí.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Poté, co Rakušan přečkal kauzu Dozimetr, se podle autora „posunul úplně na novou úroveň“. „Vybudoval si místo tady z těch jeho lokálních klientelistických vazeb z okolí Radovana Krejčíře – vlastně jeho pohrobků, kteří tady nějakým způsobem působili – a posunul se do velkého byznysu a začal si budovat vazby s opravdu mocnými lidmi. Začal si budovat vazby skrze Evropskou unii a skrze partaj EPP (Evropskou lidovou stranu, pozn. red.). To znamená, že Vít Rakušan je v současnosti – na rozdíl od ODS, která je v ECR v opozici vůči Evropské komisi (EK) – na straně EK se všemi jejími prostředky,“ popisuje Paukner. Dle něj je Rakušan „kůň současné evropské koalice“ a zároveň se kolem něj „synchronizují“ zájmy Pražského hradu a byznysu. „Stojí za ním hodně mocní lidé,“ shrnuje.
„To znamená, že z mého pohledu Vít Rakušan v sobě koncentruje schopnost přežít se schopností vytěžit maximum z jakékoli moci, kterou dostane, a zároveň ještě nadto – aby toho nebylo málo – tak má podporu současné Evropské komise. A kvůli tomuto je pro mě momentálně nejnebezpečnější politik v České republice. Protože kdyby on dostal moc, tak se to jenom zopakuje ve větším měřítku,“ dodává Paukner k osobě někdejšího místopředsedy Fialovy vlády.
Hnutí STAN „vysávalo peníze“, tvrdí Paukner. Starostové jeho nařčení odmítají
V nedávné době Paukner publikoval, jak dle něj hnutí STAN „vysávalo peníze“. „Vít Rakušan a jeho partaj za přispění ředitelky hnutí STAN roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že při tom mohli porušit množství platných zákonů,“ popsal autor s poukazem na to, že hnutí prostřednictvím své dceřiné společnosti BeSTAN s.r.o. mělo získávat miliony korun ze státního rozpočtu za pronájem poslaneckých kanceláří, a kanceláří tak podnikatelskou činnost, čímž dle něj porušilo zákon o hospodaření politických stran.
Tvrdí, že hnutí STAN nechávalo vlastní poslance předkládat faktury a doklady o platbě za kanceláře, „které stály prokazatelně násobně méně, než jaké platby za pronájmy firmy BeSTAN inkasovala od Poslanecké sněmovny, tedy ze státního rozpočtu“.
Společnost BeSTAN si měla pronajímat od státního podniku Lesy České republiky kancelářské prostory v Brně, které následně přepronajímala poslancům hnutí STAN. „Všichni poslanci hnutí STAN shodně Poslanecké sněmovně deklarovali, že mají kancelářské prostory, každý z nich o výměře 50 metrů čtverečních. To ale není možné, dohromady je výměra všech tří kanceláří pouhých 79 metrů, tedy zhruba 26 metrů na osobu. Aby toho nebylo málo, poslanci hnutí STAN si nechávali proplácet telefonní a internetové připojení od firmy BeSTAN za 70 000 až 130 000 korun ročně, tedy za 5 až 10 tisíc měsíčně. Peníze opět končily ve firmě BeSTAN s.r.o.,“ uvádí Paukner s tím, že daný systém měl fungovat v letech 2022 až 2024.
„Klíčová otázka zní – kde jsou ty peníze? Firma BeSTAN s.r.o. prokazatelně inkasovala násobně více peněz, než uhradila na pronájmu kanceláří v Brně od Lesů České republiky a pravděpodobně i jinde v republice. Tím prokazatelně vytvářela zisk a podnikala. Tento zisk ale umořila náklady – jakými?“ ptá se Paukner.
Hnutí STAN se proti nařčením Pauknera ohradilo. „Lžete a usvědčují vás samotné ‚důkazy‘, které ve svém textu uvádíte. Zřejmě předpokládáte, že si odkazy nikdo nerozklikne nebo nebude ověřovat,“ reagovalo a upozornilo, že pronajaté prostory dle něj měly výměru 264 metrů a „celkový roční nájem placený Lesům ČR byl 570 tisíc, nikoliv cca 250 tisíc (i to je zřejmé ze smlouvy, pokud byste z ní nevyscreenovali jen část), a nezahrnoval další náklady (zálohy na energie, úklid, splátka za nákup vybavení), které činily přes 350 tisíc ročně“.
„Celkově tak společnosti BeSTAN za zprostředkování pronájmu a servis zůstávalo u každé smlouvy cca 2000–3000 Kč, a to na nenadálé náklady nebo na nedoplatky za energie. Konkrétně u této smlouvy v Brně pak pro BeSTAN skončil pronájem ztrátou, protože jeden z poslanců v posledním roce pronájem kanceláře ukončil, BeSTAN tak již nedostával kompenzaci od Sněmovny, ale nájem Lesům dále platil. Tvrzení, že BeSTAN na tomto pronájmu vydělával, je tedy zcela nepravdivé,“ uvedli Starostové.
„Společnost BeSTAN ani hnutí Starostové žádné zákony ani pravidla neporušily, jak se snaží autoři textu podsouvat. Servisní organizace BeSTAN prochází každoročně auditem, hospodaření hnutí je kontrolováno Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, správnost smluv a faktur za pronájmy poslaneckých kanceláří kontroluje Kancelář Poslanecké sněmovny,“ dodali k Pauknerovým tvrzením ohledně kanceláří.
Paukner si však nadále i přes vyjádření starostů za svými tvrzeními stojí. „Hnutí STAN hodlá tvrdit, že za kanceláře platilo 550 tisíc korun, nikoli 253 tisíc korun, jak jsem uvedl. Je to lež. Smlouva obsahuje nájem v 1. patře, kde vzniklo takzvané STANoviště – regionální centrála hnutí v Brně. Poslanecké kanceláře byly umístěné v 5. patře budovy a co je nejdůležitější – ve smlouvách s Poslaneckou sněmovnou o 1. patře není ani slovo. Nemůže být, protože v prostorách prokazatelně kanceláře nejsou a probíhala v nich školení, lektoring a stranické akce,“ reagoval mimo jiné na hnutí, které jeho slova odmítá.
Jak se Paukner dívá na prezidenta Petra Pavla a zájmy jeho okolí?
Co říká na to, co některá média prezentovala jako odhalení jeho identity?
Jak vnímá jednotlivá česká média a která jsou dle něj využívána, když je třeba někoho profesně „popravit“?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru s Thomasem Pauknerem na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku