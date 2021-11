Rozhozená Světlana Witowská. Nabízela v kavárně Tečku a obsluha nechápala

Koronavirus znovu nabírá na síle. Jak přimět další lidi k očkování? A co nás čeká v zimě? O tom hovořil s moderátorkou Světlanou Witowskou biochemik Jan Konvalinka – a to v pořadu Interview ČT24.

reklama

„Jsme zatím ve středním covidovém průšvihu, otázka ale je, co bude dál. Já jsem střední optimista, takže si nemyslím, že se bude opakovat podzim loňského roku, ale jistě těch příštích několik týdnů nebude příjemných,“ sdělil Konvalinka. Nejvíce ho nyní znervózňuje 400 tisíc lidí starších 60 let, kteří nejsou naočkováni. „To je podle mě největší časovaná bomba, kterou máme a která opravdu, když si vezmete, že v této věkové kategorii s deltou máme nejméně jednoprocentní, spíš dvouprocentní úmrtnost, tak kdyby všichni se nakazili a nikdo z nich tou chorobou předtím neprošel, což nevíme bohužel, tak to zase znamená tisíce obětí,“ zmínil Konvalinka.

Podle jeho slov jsme spoustu věcí všichni „zvorali“. „Neočkovali jsme tak razantně a tak rychle a tak energicky, jak jsme měli, lidé dostávali hodně smíšené informace o tom, k čemu je to očkování dobré, nebránili jsme se naprosto zlovolné a hloupé dezinformační kampani proti očkování, která zčásti přichází ze zahraničí, a úplně jsme se vzdali jakékoliv obrany. Před volbami jsme stejně jako loni zanedbali opatření,“ dodal Konvalinka. „A nechali jsme na dobrovolnících a charitativních organizacích očkování v místech, která nejsou poblíž velkých center. Nechali jsme odlehlé končiny, nechali jsme Sudety, jako obvykle jsme je zanedbali. A máme statisíce lidí, kteří měli být naočkováni a nejsou,“ řekl.

„Současná vláda nemá situaci pod kontrolou. Reálná vláda má stále pravomoci, ale tváří se, jako kdyby už odstoupila. A máme vládu, která ještě ani nevznikla, a ta současná vláda na ni div nehází odpovědnost za současný stav. Čili máme velmi nepříjemné mezivládí, které může být potenciálně velmi nebezpečné,“ podotkl.

Nová opatření mohou situaci zpomalit, na velké brždění je ale podle něj pozdě. A co je podle něj s námi špatně, že máme problém ukázat v hospodě doklad o své bezinfekčnosti, i když v cizině je to běžné? „Jsme země dobrého vojáka Švejka a Franze Kafky, přece jen ta tradice tady je,“ sdělil Konvalinka. Poukázal, že v Portugalsku třeba očkovací kampaň vložili do rukou vojáka, jenž zavelel a všichni poslechli.

Witowská následně popsala situaci z dnešního rána, kdy šla do kavárny a sama nabízela servírce Tečku, aby ji zkontrolovala, a ona řekla: „Jakou Tečku?“ „Není tady něco špatně v této zemi?“ zeptala se Witowská. „Je tady něco špatně. Je to i součást toho, proč se tady tak příjemně žije. My jsme takoví uvolnění, máme pohodu, nebereme nic úplně vážně a ty velké tragédie se nás většinou netýkají, velké epidemie nás obcházejí, donedávna nás obcházela i tornáda, to už také není pravda, my jsme prostě zapadli do toho globálního světa a musíme podle těch pravidel hrát, jinak budou umírat lidé,“ podotkl Konvalinka.

Psali jsme: Naletěli jste! Válkův „vánoční lockdown“: Babiš rozsekal SPOLU Hra na oliheň po Česku: „Vobejít nařízení, poflusat vočkovaný a nakonec zlikvidovat hygienika...“ Po Vánocích stovky mrtvých, možná tisíce. Podle Maďara může být ještě hůř než minule Regionální TV: V ústech některých našich politiků se marketing stal téměř sprostým slovem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.