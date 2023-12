Ruská válečná loď zasažena. Silný výbuch rozbíjel okna a dveře v okolí

reklama

„Při odrážení útoku ukrajinských ozbrojených sil dnes v noci na základnu ve Feodosiji byla poškozena velká výsadková loď Novočerkassk," uvedlo ruské ministerstvo obrany. Již předtím velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk napsal, že flotila v Rusku se stává menší a menší.

„Ruské okupační úřady vyzývají obyvatele Feodosije, aby na sítích nepublikovali fotografie přístavu. Velký požár byl lokalizován... když ustaly výbuchy... obyvatelé žijící u přístavu budou evakuováni... Řekl bych, že situace je nadmíru výtečná," poznamenal k události na sociální síti analytik Michael Romancov.

„Rusové v obavě z ukrajinských útoků přesunuli část své černomořské flotily ze Sevastopolu do Feodosije a Novorosijsku. Ani jeden z těch přístavů není pro námořní flotilu úplně vhodný, ale Rusům nic jiného nezbývá. Mimochodem černomořská flotila a možnost jejího pohybu z Černého do Středozemního moře je dávnou strategickou prioritou Ruska, kvůli které vznikaly válečné střety už v 19. století. Ukrajinci si teď asi jednu ruskou válečnou loď našli i ve Feodosii. Pár hodin už běží záběry zásahu na několika kanálech a vypadá to impozantně," řekl diplomat Martin Svařovský.

A sociálními sítěmi se šíří i snímky ze zásahu:

The explosion in Feodosia when the landing box "Novocherkassk" was hit was of such force that the blast wave blew down signboards, damaged buildings as well as doors and windows.



Russian propagandists meanwhile continue to pretend as if nothing happened. pic.twitter.com/A2R7efWcRu — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2023

The Russian Ministry of Defense has Confirmed that the Ropucha-Class Amphibious Landing Ship, Novocherkassk (BDK-46) was Damaged last night by a Ukrainian Air-Launched Cruise Missile Attack on the Port of Feodosia in Eastern Crimea; however they do not state how Severe the Damage… pic.twitter.com/ONMGzXWei3 — OSINTdefender (@sentdefender) December 26, 2023

