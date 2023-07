Ruská tenistka přihlášena na turnaj v Praze? Je na policii, aby konala, vzkazuje Lipavský

Vláda dříve jednoznačně rozhodla o tom, že nedovoluje, aby v Česku sportovci reprezentovali Rusko a Bělorusko. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) to dnes novinářům řekl v souvislosti s blížícím se tenisovým turnajem žen v Praze. Nezná ale detaily a aranžmá akce. Je podle něj na policii, aby případně konala, pokud bude mít podezření, že by dané rozhodnutí nemělo být dodrženo.

reklama

Tenisový turnaj ve Varšavě rozčeřil vody ještě před zahájením, když na něj polské úřady nepustily ruskou tenistku Věru Zvonarevovou. Podle polského ministerstva vnitra z důvodu státní a veřejné bezpečnosti. „Pohraniční stráž zabránila ruské tenistce ve vstupu do Polska. Věra Zvonarevová se s pomocí víza vydaného Francií pokusila dostat do naší země po příletu z Bělehradu,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení. Tenistka uvízla v tranzitní zóně Letiště Frederika Chopina a následně odletěla do Podgorice.

Zvonarevová figuruje podle ministerstva na seznamu osob považovaných za nežádoucí na polském území. Polsko patří k hlavním spojencům Ukrajiny od loňského začátku ruské invaze a brání ve vstupu do země lidem, kteří ji podporují.

Podobný problém ale bude muset řešit i tenisový turnaj WTA v areálu pražské Sparty ve Stromovce v Praze, který se koná příští týden. Na něj se totiž přihlásily Ruska Jevgenija Rodinová a Běloruska Aljaksandra Sasnovičová.

Vláda ČR v reakci na trvající invazi na Ukrajinu jednoznačně rozhodla o tom, že nedovoluje, aby v Česku sportovci reprezentovali Rusko a Bělorusko.

Ministr zahraničí Jan Lipavský novinářům v souvislosti s blížícím se tenisovým turnajem žen v Praze zdůraznil, že usnesení vlády je platné.

Je podle něj na policii, aby případně konala, pokud bude mít podezření, že by dané rozhodnutí nemělo být dodrženo. Sám prý detaily a aranžmá akce nezná.

„Zákaz je platný. Nevím, za jakých podmínek se tyto osoby zúčastní turnaje. Je na policii, aby případně konala, pokud bude mít nějaké podezření, že by toto rozhodnutí nemělo být dodrženo,“ uvedl Lipavský.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nevím, jaké je přesně aranžmá tenisového turnaje, za jakých okolností se koná, s jakými právními tituly ti lidé do Česka plánují přijet. To je věc, kterou potom musí zkoumat policie a Ministerstvo vnitra,“ řekl šéf diplomacie. „Osobně bych do takové věci nešel, ale to je na organizátorech, aby posoudili tuhle věc,“ dodal.

Podle předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka ale rozhodnutí směřuje na sportovce ve chvíli, kdy jsou reprezentanty své země.

Psali jsme: Hašek se Žantovským ve Štrasburku před poslanci. Syruček to viděl na vlastní oči Češi nezklamali. „Příští týden dám góla Hašanovi.“ Pavel srovnán s Putinem To se Haškovi líbit nebude, z branže přišlo: „Když hrál v Rusku, tak si nestěžoval.“ Morálka je víc! Hadamczik rozsekl hokejisty z Ruska i další

Ředitel turnaje Miroslav Malý dříve uvedl, že aktuální situaci řešil s odpovědnými státními orgány. „Informovali jsme je, že nemáme vliv na seznam přihlášených hráček, když budeme plně respektovat platné rozhodnutí vlády. Během akce nikde nebude jakkoli prezentováno státní občanství těchto hráček, budou na něm vystupovat výhradně jako soukromé fyzické osoby, podobně jako na dalších světových turnajích,“ vysvětlil.

Na Twitteru si stěžoval bývalý reprezentační hokejový brankář Dominik Hašek, že se na věc tázal vlády i vnitra a nedostal odpověď. „Prostě tu reklamu na ruskou válku a zločiny povolíte a ruské a běloruské tenistky ze země nevyhostíte? Vy dobře víte, že kvůli vaší nečinnosti budou umírat lidé,“ napsal.

Hašek společně s Lipavským vedli už v loňském roce kampaň proti příletu ruských hokejistů s týmy NHL, které v Praze hrály zahajovací utkání sezóny. Diplomatický skandál na poslední chvíli urovnával poradce vlády pro bezpečnost Tomáš Pojar.

Psali jsme: „Dominik Hašek nemluví za Česko“. NHL došla trpělivost s brankářovým Twitterem Poslechněte v USA Lipavského! Hašek už se opravdu naštval. Jenže... Čeští hokejisté z NHL se postavili za ruské spoluhráče. Lipavský jim odmítá udělit nová víza Seznamy Rusů! Haška zaměstnal Lipavský. Hýbe se to. Velká dohra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.