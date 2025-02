Rusové k nezastavení. „Zničíme jim obrněné vozy a sedají do osobáků“

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8306 lidí

Na sociální síti X se rozhodl sdílet video s ukrajinským tankem, který vyrazil do boje nepřipravený a jeho posádka za to zaplatila cenu nejvyšší.

„Pozoruhodné je, že tento tank byl poslán na frontu bez jakéhokoli pomocného pancéřování – pouze s několika prvky elektronické obrany (EW) pochybné užitečnosti. Víc než cokoli jiného to zavání zoufalstvím. Neměla tato jednotka čas se připravit na boj, než dostala rozkaz?“ zeptal se.

Údajně šlo o britský tank, který zlikvidoval ruský optický dron v ruské Kurské oblasti.

The remarkable thing is that this tank was sent to the front without any auxiliary armor whatsoever - just a couple of EW systems of dubious usefulness.



Smacks of desperation more than anything else - did this unit not have time to prepare for combat before being ordered in?

Vedle Kursku Rusové údajně tvrdě dotírají na obránce i v Charkovské oblasti, kde Rusové údajně notně posílili své pozice na západním břehu řeky Oakil. Dokládají to data dostupná z otevřených zdrojů, která jsou prezentována na sociální síti X na účtu War Mapper.

Současně Rusové dál tlačí na Pokrovsk. Ruské síly pokračují v obkličování Pokrovsku minimálně ze západní strany. „Ruské síly dobyly Solone a vstoupily do Udachne,“ zaznělo na serveru War Mapper.

Nakonec Rusové opevňují své pozice i v okolí dobytého Torecka a sbírají sílu k dalším přesunům.

Ukraine updates:



In Kharkiv, Russia has significantly expanded its positions on the western bank of the Oskil River. They have taken positions both north and south of the previous area of control in Dvorichna. pic.twitter.com/a4qUzciCNL — War Mapper (@War_Mapper) February 3, 2025

Složitost ukrajinské situace dokládá i popis situace z pera ukrajinského veterána, který na sociální síti Facebook vystupuje pod jménem Constantine. Constantine bojuje proti ruským agresorům od roku 2014 a dnes říká, že ukrajinští obránci potřebují pomoc.

„Po diskuzi a zvážení již pořízeného vybavení (nákladní automobily) jsme se rozhodli získat finanční prostředky na dvě 8tunová rypadla. V kombinaci s jeřábovým vozíkem, který již máme v nabídce, může toto zařízení znamenat obrovský rozdíl a zachránit životy našich servisních pracovníků,“ pokračoval.

Nakonec vyhlásil sbírku na dvě rypadla za 70 tisíc dolarů.

Our engineering equipment efforts have been a tremendous success, and we now have a very important and urgent request incoming.



Here are more details, though I can't reveal everything due to… pic.twitter.com/tcAIX9VZbF — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) February 3, 2025

Další ukrajinský veterán a bloger, který vystupuje pod jménem Tatarigami, konstatoval, že vyčerpaní sice nejsou jen Ukrajinci, vyčerpaní jsou i Rusové, ale ti druzí přes své vyčerpání postupují dál. Když jim Ukrajinci zničí obrněná vozidla, tak třeba i v obrněných autech, ale postupují. Podle někdejšího ukrajinského důstojníka, dnes blogera, si Rusové sadou útoků zjistí, na kterém místě fronty se nalézá nejméně ukrajinských obránců a tam napřou dostupnou sílu.

„Ukrajina pravděpodobně dosáhla parity palebné síly s Ruskem v několika frontových oblastech, především díky rozsáhlému používání dronů. Navzdory této paritě však Ukrajina nadále ztrácí půdu pod nohama, protože nedostatek pracovních sil na obranných pozicích umožňuje Rusům postupovat,“ napsal Tatarigami.

„Rusko se soustředí na zajištění kontroly nad dálnicí T0504, která vede přes Pokrovsk, Kostyantynivku a Bachmut. Navzdory přetrvávajícím logistickým problémům, morálním problémům a velitelské neschopnosti je nepravděpodobné, že by se jejich postup v nejbližší době výrazně zpomalil,“ pokračoval varovně.

Zdá se navíc, že je na spadnutí ovládnutí celého Časiv Jaru, byť tady považuje Tatarigami za pozitivní alespoň to, že se Rusům nepodařilo prolomit zdejší obranu. Ta se jen spořádaně odsunula dál.

As we move into the second month of the year, Frontelligence Insight has prepared an early assessment report covering recent developments on the frontlines and within both Ukrainian and Russian military forces. Below are some key highlights from the report.

1/ ??Thread: pic.twitter.com/Ggl8w1erTD — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 4, 2025

