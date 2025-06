Schillerová (ANO): Sledujeme pokus o odklonění miliard

Vážené dámy, vážení pánové.

Na Českou republiku zamířily reflektory nejprestižnějších světových zpravodajských agentur a médií: Politico, Le Monde, Reuters, americké mediální domy. Přijetí daru ve výši jedné miliardy korun od trestance, který provozoval darknetové tržiště s drogami a zbraněmi, státním rozpočtem České republiky výměnou za legalizaci a uvolnění dalších několika miliard nás ze dne na den katapultovalo někde do Escobarovy Kolumbie osmdesátých let.

Tady totiž nejde jen o státem posvěcené praní špinavých peněz či o úzké propojení mezi podsvětím a dvěma klíčovými ministry, ministrem spravedlnosti a ministrem financí. To, co tady přesně před týdnem prasklo a na co už sedm dní nevěřícně zírá celý svět, je něco ještě mnohem, mnohem horšího. Kámen po kameni se nám už týden skládá příběh, kvůli kterému státní rozpočet České republiky přišel nejméně o dvě, ale dost možná o 12 miliard korun z trestné činnosti, které mu měly a mohly propadnout, ale místo toho míří neznámo kam. Sledujeme pokus o odklonění miliardového jmění od českého státu do anonymních peněženek zákulisních hráčů z podsvětí.

Tím, kdo tuto defraudační akci proti státnímu rozpočtu v tichosti aktivně koordinoval, byli prominentní členové ODS a nejbližší spolupracovníci samotného premiéra, ministři Zbyněk Stanjura a Pavel Blažek. A neváhali k tomu zneužít strukturu a autoritu jim svěřených rezortů, tedy Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.

Týden. Už celý dlouhý týden uplynul od okamžiku, kdy měla Fialova vláda podat demisi. Podat demisi proto, aby vyloučila pochybnosti, že bude zametat stopy v okamžiku, kdy Vrchní státní zastupitelství a Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřují spáchání hned několika mimořádně závažných trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podat demisi proto, aby zabránila dalšímu poškozování pověsti České republiky v očích celého finančního, věřitelského a byznysového světa. Protože země, jejíž vláda prala peníze drogových dealerů a jejichž ministerstva vesele dražila špinavé kryptoměny, aniž by kvůli tomu okamžitě padla vláda, má namířeno prvními dveřmi z dobré společnosti. Vláda by měla padnout také proto, protože v této věci prokazatelně opakovaně a bezostyšně lhala. Lhal ministr spravedlnosti Blažek, že kryptoaktiva nemohla pocházet z trestné činnosti, a vše bylo naprosto legální. Lhal ministr financí Stanjura snad ve všem, co o téhle kauze za posledních sedm dní řekl.

Lhal premiér Fiala, že o akci s bitcoiny nic nevěděl. Petr Fiala se vůbec odhalil v plné nahotě, ne jako premiér, ale jako tragikomická figurka, která není schopna řídit ani rozpočet školní jídelny, natož stát. Každý normálně uvažující člověk si při čtení o této megakauze musel položit jednu naprosto triviální otázku. Proč by odsouzený drogový dealer dobrovolně odevzdával státu miliardu korun? Ale Petra Fialu tahle otázka ani nenapadla. A když mu jeho vlastní ministr jen tak mimochodem řekl, že sehnal miliardu do rozpočtu, neptal se, nezajímal se, smál se, prý vtipná historka.

Ne, pane premiére, není to vtipné. Je to mrazivý obraz vaší naprosté neschopnosti, vaší naivity, vaší nezpůsobilosti chápat, co se kolem vás děje, což jste nám ostatně ukázal už svým neuvěřitelným angažmá v kampeličce pražského Palerma a teď jenom definitivně potvrdil snad i svým nejskalnějším příznivcům.

Řídit stát neznamená obrážet s poklonkujícími herci a stranickým komparsem kulturní domy, rozdávat moudra o hodnotové politice ani úsměvy. Znamená to nést odpovědnost, a když vaši ministři vyperou peníze drogového dealera a připraví státní pokladnu o miliardy korun, můžete udělat jenom dvě věci, uspořádat tiskovku a oznámit na ní svoji rezignaci. Vy jste se rozhodl ve funkci zůstat, a to navzdory tomu, že zároveň svoláváte Bezpečnostní radu státu pro podezření ze zneužití České republiky organizovaným zločinem, že ten organizovaný zločin byl propletený s vašimi nejbližšími vládními kolegy, děláte, že nevidíte. Ujišťuji vás, že vás od tohoto okamžiku nenecháme dýchat, ani vás, ani Zbyňka Stanjuru, ani vaše další kolegy a spolupracovníky. Nemůžeme si dovolit čekat, až jejich skutečnou motivací odhalí vyšetřování příslušných orgánů.

Otázek, na které dlužíte odpovědi, je víc než dost. Jedna role je role Pavla Blažka, zejména odpověď na otázku, kde se na jeho úřadu požadavek na spolupráci s odsouzeným trestancem vzal? Přes koho a hlavně proč jeho úřad tomuto šílenému požadavku vůbec vyhověl? V tuto chvíli je ale podstatnější role Zbyňka Stanjury, který se na rozdíl od Blažka své funkce stále drží zuby nehty. Stanjury, který, jak už musel přiznat i jeho rezort, o celém záměru věděl už téměř půl roku. Stanjury, jehož lidé podle Blažkových slov pro Mladou frontu Ministerstvu spravedlnosti s darovací smlouvu mezi drogovým dealerem a státem aktivně pomáhali. Stanjury, jehož lidé podle Blažkových slov pro podcast INFO.CZ doporučili Ministerstvu spravedlnosti soudního znalce Bergera, jehož pověstný printscreen elektronické peněženky byl proveden tak nešikovně, že místo 12 miliard zobrazil jen miliardy tři.

Jakápak záhadná nekompetence od soudního znalce, kterého si váš rezort podle Blažka tolik pochvaloval? Stanjury, který přihlížel tomu, jak jeho rezort pomáhá s dražbou špinavých bitcoinů, a přestože si byl podle vlastních slov vědom všech rizik, nenařídil kontrolu podle zákona o majetku státu, jak učinit měl. Podnět ke kontrole měl mimochodem dát i samotný, jemu podřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podal ho? Pokud ne, proč? Je potřeba se ptát. I já znám generální ředitelku paní Arajmu, i já byla ministryní financí. Znám její důslednost a naprostou striktnost v dodržování předpisů. Nevěřím, že nemá podepsaný referátník od pana ministra, nevěřím, že si s ním nevyměnila korespondenci. To by se opravdu za čtyři roky velmi změnila. Stanjury, který den předtím, než celá kauza praskla, načetl ve Sněmovně poslanecký přílepek, který nově osvobozuje zisky z krypta na 40 milionů korun ročně od daně.

A shodou okolností tím docílil toho, aby lumpové, kteří si nejprve s jeho pomocí vyvedli miliardy z trestné činnosti do svých anonymních peněženek, nemuseli zaplatit ani korunu daně. Slyšíte dobře, dámy a pánové, tohle je teprve námět na film. Škoda, že je to realita České republiky po necelých čtyřech letech vlády kampeličkové ODS, Fialy a Blažka.

Pane premiére, opravdu potřebujete další důkaz, že si vaši lidé potřásli ruku s podsvětím?

Já jsem v úterý na tomto místě vyzvala ministra financí ke čtyřem krokům, respektive odpovědím na otázky, a dnes ho volám k reakci, která bude důstojná vážnosti této situace. Dotazy, které jsem položila v úterý a na které dnes očekávám odpověď, jsou následující. Vyzvala jsem ministra financí Stanjuru, aby okamžitě prověřil postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kdo rozhodl, kdo věděl a z čího pokynu úřad jednal?

Samozřejmostí musí být podrobnosti komunikace mezi úřadem a ministerstvem včetně zápisu z porad, komunikace mezi Ministerstvem spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových i smlouva o výpůjčce virtuální peněženky. Dále jsem se zeptala pana ministra, a dnes očekávám odpověď, aby informoval o zveřejnění, zda byl majetek před aukcí právně prověřen a s jakým výsledkem, včetně role Finančního analytického úřadu. Pokud ne, proč se tak nestalo? Dále mě zajímá stanovisko, jak rezort vykonává dozor nad tímto typem transakcí, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo. Tady ale zároveň dodávám, že se to, jak věřím, opakovat nemůže, protože Zbyněk Stanjura i celá tato korupční a kampeličková vláda v řádu dnů přijme odpovědnost a nikdo jiný by si nic takového nikdy nedovolil.

Dále jsem vyzvala Zbyňka Stanjuru, aby se dnes vyjádřil k prověření spolupráce Ministerstva financí s rezortem Ministerstva spravedlnosti na darovací smlouvě. Kdo tak činil, z pověření koho, kdo o tom věděl, případně vědět měl a nevěděl? Zde chci připomenout, že zatímco Zbyněk Stanjura tvrdí, že akci ministru Blažkovi rozmlouval, jeho lidé měli podle Blažka celou akci pomáhat připravit. To může mít jen dvě vysvětlení. Varianta, že ministr financí netuší, co se v jeho rezortu děje, je tou k Stanjurovi milosrdnější, ale naprosto nepravděpodobnou. Odpovědi pana ministra Stanjury považuju v tuto chvíli za naprosto klíčové. Nemůže se jim vyhnout. Divím se, že tyto odpovědi po svém ministru financí nepožaduje sám Petr Fiala, když jeho vlastní poradce Štěpán Křeček má naprosto jasno.

Cituji poradce pana premiéra Štěpána Křečka: "Jako člověk pracující na kapitálovém trhu jsem zděšen, protože na kapitálovém trhu je naprostým standardem, nutností - a je to vyžadováno i Českou národní bankou - aby se vždy prověřoval původ peněz. Jestliže my jako obchodník s cennými papíry zjistíme, že původ peněz nejde doložit, tak danou investici nemůžeme uskutečnit. Je velice znepokojující, pokud na ministerstvu, v baráku plném právníků, přijali ty peníze, aniž by prověřovali jejich původ," nechal se v tomto týdnu slyšet poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček.

Pane premiére, čím dříve si přiznáte, že tohle už není jen kauza Pavla Blažka a Zbyňka Stanjury, ale především vaše osobní odpovědnost, tím dřív se možná podaří zachránit aspoň zbytky důvěry, kterou lidé ve vaši vládu ještě měli. Jestli ale odpovědnost nevyvodíte, vstoupíte do dějin jako muž, za jehož vlády byl stát vykraden zevnitř, a vy jste tomu nečinně přihlížel. Pane premiére, světla světových reflektorů, o kterých tak rád mluvíte, na nás opravdu míří. Jen škoda, že to nejsou reflektory z titulních stran o našem ekonomickém zázraku, ale ty, které pátrají po stopách špinavých miliard vypraných ministerstvy řízenými prominenty, vaší ODS. Vaše vláda je v tuto chvíli už jenom ostudou České republiky a vy jste se stal jejím symbolem.

Děkuji za pozornost.