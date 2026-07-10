Zoo Jihlava: Probíhá oprava expozic pro irbisy

Opravy zahrnují výměnu centrálních sloupů, kotevních prvků i samotných sítí, které pocházejí z devadesátých let a jejich životnost vypršela. Postupně pracujeme také na obnově palisády u vhledů do expozic. Zvířata se dočasně nachází v zázemí zoo a do svých expozic se vrátí jakmile to bude možné – odhadujeme konec července.
Prosíme, v okolí rekonstrukce se pohybujte se zvýšenou opatrností.
Tento projekt finančně podpořil Kraj Vysočina, kterému tímto velmi děkujeme. Díky krajské podpoře nás v budoucnu čeká také přesíťování expozice levhartů cejlonských.
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