Rusko, Ukrajina, válka. Lidé souzení za názor... Benešová: Političtí vězni. Třicet let po revoluci

Jsme ještě demokratická země, když občané stojí před soudem za své názory a výroky? Funguje u nás stále justiční mafie? Ptá se bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně.

Exministryně spravedlnosti uvedla, že se jí nelíbí, že tento rok české soudy soudily několik občanů za jejich názory, za to, co říkali a co si mysleli, nebo za to, že si v době rusko-ukrajinského konfliktu na sebe vzali svatojiřské stuhy. „Sama jsem to kritizovala. Panu Střížovi jsem mnohdy přes bývalé kolegy vzkázala, že by měl být opatrnější v těch doporučeních, já bych takhle nepostupovala,“ řekla.

„Nenapadlo by mě, že se budu třicet let po revoluci ptát nejvyššího státního zástupce na to, kolik máme politických vězňů. Je to smutné a určitě to nebudí naděje do budoucna,“ dodala právnička.

Marie Benešová proslula svým výrokem o justiční mafii, která podle ní funguje zcela jistě stále. „Myslím, že takové ty spolky my kluci a holky, co spolu mluvíme, fungují dodnes v různých modifikacích, mění se to s proměnou doby. Určitě jsme si jako advokáti všimli, že když třeba přijdete do jednací síně, máte už předem pocit, že je vše už domluvené. Takže vás ani nepřekvapí, když je tam nějaký překvapivý rozsudek nebo nějaké rozhodnutí toho soudu. Nicméně jsou to věci, které nemůžete dokázat, jsou to pouze pocitové věci,“ dodala Benešová s tím, že tak je to všude ve světě, nejenom v České republice.

