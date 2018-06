Rusko vám otevírá své srdce, pozdravil Vladimir Putin návštěvníky mistrovství světa. Dějí se kolem toho velké věci

„Putinův Kreml doufá, že s pomocí mistrovství vyvede Rusko z izolace,“ zní titulek britského deníku The Independent. Podle reportéra Olivera Carrolla byl jen málokdy v historii šampionát tak zpolitizovaný, jako je tomu letos. Rusko se prý dívá s velkými nadějemi na turnaj jakožto prostředek ke zlepšení mezinárodních vztahů.

„V roce 2010 vedl Vladimir Putin masivní lobbistickou akci s cílem přivést šampionát do Ruska,“ připomněl Oliver Carroll. Podle něj nakonec cíle dosáhl díky neúnavnému snažení, vysoce energickému přístupu a možná mu pomohly i jiné věci, máme-li věřit Putinovým kritikům.

„V sobotu tamní organizační výbor zveřejnil nejnovější propagační video. V něm je záběr na usmívajícího se Putina v obleku, jak stojí zády ke Kremlu, nabízeje mezinárodní přátelství,“ píše Carroll. „Pro naši zem je veliká čest pozvat mezinárodní fotbalovou rodinu... Otevřeli jsme naši zemi a naše srdce,“ řekl ruský prezident ve videu, načež přivítal diváky videa zdravicí v angličtině.

„Pan Putin bezpochyby doufá, že svět dokáže na měsíc zapomenout na politiku a místo toho se nechá obklopit šarmem ruské duše. Realita ale nejspíše bude jiná,“ píše Carroll a vzápětí připomíná otravu ruského špiona Sergeje Skripala, která je připisována Rusku, připomíná také dopingové kauzy ruských sportovců a další události, které podle něj zaručují, že ruské mistrovství bude tím nejzpolitizovanějším v celé historii.

Oliver Carroll se poté vrací ke kritice, kterou ve světě vzbudil samotný fakt, že pořadatelem akce má být zrovna Rusko. Bývalý britský premiér David Cameron, který se angažoval v neúspěšné kampani Anglie na pořadatelství téhož mistrovství, vyzval veřejnost, ať „čte mezi řádky“ ruského úspěchu. Carroll naznačuje, že za úspěchem Ruska stojí tvrdý lobbing a úplatky.

„Obvinění z korupce provázela i období po udělení pořadatelství,“ píše Carroll. „Pro některé lidi s dobrými konexemi bylo posledních několik let velice lukrativních. Rusko do příprav šampionátu oficiálně investovalo 12 miliard amerických dolarů, skutečná částka je ale nejspíše o několik miliard vyšší,“ dodal Carroll. Píše také, že žádný z velkých kontraktů nebyl vysoutěžen v tendru a není jisté, zda proces udělování zakázek měl nějaká formální kritéria. Článek přináší vyjádření zástupce ředitele neziskové organizace Transparency International Russia, Ilji Šumanova. „To všechno znamená, že ruský daňový poplatník zaplatil přinejmenším o 10 procent více, než musel,“ řekl Šumanov.

„Ve čtvrtek se započne 21. mistrovství světa, když se v mrazivě symbolickém zápase utkají dvě diktatury – Rusko a Saúdská Arábie,“ píše deník Irish Examiner. „Krásná hra jde do kolen a špiní se, když ji poškozují pokřivené obchodní a politické zájmy,“ pokračuje text. Prý by bylo nečestné přirovnávat tento šampionát k Hitlerově olympiádě v Berlíně 1936, „žádné sportovní klání za poslední dekády ale nenabízí tak přesné srovnání“, pokračuje deník.

„Putin, nezpochybnitelný vládce Ruska během posledních 18 let, dokázal v posledních třech letech zradit hodnoty, které drží nad vodou náš svět,“ píše The Irish Examiner.

O šampionátu se rozepsal i další ostrovní deník, The Guardian. Článek s titulkem „Rusko se vyhřívá v odlesku šampionátu, který Putinovi nedokázala upřít ani MI6“ píše o snaze Ruska vylepšit si svou mezinárodní pověst. Připomíná, že Anglie v honbě za pořadatelstvím zvládla utratit dalece přes půl miliardy korun a že v mezidobí bylo 17 z 24 členů výkonného výboru mezinárodní federace FIFA obviněno z porušení etického kodexu, nebo přímo z korupce.

Celá anglická anabáze nakonec dokázala přinést pouhopouhé dva hlasy pro pořádání mistrovství v Anglii. Článek se pozastavuje také nad skutečností, že šampionát v roce 2022 byl přidělen Kataru – malé, ale bohaté zemi s prakticky nulovou fotbalovou tradicí.

Prestižní americký deník New York Times informuje o záměru bývalého šéfa světové federace FIFA Seppa Blattera navštívit ruský šampionát.

„Blatter, který má osobní pozvánku od ruského prezidenta Vladimira Putina, se nezúčastní úvodního utkání mezi Ruskem a Saúdskou Arábií,“ napsal New York Times s odvoláním na tiskového mluvčího Seppa Blattera. Podle New York Times zavládla v kruzích FIFA úleva. Blatter, na němž ulpělo několik korupčních skandálů, totiž je stále velmi exponovanou postavou. A to až do takové míry, že by mohl zastínit současného šéfa FIFA, Švýcara Gianniho Infantina. Jak New York Times připomíná, v Rusku je Sepp Blatter populární figurou poté, co se osobně postavil za ruské pořadatelství šampionátu. „Pro Infantina by šlo o nevítané rozptýlení, protože se momentálně snaží napravit pošramocenou image FIFA ve světě,“ píše New York Times s narážkou na Blatterovu návštěvu.

Česká pobočka neziskové organizace Amnesty International u příležitosti nadcházejícího mistrovství připravila vlastní projekt. „Rusko se chystá na MS ve fotbale. Amnesty postavila 33. tým – Tým Odvážných,“ píše se na webu Amnesty International. Takzvaný „Tým Odvážných“ má představovat jedenáctku pronásledovaných, zastrašovaných a vězněných. Každý z nich pochází z jednoho z regionů, kde se mistrovství pořádá.

„V době, kdy se svět baví o Rusku hlavně jako o organizátorovi FIFA šampionátu, chce Amnesty upozornit na jiné šampiony – muže a ženy, kteří nasazují svoje životy při obraně lidských práv. V Rusku je za to pronásledují, zastrašují nebo dokonce vězní,“ píše se v oficiálním prohlášení Amnesty International.

„Jak roste vzrušení ohledně světového šampionátu, chceme zdůraznit práci inspirujících mužů a žen, kteří riskují své životy a svobodu v boji za lidská práva v Rusku. Hvězdný Team Brave zahrnuje aktivisty a aktivistky, kteří bojují za ukončení mučení, za ochranu životního prostředí, brání práva LGBT+ nebo podporují oběti domácího násilí. To jsou ti skuteční šampioni v Rusku,“ řekl Martin Balcar, vedoucí kampaní Amnesty International ČR.

autor: mak