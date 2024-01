Ruské letadlo, ukrajinští zajatci? Ukrajina zatím odmítá. Spousta pochybností

V ruské Bělgorodské oblasti spadl vojenský letoun Iljušin Il-76, který podle tvrzení ruského ministerstva obrany přepravoval 65 ukrajinských zajatců. Podle ukrajinské strany však zatím není tato skutečnost známa a vojenský publicista Jiří Vojáček pak vzhledem k okolnostem míní, že je tvrzení o ukrajinských zajatcích dost možná jen další ruskou lží. „Proč by převáželi zajatce luxusně letecky, v očích Rusů je to nejhorší spodina,“ poukazuje a dodává, že na ruské verzi toho nesedí mnohem víc. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko přesto jedno možné vysvětlení, proč by Rusové posadili ukrajinské zajatce do letadla, nabídl.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že na palubě zříceného stroje mělo být 74 osob včetně 65 ukrajinských zajatců, a za příčinu pádu stroje označilo ukrajinský sestřel. „Kyjevský režim se dopustil teroristického činu, když v Bělgorodské oblasti sestřelil ruský letoun Il-76, který převážel ukrajinské válečné zajatce určené k výměně,“ sdělilo podle TASS ruské ministerstvo.



Podle ruského ministerstva obrany zasáhly ruský letoun ukrajinské síly nedaleko Bělgorodu pomocí protiletadlového raketového systému z Charkovské oblasti. „Radarové zařízení ruských ozbrojených sil zaznamenalo odpálení dvou ukrajinských raket,“ píše TASS.

Dodala, že na palubě letadla bylo šest členů posádky, 65 ukrajinských vojáků pro výměnu a tři ruští vojáci, kteří zajatce hlídali. Nikdo na palubě podle informací ruské agentury nepřežil.



Ruská verze o přepravě ukrajinských zajatců letecky a takovýmto způsobem však budí nemálo pochybností. „Podle Rusů spadl nad Bělgorodem Il-76 ruského letectva s ukrajinskými zajatci. Přiznám se, že mi tahle story přijde přitažená za vlasy, mnohem pravděpodobnější bude další ukrajinský sestřel,“ komentoval vojenský publicista Jiří Vojáček.



Vojáčkovi na ruské verzi nesedí hned několik věcí a myslí si, že Rusové lžou, jelikož je pochybné už jen samotné tvrzení, že by ukrajinským zajatcům dopřávali luxus v podobě letecké přepravy. „Proč by převáželi zajatce luxusně letecky, v očích Rusů je to nejhorší spodina,“ píše s tím, že oproti nákladné přepravě zajatců letadlem by vlak nebo kolona náklaďáků stála zlomek.

„Obě strany přiznávají počty zajatců už v tisících, to Rusové všechny vozí letecky?“ dodává a hned doplňuje, že to, aby byli jen tři členové ochranky na 65 vězňů, „musí být proti předpisům i v ruské armádě“.



Zajímavá pak podle Vojáčka je i rychlost, s jakou Rusko oznámení o pádu letounu s údajnými ukrajinskými zajatci učinilo. „Ruská armáda zpravidla nejdřív všechno popře a pak začne pomalu pouštět střípky. Že by přiznala všechno hned, to je neobvyklé,“ podotkl.

Přesto se z Ukrajiny objevují spekulace, že se mohli ukrajinští zajatci na palubě letounu skutečně nacházet. Tuto verzi zmínil i poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko.

Heraščenko se také pozastavil nad nepříliš logickým vysvětlením události od ruských úřadů a zajímavé podle něj je, že se letadlo zřítilo až 95 kilometrů od místa, kde funguje jediný hraniční přechod mezi Ukrajinou a Ruskem pro výměnu zajatců, a komentoval, že by případné záměrné sestřelení letounu – které zatím Ukrajina nevyloučila ani nepotvrdila, jelikož danou věc stále šetří – bylo pro Ukrajinu nevýhodné a způsobilo by Kyjevu akorát problémy doma i na mezinárodním poli.



K útoku na letadlo podle něj ze strany Ukrajiny mohlo dojít, avšak za okolnosti, že by šlo o úmysl Rusů. Tedy v případě, že by podle Heraščenka šlo o ruskou provokaci a speciální operaci ruských speciálních služeb, které by dezinformovaly ukrajinskou stranu o konkrétním letu, a schválně doufaly v sestřelení letounu. Dodává však, že něco takového zatím není nikterak podložené a jde o pouhou spekulaci.



„Neexistuje žádný důkaz, že na palubě bylo 63 ukrajinských válečných zajatců; seznamy, které ruská strana předhazuje v mediálním prostoru, nejsou žádným důkazem a není možné je ověřit. Ve skutečnosti se asi 17 jmen na seznamu shoduje se jmény již dříve vyměněných válečných zajatců,“ podotkl a také poukázal například na případné porušení všech stanov a protokolů v případě, že by tolik ukrajinských zajatců doprovázeli jen tři ruští důstojníci.

Na trupu letounu jsou navíc podle Heraščenka „zjevné stopy po detonaci nějakého nákladu“ a nemyslí si, že by Rusové přepravovali válečné zajatce a zároveň i rakety, o nichž se spekuluje coby o nákladu.



„Situace je příznivá pro Rusko a stoprocentně nevýhodná pro Ukrajinu. Tvrzení o záměrném zabíjení vlastních vojenských zajatců je účelová lež, která zapadá pouze do rámce ruských propagandistických klišé,“ dodává poradce ukrajinského ministra vnitra.



Dodal, že pokud je Rusko přesvědčeno o pravdivosti své verze události, pak by mělo iniciovat vytvoření mezinárodní komise, která by případ vyšetřila, a otevřít přístup ke všem materiálům, které s ním souvisejí.

