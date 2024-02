Rusku se smrt Navalného nehodila, zato Západu je užitečnější mrtvý. Profesor Drulák tuší

reklama

Do Prahy v pondělí přijely stovky traktorů, zemědělci protestovali proti Green Dealu a vyjádřili svou nespokojenost s nečinností české vlády. Bývalý diplomat a pedagog Petr Drulák se v pořadu NALEVO věnoval jak tomu, co zemědělci požadovali, tak i reakci představitelů vlády i médií.

Profesor dal za pravdu organizátorovi protestu Zdeňku Jandejskovi, který ve vysílání televize Nova den před začátkem protestu vysvětlil důvody protestu a označil problém, proti němuž zemědělci v několika zemích Evropy protestují, za „celoevropský“.

„Sociální inženýři v Evropské komisi se rozhodli zničit evropské zemědělství a evropský průmysl. Slouží jim k tomu Green Deal,“ potvrdil i Drulák. „Být součástí Evropy neznamená dojíždět do Bruselu a všechno tam odkývat, jak dělá Fialova vláda. Být součástí Evropy znamená být součástí evropské demokracie – a k evropské demokracii patří i to, že se prostě o některé věci dokážeme tvrdě pohádat,“ dodal Drulák s tím, že pokud vládní představitelé neposlouchají, tak si lidé dialog vynutí – tak jako to v pondělí v Praze udělali čeští zemědělci.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Ti o sobě podle slov Druláka dali vědět „mimořádně kultivovaným způsobem“. Dopis se svými požadavky zemědělci předali ministru zemědělství Marku Výbornému z KDU-ČSL. Výborný převzetí dopisu potvrdil a prohlásil, že pokud je ve výzvě něco, co by vyžadovalo jeho reakci, tak odpoví. Odmítl však vést debatu s protestujícími zemědělci, kterou označil za „politický protest“.

„A jakou debatu by chtěl vést?“ nechápal Drulák výhrady ministra zemědělství. „Samozřejmě že požadavky zemědělců jsou politické. A on sám je politik,“ poukázal Drulák na skutečnost, že ministr Výborný není expertem na věc, a nemá tak kapacitu na vedení odborné debaty. „Jakou debatu by chtěl vést, když ne politickou? Ale možná nemá ani na tu,“ uvažoval profesor.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 97% Nemají 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12425 lidí

Drulák upozornil, že protest zemědělců v Praze byl tak poklidný, že doprava ten den byla jednodušší než o jiných pondělcích. „Možná to zemědělci s tou slušností trochu přeháněli,“ zamyslel se. „Navzdory tomu, že organizace probíhala způsobem velmi kultivovaným a nenásilným, tak oligarchie neváhala přistoupit k démonizaci hlavních organizátorů,“ řekl Drulák. Terčem byl hlavně organizátor, zemědělec Zdeněk Jandejsek.

Drulák se postavil i za slova bývalého prezidenta Václava Klause, který odmítl, že by za protesty zemědělců stál ruský vliv. Klaus se též ohradil proti výroku premiéra Petra Fialy, který za protesty vidí podporovatele Kremlu.

Fotogalerie: - Pryč s Green dealem

K protestům se vyjádřil i bývalý prezident Miloš Zeman. Toho překvapilo, jak váhavě se k protestu postavilo vedení Agrární komory ČR, a obhajoval některé z požadavků a stížností zemědělců.

„Oba naši prezidenti – jeden zprava, druhý zleva, kroutí hlavou nad tím, co se tady děje. Kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že naši zemědělci jsou tímto způsobem šikanováni a že tomu vláda přihlíží. A co hůř, že tomu přihlížejí i hlavní stavovské organizace,“ uvedl Drulák.

V pořadu NALEVO Drulák komentoval i tragickou zprávu o úmrtí ruského opozičního aktivisty, novináře Alexeje Navalného. „Zemřel v lágru za polárním kruhem a já se domnívám, že jeho osobnost zaslouží určitý respekt. Ne za jeho názory. Navalnyj byl velkoruský šovinista, vedle něhož je Vladimir Putin umírněný západní liberál,“ řekl Drulák.

Navalnyj si podle jeho slov nezaslouží respekt i proto, že se nechal podporovat západními zpravodajskými službami. Respekt by mu Drulák přiznal za odvahu. „Byl to člověk, který měl sice pomýlené názory, ale byl za ty názory ochoten bojovat a něco obětovat,“ popsal osobnost ruského novináře Drulák.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23230 lidí

Pro Kreml je to naopak. Smrt Navalného se Rusku nehodila. Z toho Drulák usuzuje, že je proto možné vycházet doopravdy z toho, že jeho smrt byla náhodná a nebyla způsobena cizím zaviněním.

V kontrastu se smrtí Navalného v Rusku pak Drulák hovořil i o úmrtí amerického reportéra Gonzala Liry v ukrajinském vězení. „Nesnažil se politicky bojovat se Zelenským, ale velmi tvrdě ho kritizoval. Byl neúprosným kritikem ukrajinských poměrů… Prostě byl zvyklý, že v zemi, ve které vyrostl, si žurnalista může říkat, co chce. On to dělal na Ukrajině. Tam něco takového možné není. Podle toho dopadl.“

Drulák se pozastavil nad tím, že o jeho smrti se média na rozdíl od smrti Navalného tolik nezmiňovala. „Prostě někteří mrtví se hodí, někteří se nehodí,“ seznal Drulák.

Ve videu vyzval k zamyšlení nad tím, že na Ukrajině je velmi podobný režim tomu ruskému autoritářskému režimu. „Ale na rozdíl od toho ruského ten ukrajinský režim financujeme a tvrdíme, že je demokratický,“ řekl Drulák. „Položme si otázku, jestli tohle stojí za to,“ vyzval profesor své sledující.

Celé video ke zhlédnutí zde:

Psali jsme: „Nejsem detektiv.“ Papír Saši Vondry na Jandejska tvrdě rozsouzen. Toto má zaznít Jako gestapo! Za znásilnění podmínka a tohle... Popelka jde do vězení. Před soudem zloba „Sláva Rusku!“ Ponížení ukrajinského velení. Syn generála natočen na VIDEO Otevřený veřejný prostor. Svoboda slova. To je pozvánka pro ty... Fischer varoval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama