Ruský sportovec se do ČR nedostal letadlem. Tak přijel autem

Ruský fotbalista Vjačeslav Karajev nebyl v Turecku vpuštěn do letadla mířícího do Prahy. Fotbalista pro ruský Sport24 uvedl, že jako důvod mu bylo řečeno, že „Češi nepovolují ruské pasy“. Do Prahy byl nucen se dostat autem. Karajev dříve působil i v českých klubech FK Dukla Praha, FK Jablonec a AC Sparta.

Fotbalistovi ruské reprezentace Vjačeslavu Karajevovi byl odepřen let z Turecka do Česka při jeho cestě po Evropě. „Na let z Istanbulu do Prahy nás nepustili. Čekali jsme šest hodin na přípoj, a když jsme se dostali k bráně, řekli nám, že Češi nepovolují ruské pasy. Museli jsme urychleně změnit plány a vzít si letenku do Vídně,“ řekl fotbalista pro ruský server Sport24 a dodal, že s letem do Rakouska problém nebyl.

Ve Vídni Karajeva vyzvedl bývalý český reprezentant a bývalý hráč ruského klubu FK Spartak Moskva Martin Jiránek a autem ho dopravil do Česka. „Nakonec nám cesta do Prahy autem trvala další tři hodiny. Zpáteční cesta byla také dobrodružná. Sotva jsme stihli přestup, když jsme letěli z Amsterdamu do Petrohradu. První let měl zpoždění a přestup byl jen 1 hodinu a 10 minut. Nakonec jsme na let utíkali,“ sdělil Karajev.

Ruský fotbalový obránce hrál i za české kluby. V roce 2014 rok hostoval v Dukle Praha a následně hrál i za FK Jablonec. Na jaře 2016 se s klubem ocitl ve finále českého poháru, celkem za mužstvo odehrál 29 ligových zápasů. V létě pak podepsal čtyřletý kontrakt se Spartou Praha a za sezonu 2016/2017 byl zvolen hráčem sezóny. Od září 2019 hraje za fotbalový klub Zenit Sankt-Petěrburg.

Fotbalistu Zenitu Vjačeslava Karajeva nepustili Turci do letadla z Turecka do České republiky kvůli jeho ruskému pasu. "Řekli, že Češi pasažéry s ruskými pasy do země nepouštějí."

Tak odletěl do Vídně, kam za ním přijel Jiránek a odjeli do Prahy autem.https://t.co/f50ZKAoHvp — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 4, 2023

