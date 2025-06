„Prali bitcoiny pro sebe.“ Úder Blažkovi a jeho okolí

Roman Týc má za to, že bitcoinová kauza Pavla Blažka (ODS), který oznámil, že se stáhne z politiky, protože už nebude ani ministrem a po podzimních volbách ani poslancem, je kauzou epických rozměrů.

V podcastu serveru Echo Týc prohlásil, že Tomáš Jiřikovský, který byl v minulosti odsouzen za nedovolené obchodování s drogami a za nedovolené ozbrojování, může sedět na tak velkém balíku bitcoinů, že to může pohnout celým bitcoinovým trhem.

Týc považuje za zajímavé i to, že byl Jiřikovský propuštěn podmínečně po uplynutí poloviny trestu. Týc má za to, že to jistě nebylo zadarmo. Stejně tak nemuselo být zadarmo to, že se odsouzenému muži ve vězení nic závažného nestalo.

„Pan Jiřikovský byl v kriminále, a z mé vlastní zkušenosti vím, že o jeho kauze tam všichni věděli, mají tam totiž televizi. I díky jeho fyzické konstituci bych předpokládal, že už při nástupu na oddělení dostal nabídku, která se neodmítá, tedy že bude mít ochranu, a tím nemyslím ochranu věznice. Tato ochrana něco stojí, a platí se průběžně, v těchto případech je venku osoba, která předává platbu za tuto ‚nevyžádanou‘ ochranu prostředníkovi, který jednou měsíčně dá vědět, že je vše v pořádku. Do toho se mu samozřejmě snažil Karim Titz vyjednat ‚lepší‘ podmínky ve věznici, což něco stojí, ale musel zaplatit samozřejmě i za to, že dostal půlku. Půlka před deseti lety stála přibližně dva miliony u běžného případu, ale cena pochopitelně roste podle závažnosti případu. U takto závažných kauz samozřejmě není běžné, aby odsouzený dostal půlku za to, že byl hodný. Tedy Jiřikovský se nořil hlouběji a hlouběji do spirály závazků,“ poznamenal spoluzakladatel skupiny Ztohoven.

Roman Týc se přidal k lidem, kteří ukazují na propojení Pavla Blažka na Martina Nejedlého, neformálního poradce Miloše Zemana z časů jeho prezidentování. Jejich společným známým je prý právník Karim Titz, který se v bitcoinové kauze také angažoval. Týc tvrdí, že jde o právníka údajných kmotrů ODS a ANO.

Tady se Týc vrátil k příběhu Pavla Blažka, který říkal v roce 2023, tedy v době, kdy už bitcoinová kauza mohla být v chodu, že se s Martinem Nejedlým setkal zcela náhodou v hospodě, kam se šel ukrýt před deštěm.

„Ten Nejedlý, kvůli kterému dostal Blažek slavnou žlutou kartu od Fialy. Kauza se odehrála loni v srpnu, tedy určitě v čase, kdy přípravy na bitcoinový dobrodružství byly v plným proudu. Blažek se usmíval od ucha k uchu a přesvědčoval novináře, že se do hospody šel schovat před deštěm. Je to ten stejný Blažek, který u Zemana vyjednal vládu, ve které byl Fiala premiérem. Do p*dele, v tý kauze jsou všichni. Kauza se otevřela 4 měsíce před volbama, Nejedlý/Zeman/Rusko, prostě Babiš má namazáno a jede,“ poznamenal umělec.

Blažek sice oznámil, že odstoupí z postu ministra spravedlnosti, 10. června ho nahradí poslankyně Eva Decroix, ale na sociální síti X zaznívá, že to nestačí.

„Považuji za chybu, že ministr spravedlnosti v demisi Pavel Blažek nevystoupí na dnešní mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k bitcoinové kauze. V situaci, kdy veřejnost očekává jasné odpovědi a transparentní přístup, je zcela klíčové, aby byly všechny podrobnosti srozumitelně a otevřeně vysvětleny. Je to další z celé řady chyb vládního partnera v této kauze,“ napsala na sociální síti X europoslankyně zvolená za STAN Danuše Nerudová.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura byl ještě mnohem tvrdší.

„Ministr spravedlnosti Blažek (ODS) oznámil, že se nezúčastní zítřejší opoziční mimořádné schůze sněmovny ke kauze bitcoinů. Premiér Fiala, ODS a koalice SPOLU se vysmívají občanům přímo do očí. Lžou, podvádějí a okrádají občany o peníze za bílého dne. Požadujeme demisi vlády. A kdy svolá Milion chvilek demonstraci proti Fialově vládě? Myslím, že nikdy. Co myslíte vy?“ ptal se svých spoluobčanů taktéž na sociální síti X.

Není bez zajímavosti, že podobně jako Tomio Okamura se k chování Pavla Blažka staví i někdejší důležitá tvář České televize Světlana Witowská.

„Vláda je odpovědná sněmovně. I jako ministr v demisi by Pavel Blažek měl na mimořádnou schůzi jít a postavit se k tomu, co udělal, čelem. To se nedá vymlčet, ani schovat za BRS. Miliarda spojená s podsvětím mířící do rozpočtu měla rozsvítit varovnou kontrolku všem a hned,“ napsala novinářka.

