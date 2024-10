Ruský plán u Kurska: Odříznout Ukrajince. Ti poslali posily. Zbídačené

Konflikt mezi ukrajinskými a ruskými silami nadále pokračuje, a to hned na několika osách. Jednak na ruském území, kde Ukrajinci stále drží území po tzv. Kurské ofenzivě. Podle zpráv z posledního týdne byla do oblasti převelena 47. mechanizovaná brigáda. Novozélandský účet AMK Mapping předpokládá, že tyto síly budou použity na západě drženého území, aby zpomalily ruský postup.

Upozorňuje ale, že 47. brigáda utrpěla těžké ztráty, když bránila území mezi Avdijivkou a Pokrovskem. A také nechvalně proslula svou nezvládnutou výměnou sil u Očeretina, kvůli které podle účtu došlo k průlomu směrem na Pokrovsk. „Byli v týlu jen několik měsíců, ačkoli jejich dronová rota zůstala v pokrovském směru. To mě vede k domněnce, že úderná rota dronů zatím zůstane v Pokrovsku, zatímco části brigády, které si stále zachovávají bojeschopnost, budou odeslány do Kurské oblasti. Vážně pochybuji, že tam bude poslána celá 47. brigáda vzhledem k vysokým ztrátám, které utrpěla,“ uvádí účet.

Tyto ztráty následně vyjmenovává. První a třetí mechanizované prapory byly obklíčeny u vesnice Prohres na konci července, což vedlo s největší pravděpodobností k velkému počtu zajatých, zraněných a zabitých při ústupu. Druhý mechanizovaný prapor by měl být celkem v pořádku, i když se v roce 2023 zúčastnil neúspěšné protiofenzivy a utrpěl těžké ztráty, než byl vyslán do Avdijivky.

47. tankový prapor v bitvách mezi Avdijivkou a Pokrovskem ztratil polovinu tanků Abrams, kterými byl vyzbrojen. 25. samostatný útočný prapor se z Avdijivky stahoval jako poslední, ještě po protiútoku třetí útočné brigády. Účet předpokládá, že se na praporu těžce podepsaly kluzákové bomby a chaotický ústup z města. 26. střelecký prapor bojoval se 110. brigádou u vesnic Keramik, Novokalynové a Archangelské, které jsou na sever od Avdijivky. Podle účtu 110. brigáda utrpěla značné ztráty, což naznačuje, že 26. prapor také.

„Závěrem: 2. mechanizovaný pěší prapor je nejpravděpodobnějším praporem, který bude vyslán do Kurské oblasti, zatímco 1. mechanizovaný pěší prapor může být také vyslán vzhledem k užitečnosti vozidel Bradley v obranných operacích, jak bylo vidět na severním křídle Avdijivky během ruských útočných operací na začátku roku,“ shrnuje účet s tím, že přesun 47. brigády není potvrzený.

K situaci u Kursku se vyjádřil také švédský vojenský analytik Mikael Valtersson. K analýze od Novozélanďana poznamenal, že dobře ukazuje, jak těžké je vědět, kde se ukrajinské jednotky nacházejí. „Existuje několik zpráv o tom, že 47. brigáda již byla v oblasti Kurska, a nyní se objevily nové zprávy, že je tam přesouvána. Ukrajinské ozbrojené síly často rozdělují své brigády a posílají jednotlivé prapory do různých částí front. Můj názor na to je, že část 47. již byla na Kurské frontě a že další část, nebo zbytek 47. tam byl nyní přemístěn. Ne že by tam byla přesunuta celá brigáda ze zálohy.“

Sám analyzoval druhou vlnu ruské protiofenzivy. „Hlavním cílem nedávné ofenzivy bylo zlikvidovat ukrajinský severozápadní výběžek. Ruský postup donutil Ukrajince ho opustit, včetně osad Olgovky a Matveevky. Podle některých zdrojů některé ukrajinské jednotky nestihly ustoupit a jsou obklíčeny. Jiné tvrdí, že se přece jen dostaly ven, a to přes palebnou kapsu, přičemž utrpěly obrovské ztráty,“ uvádí analytik. Podle něj Rusové svým útokem donutí Ukrajince se stáhnout ze severu, včetně pozic ve třech malých vesnicích. Na jihovýchodě se pak budou snažit obklíčit Plechovo a posunout frontu na západ.

„Druhou etapou by bylo odstranění zbývajícího středního řetězce vesnic (4–5). Zvláště důležité je zabrání Lebeděvky (4), protože téměř všechny vedlejší silnice vedoucí na sever vycházejí z Lebeděvky. Pak konečně dvojí operace, která by buď zlikvidovala, nebo alespoň z poloviny zlikvidovala zbývající Ukrajinci držené území. Severní kleště k odříznutí severní části východního řetězce vesnic (7–8).

Současně se ruské síly pokusí na jihu dosáhnout křižovatky (6) jihozápadně od Sudže (10), čímž odříznou hlavní zásobovací cestu zpět na Ukrajinu. Dále na jihu mají ruské síly poslední zásobovací cestu přerušit. Menší silnice vede jižně od Sudže, asi 2 km západně od Melovoje (9). Přerušením těchto silnic budou všechny zbývající ukrajinské síly na severu odříznuty od Ukrajiny. I bezprostřední hrozba obklíčení by pravděpodobně donutila UkrAF ustoupit a opustit celý kurský vpád,“ uvádí Valtersson s číselnými odkazy na svou mapu.

