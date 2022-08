Rozkrádání vojenského materiálu na Ukrajině? Toto zaznělo v americké televizi

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 4% Nemají 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8071 lidí CBS svá předchozí tvrzení z letošního dubna o neblahé logistické situaci na Ukrajině tento týden upravila z důvodu jejího údajného zlepšení.



Zlepšení oznámil zakladatel litevské organizace Blue-Yellow, která se od začátku konfliktu s Ruskem podporovanými separatisty v roce 2014 setkává s frontovými jednotkami na Ukrajině a dodává jim nesmrtící vojenskou pomoc. Ještě v dubnu Jonas odhadoval, že se jen 30 až 40 procent všech dodávek přicházejících přes hranice na Ukrajinu dostane na frontovou linii. Od té doby se podle něj situace výrazně zlepšila a mnohem větší množství se nyní dostává tam, kam má.



Ohman v dubnu tvrdil, že se při dodávkách nesmrtícího vojenského materiálu, mezi nímž byly dalekohledy pro noční vidění, vysílačky, kevlarové vesty, balistické přilby a moderní bezpilotní letouny, spoléhá převážně na neoficiální kanály.

„Jsou tu mocní, oligarchové, političtí hráči,“ vysvětloval Ohman v dubnu a popisoval složitou situaci plnou korupce a byrokracie. „Je to něco jako celodenní mocenské hry. „Lidé, kteří ty věci potřebují, jdou nakonec za námi,“ tvrdil.



Přesto není přesně jasné, nakolik se materiál dostane na frontovou linii aktuálně a že se situace s logistikou zlepšila, nelze nezávisle ověřit, stejně jako to, nakolik jsou pravdivá předchozí tvrzení neziskové organizace o problémech se ztrácejícími se zásobami.



Podle CBS však měl v srpnu 2022 přijet do Kyjeva americký atašé pro obranu, brigádní generál Garrick M. Harmon, jenž se zabývá kontrolou a monitorováním zbrojení a i to je zřejmě jeden z důvodů zlepšující se situace.

Že jsou dodávky zbraní Ukrajině organizované přímo oficiální cestou již více efektivní, naznačuje rozhodnutí Spojených států poslat Kyjevu nový balík zbraní v hodnotě 1 miliardy dolarů. Jde o vůbec zatím největší zbraňovou dodávku, která předčí poslední bezpečnostní balík ve výši 700 milionů dolarů zaslaný v červnu.

#Ukraine: Rare footage of no less than four M142 HIMARS in action, firing 24 M31A1 GMLRS unitary rockets at Russian targets.



This footage is notable not just for the quantity but also the daytime usage of HIMARS. Note the Ukrainian soldier with possible MANPADS to the left. pic.twitter.com/bHQKQM2fiG