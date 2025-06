Babiš (ANO): Brno je semeniště největších zločinů v zemi

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Doufám, že naši spoluobčané se dívali na naši tiskovou konferenci, kde jsme v koncentrované formě řekli, co si myslíme o tom, co se v našem státě děje. My jsme svolali tuto mimořádnou schůzi, protože mafiánská aféra praní peněz z drog, zbraní, dětské pornografie vládou Petra Fialy nemá v historii České republiky obdoby. A říkám to naprosto vážně, tohle už není selhání jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. Tohle je korupční rakovina, která metastázovala do nejvyšších pater politiky a zcela narušila důvěru občanů ve stát a státní instituce.

A víte, jak se to pozná, když pan Fiala a celá jeho slavná koalice nemá argumenty a chtějí odvést pozornost od svých průšvihů a zločinů, tak začnou mluvit o Babišovi a schválně dneska počítejte, kolikrát tohle jméno vysloví. Zase začnou vytahovat tu vylhanou a objednanou starou kauzu 18 let Čapí hnízdo, lži o Francii, začnou ukazovat na nějaké selhání jednotlivců.

Někteří se jen tak mimochodem do našeho hnutí infiltrovali z ODS v roce 2013, hlavně Brno. To je asi tak semeniště největších zločinů v naší zemi. Přitom u nás je to jasné. Jestli je někdo u nás podezřelý z nějaké korupce ve spojitosti s výkonem politické funkce, tak končí, okamžitě končí. Takové je u nás pravidlo.

Já jsem založil hnutí proti korupci a na rozdíl od jiných stran to hnutí má výhodu, že mě nikdo nikdy nemůže zkorumpovat. Takže samozřejmě zvyk je takový, že to zametají pod koberec, stejně jako teď zametají tuhle šílenou aféru. A jediné, co nedělají, je, že nevysvětlují jejich průšvihy a nezodpovídají se lidem.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže pro všechny, kteří budete dnes sledovat tuhle schůzi, připravte se. ODS má problém, takže budou mluvit jen o Babišovi a o dalších, ale hlavně ten Babiš, to je zaklínadlo, to není vystoupení někoho v televizi, bez toho asi mají stejnou tu komunikační kartu.

No, ale vraťme se k tomu, proč tady jsme. To nejsou jen v uvozovkách úplatky, cinklá výběrová řízení a podvody v korupční kauze dozimetr s kokainem, to není zapomenutý milion pana Fialy v podivné kampeličce, kde se praly peníze a odkud se stovky milionů nosily v igelitách. Kdo to vyšetřoval, tu kampeličku? Nevíme. To nejsou ani současné nákupy na Ministerstvu obrany, které vzbuzují podezření z korupce a kde se podle mého názoru plýtvá a rozhazují se miliardy korun z peněz daňových poplatníků. Nejnovější zpráva je konečně se domluvili ohledně gripenů, ale jelikož byli nekompetentní, zase prošustrovali, vážení spoluobčané, 5 miliard z vašich peněz. Tahle mafiánská aféra je úplně jiný level., dámy a pánové. Fialova vláda z Ministerstva spravedlnosti oficiálně pomohla proprat peníze pocházející z trestné činnosti, z podsvětí, špinavých peněz drogových dealerů, obchodníků se zbraněmi, dětské pornografie a prodejců padělaných dokladů. Peníze od zločinců proudí přímo do státní kasy a další miliardy končí neznámo kde. A vy, vážení spoluobčané, který jste si koupili tyhle bitcoiny se zločineckým původem, tak máte smůlu, protože vy o ně přijdete, takže žádné řeči, že nějaká miliarda plus, ne! Samozřejmě všichni se budete soudit. Tahle vláda měla zadržet 12,5, miliardy, ale neudělala to.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2073 lidí

Ta zločinecká akce na Ministerstvu spravedlnosti samozřejmě nebyla jen po Blažkovi, i když se tak všichni snaží tvářit, a pan ministr Stanjura hlavně teď se vyjadřuje, a je-li jasné, že byl do toho zapojen ministr Stanjura, a nedokážu si představit, že by o tom nevěděl i premiér Fiala. Fiala teď vypraví pohádku, jak mu Blažek mezi řečí na chodbě cosi říkal o miliardách v bitcoinech jako vtipnou historku. A Stanjura máchá nějakými dopisy, protože oni se domlouvají na ... dopisy, jako by ho to mělo zbavit odpovědnosti, jenže smůla. Věděli o všem a odpovědnost nesou spolu s Blažkem, a to z pánů Fialy a Stanjury dělá spolupachatele této celé zločinecké akce. Takže ministr spravedlnosti ve spolupráci s ministrem financí pomohli zlegalizovat peníze z trestné činnosti a záda jim kryl předseda vlády. To je naprosto skandální, ne? Kde to jsme? Fakt jsme se stali banánovou republikou?

Vážené poslankyně, vážení poslanci, demise ministra spravedlnosti a dalších členů vedení rezortu nestačí, to je na okamžitou demisi ministra financí Stanjury, ale i premiéra a na pád celé této zkorumpované vlády organizovaného zločinu. Kabinet, který přijímá peníze od odsouzeného kriminálníka a tváří se, že je všechno v pořádku, ztratil jakékoliv morální i politické právo řídit naši zemi. Jak si vůbec dovolujete mluvit o hodnotách bezpečnosti, morálce nebo právním státě, o slušnosti? Tato kauza jasně potvrzuje vaše obrovské pokrytectví a jasně ukazuje, že vaším hlavním cílem nejsou zájmy naší země a našich občanů, ale především si co nejvíce nahrabat. Vláda, která si založila společnou kasu s podsvětím, nemá co dělat ve Strakově akademii, to je legalizace špinavých peněz pod státním dohledem a za souhlasu premiéra a ministra financí. Mimochodem, možná neví tahle vláda, že máme evropskou směrnici, jak nakládat s kryptoměnami, která doporučuje fyzickým osobám, jak se chovat. Oni to totálně nerespektovali a porušili. No, a ono, když už použijete selský rozum, je divné brát si od odsouzeného člověka peníze pocházející z drog, zbraní a bůhvíčeho dalšího. Každý normálně uvažující člověk by se ptal, kde takový člověk vzal peníze? Pan Blažek si měl k celé akci na tajňačku přizvat policii a stát by tak pravděpodobně a určitě měl zabavit 12,5 miliardy, jak to mimochodem udělali, pokud vím, v Sasku. Takže vůbec netuším, proč pan premiér říká, že stát na tom vydělal, když to není pravda, a samozřejmě jeho historka, že stát byl zneužit, je skutečně na smích. Vtipné jsou samozřejmě výmluvy pana Fialy, jak neustále mění svoji výpověď. Ještě minulý čtvrtek pan Fiala pana Blažka hájil slovy - věřím, že všechno proběhlo dle platné legislativy a získané peníze pomohou českým občanům. No, to určitě hned na to druhý den dělá z občanů blbce tvrzením - jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinů konal dobré víře. No to určitě. V pondělí z pana premiéra vypadlo, že se o daru v uvozovkách dozvěděl od Blažka na chodbě a říkal mu to jako vtipnou historku fakt.

A pak je tu pan Stanjura, který také nic nevěděl, a pak tvrdí, že to Blažkovi rozmlouval, ale pan Stanjura o tom musel vědět. Já jsem byl ministr financí a byl jsem i premiér, takže jsem i předsedal bezpečnostní radě státu a vím, jak funguje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A pan Stanjura samozřejmě o tom věděl, protože dostal o plánu této akce informace, vlastně dopis už v lednu 2025, dopis od pana Blažka. Jeho Ministerstvo financí se dle informací médií muselo podílet nebo se podílelo na přípravě darovací smlouvy, a dokonce má existovat nějaké interní stanovisko Ministerstva financí. Přece ten rezort, ty úředníci museli připravit nějaké stanovisko, musel být k tomu referátník, to je taková listina, že se podpisuje x úředníků a nakonec ministr. No, a nakonec se podle slov pana Blažka pro info.cz na celém procesu podílela i podřízená organizace Ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to ještě před podpisem smlouvy. A my ji známe paní Arajmu, já i paní Schillerová, ona tam byla i za nás, takže je na 100 %, že paní Arajmu pana Stanjuru informovala. V médiích neustále slyšíme, jak jim zdroje z ODS potvrzují, že se o této věci vědělo. Věřím samozřejmě, že policie vše náležitě objasní a všechny si pozve k výslechu, kde daní lidé nemůžou ze zákona lhát, úředník nemůže lhát ze zákona. A vše bylo završeno v úterý, kdy pan premiér sehrál komedii svoláním Bezpečnostní rady státu, že prý Česká republika mohla být zneužitá. Ne, ne, pane premiére, vy jste zneužil Českou republiku společně se Stanjurou a Blažkem. (Potlesk ANO.) Já bych chtěl vidět do hlavy šéfů našich rozvědek, policie a dalších, co si mysleli? Jo? Proč to svolal pan premiér? Chtěl zjistit, co se ví o nich, o té organizované skupině? Co si měli myslet? Nebo jsme se vrátili do času, kdy milenka premiéra Nečase řídila vojenskou rozvědku? Plní tyhle instituce svoji roli? Nebo jsou vystrašeni?

Takže celý příběh, jak to začalo u jednoho vyučeného zámečníka, který provozoval nelegální tržiště na Darknetu, kde se prodávaly drogy jako kokain, heroin, MDMA, LSD či metamfetamin, ale také zbraně a falešné doklady, ano. A tento člověk Tomáš Jiříkovský byl v roce 2017 pravomocně odsouzen za zpronevěru, nedovolený obchod s drogami a z nedovoleného ozbrojování, dostal devět let natvrdo. V roce 2021 byl pan Jiříkovský soudem podmínečně propuštěn a tady začíná hra, která připomíná slavnou knihu Maria Puza Kmotr. Nechvalně známý právník zločince se obrací na svého přítele, ministra spravedlnosti české vlády, s prosbou o pomoc a nabídkou. Když ministr pomůže se soudy a zařídí, že jeho klientovi vrátí elektroniku, on věnuje třetinu státu a jde prý o miliardy, jedna pro stát, další si odsouzený nechá.

Ministr oficiálně odpovídá, že nemůže pomoci, ale po čase soud elektroniku vrací, advokáti přispěchají na ministerstvo, udělají fotku obrazovky počítače a řeknou, že ze tří miliard jednu posílají státu. Vidíte tu absurditu, tu hrůzu? Už tohle je na pád vlády. Ale tím to nekončí. Následuje celá řada lží a výmluv, kdo co věděl, nevěděl, udělal.

A na povrch vyplouvají další a další hrozivé skutečnosti. Miliardy (Miliarda?) nebo tři, ale možná 12 a půl. Ministr financí o kšeftu věděl a premiér samozřejmě taky. Advokát, který s nabídkou přišel, podnikal s poradcem exprezidenta Zemana Martinem Nejedlým. S tím, se kterým právě Pavel Blažek domlouval vznik této vlády. Zkrátka česká vláda přinesla do naší země, a nebojím se to říct, do celé vyspělé Evropy, naprostou novinku. Ona nezabavuje peníze mafii, těch 12 a půl měli zabavit a vzít do rozpočtu, ona s ní jedná a obchoduje, tahle vláda obchoduje s organizovaným zločinem. Ona si nechá dát miliardu z peněz za kokain, heroin a zbraně a daleko víc miliard nechá podsvětí. A jak máme vědět, že někde nejsou nějaké bitcoiny, ke kterým se po čase náhodou dostanou vybraní členové vlády nebo politici?

Pan ministr Blažek prý přijal politickou odpovědnost a odstoupil. No, řekněme si pravdu, on neodstoupil, protože zjistil, že udělal chybu, on odstoupil, protože to prasklo. A tím to má skončit? To vážně si myslíte, že lidi jsou hloupí, že tohle stačí? Tenhle absurdní příběh je takový průšvih pro ODS, že neexistovala jiná alternativa než Blažkův konec, ale je jen začátek. Ty skupiny a ty hlavy mají padat dál. A teď je na řadě Fiala se Stanjurou.

V současnosti Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ prověřuje celou transakci. Dohled nad kauzou převzalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které potvrdilo, že prověřování probíhá pro podezření ze tří závažných trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, legalizace výnosu z trestné činnosti a také pro původní trestný čin nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V praxi to znamená, že policie zjišťuje, zda některý představitel státní správy vědomě nepomohl Jiříkovskému vyprat v uvozovkách část peněz z drogového obchodu tímto darem. Detektivové proto začali mrazit, blokovat převádění vydražených bitcoinů novými nabyvateli a snaží se zabránit tomu, aby kupci, kteří bitcoiny od státu koupili, mohli tyto tokeny proměnit zpět na peníze. Policie má podezření, že i tyto prostředky jsou součástí praní peněz z organizovaného zločinu. A vlastně vyšetřuje to nejen česká policie, ale také FBI. Jsme světoví. Pan premiér nám stále říkal, jako má skvělou pověst. No, tak všechna světové média o tom přinesla zprávu, že jsme banánová republika.

Aby tedy bylo jasno. Jsem přesvědčen o tom, že většina Jiříkovského miliard skončila, ať už přímo, nebo nepřímo, jako úplatky pro úředníky a politiky a kdo ví, jestli ne pro ministry a premiéra. Tohle je nejhorší korupční svinstvo, které Česká republika zažila. A jestli někým skutečně opovrhuji, tak jsou to zkorumpovaní politici. Ministr spravedlnosti pomáhá prát špinavé peníze, ministr financí mu v tom asistuje a celé to kryje předseda vlády. To je naprosto odporné. Ministr spravedlnosti mimochodem, který vždy vystupoval na tiskovkách žoviálně a spatra, tak na poslední tiskovce to četl z papíru jenom proto, aby kryl premiéra. Ano, on má být ten, on je... Nebo v představách pana premiéra vlastně za všechno může Blažek. Není to pravda.

Takže závěrem, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Tahle mafiánská aféra praní špinavých peněz, drog, zbraní a dětské pornografie není jen dalším článkem v nekonečné řadě skandálů této vlády. Je to naprostý vrchol morálního a právního rozkladu státní správy, který způsobila Fialova zkorumpovaná vláda. Ministerstvo spravedlnosti, instituce, která má být zárukou práva, spravedlnosti a zákonnosti, a Ministerstvo financí se pod vedením ODS proměnily v oficiální pračky peněz pocházejících z trestné činnosti. Přesně to se stalo. To není selhání jednotlivce, to je vědomé organizované systémové zneužití státní moci k legalizaci špinavých peněz. Zločinům tohoto typu se říká legalizace výnosu z trestné činnosti. A tady se to děje v přímém přenosu řízené pod vlajkou státu. A dělají to ústavní činitelé. Chápete to? Ústavní činitelé České republiky? Ministr spravedlnosti, ministr financí a premiér. Žádný slušný stát, žádná demokratická vláda, žádný odpovědný předseda vlády by něco takového nikdy nedopustil. Tahle vláda to nejen dopustila, tahle vláda to řídila, tahle vláda to pomáhala legalizovat, tahle vláda se na tom přímo podílela.

Podle mě, a říkám to bez obalu, hlavní účel celé této transakce je korupce. Nejde o miliony, jde o miliardy. Miliardy, které se možná objeví i na účtech lidí, kteří ještě dnes sedí ve vládních lavicích. Korupce je modus operandi Fialovy vlády. V momentě, kdy stát pomáhá legalizovat peníze z drog a zbraní, přestává být státem právním, přestává být důvěryhodným partnerem občanů, přestává být důvěryhodným mezinárodně a přestává mít jakékoliv právo pokračovat ve vládnutí.

Vláda, která pomáhá prát peníze z drog, nemůže mít žádné oprávnění cokoliv předkládat, schvalovat nebo řídit. Vláda, která funguje jako pokladna organizovaného zločinu, nemá co dělat ve Strakově akademii. Tato vláda prostě musí skončit. Vyzývám proto premiéra Petra Fialu: podejte demisi, zachovejte se ve své politické kariéře alespoň jednou jako chlap. Začněte konečně myslet na Českou republiku a ukončete to trápení. Váš čas skončil. Zachováte tak tradici ODS, že každá její vláda skončila korupčním skandálem a padla. Pokud neodejdete, hnutí ANO vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry této nejhorší vlády od vzniku České republiky.

Děkuji za pozornost.