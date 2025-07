Russiagate: Trumpova šéfka tajných služeb jde po Obamových lidech

Gabbardová vyzvala k trestnímu stíhání například bývalého ředitele tajných služeb USA Jamese Clappera, bývalého ředitele CIA Johna Brennana a bývalého ředitele FBI Jamese Comeye. Podle nově odtajněné zprávy „manipulovali a zatajovali“ před veřejností zásadní zpravodajské informace týkající se možnosti ruského vměšování do voleb, píše web POLITICO.

Gabbardová v prohlášení uvedla, že související dokumenty poskytne ministerstvu spravedlnosti, „aby byla vyvozena odpovědnost, kterou si prezident Trump, jeho rodina a americký lid zaslouží“.

„Bez ohledu na to, jak mocná je to osoba, musí být každá osoba zapojená do tohoto spiknutí vyšetřena a stíhána v plném rozsahu zákona, aby bylo zajištěno, že se nic podobného už nebude opakovat,“ uvedla Gabbardová.

V roce 2019 zveřejnil zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller svou zprávu, která nepotvrdila existenci spiknutí mezi Trumpovým týmem a Ruskem. Zásadní obrat přišel v roce 2023, kdy John Durham, jiný zvláštní vyšetřovatel, publikoval zprávu o okolnostech vzniku vyšetřování Crossfire Hurricane. Podle něj FBI jednala bez dostatečných důkazů, zamlčovala důležité informace a manipulovala s FISA soudem, aby získala povolení k odposlechu Trumpova poradce Cartera Page.

Senátor Mark Warner v reakci na obvinění Clappera, Brennana a Comeye upozornil, že senátní výbor po důkladném a dvoustranném vyšetřování potvrdil už ruské vměšování a obvinil Gabbardovou z pokusu „přepisovat historii“ a podrývat důvěru ve zpravodajské instituce.

„Senátní výbor pro zpravodajské služby provedl dvoustranné vyšetřování, při němž během několika let prověřil stovky tisíc dokumentů a vyslechl svědky. Jednomyslným, bipartitním závěrem bylo, že Rusko zasahovalo do voleb v roce 2016 ve prospěch Donalda Trumpa,“ uvedl v prohlášení senátor Mark Warner, cituje server CNN. „Je to jen další příklad toho, jak se ředitelka tajných služeb snaží falšovat knihy, přepisovat historii a podkopávat důvěru ve zpravodajské služby, které má vést.“

Demokratický kongresman Jim Himes obvinil Gabbardovou, že opakuje stará a nepravdivá tvrzení o Obamově administrativě. Obvinění z velezrady jsou podle něj neopodstatněná. „Vedoucí pracovníci IC v roce 2016 pochopili, že složili přísahu ústavě, nikoli prezidentu Trumpovi. Přál bych si, aby ředitelka Gabbardová mohla říci totéž,“ sdělil Himes.

