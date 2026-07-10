Zoo Jihlava: Probíhá oprava expozic pro irbisy

10.07.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

U obou venkovních výběhů irbisů v expozičním celku Himálaj se aktuálně mění bezpečností sítě.

Zoo Jihlava: Probíhá oprava expozic pro irbisy
Foto: zoojihlava.cz
Popisek: ZOO Jihlava
Opravy zahrnují výměnu centrálních sloupů, kotevních prvků i samotných sítí, které pocházejí z devadesátých let a jejich životnost vypršela. Postupně pracujeme také na obnově palisády u vhledů do expozic. Zvířata se dočasně nachází v zázemí zoo a do svých expozic se vrátí jakmile to bude možné – odhadujeme konec července.
 
Prosíme, v okolí rekonstrukce se pohybujte se zvýšenou opatrností.
 
Tento projekt finančně podpořil Kraj Vysočina, kterému tímto velmi děkujeme. Díky krajské podpoře nás v budoucnu čeká také přesíťování expozice levhartů cejlonských.

 

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TZ , ZOO Jihlava

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U obou venkovních výběhů irbisů v expozičním celku Himálaj se aktuálně mění bezpečností sítě.