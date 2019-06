Řvou na náměstí? Na*raný Babiš hned po ránu vyhuboval ČT: Proč to tajíte? Řekněte to lidem!

Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že závěry auditu Evropské komise jsou nesmyslné a že by se Česká televize měla věnovat jiným věcem, které dle jeho slov způsobily tradiční politické strany. Poskytl rozhovor před odletem do Portsmouthu.

„Zúčastním se vzpomínkové akce při příležitosti 75. výročí při vylodění spojenců v Normandii. Jedu tam na pozvání britské premiérky Theresy Mayové,“ poznamenal Babiš s tím, že na místě bude mnoho dalších státníků, mimo jiné i americký prezident Donald Trump. „Českoslovenští občané bojovali po boku britských vojáků, amerických vojáků a přispěli k operaci Overlord,“ podotkl Babiš.

K včerejšímu jednání Sněmovny Babiš uvedl, že je rád, že prošlo usnesení SPD. „Sněmovna říká, že máme bojovat za české zájmy. A to je vlastně role úředníků. Úředníci musí vyhotovit stanovisko k tomu auditu. Ten přišel velmi nestandardně. Náš vyslanec volal včera na Komisi, proč to tak poslali, a oni řekli, že spěchali. Včera v 19:15 přišel konečně podepsaný průvodní dopis. Takže z tohoto důvodu je nyní nutné počkat na stanovisko českého státu a to budou dělat státní úředníci. Sněmovna se také usnesla, abychom udělali revizi všech peněz, o které přišla Česká republika od vstupu do Evropské unie. A mě baví, že i Česká televize se vyhýbá tomuto číslu. Já jsem se včera díval na zprávy a chápu, že to je nepříjemné pro tradiční demokratické strany, i dneska ráno jste to číslo ignorovali. Daňoví poplatníci v ČR kvůli tradičním politickým stranám přišli o 35 miliard nevratně, to zaplatili daňoví poplatníci. Stále mluvíte o spekulacích, že se kvůli Agrofertu a Babišovi bude něco vracet. Bylo by dobré, kdybyste říkali i to z minulosti. A kromě těch 35 miliard máme zadržených 17 miliard od dubna 2018, kde dělá Komise, zastavila ty peníze, ty programy nefungovaly,“ rozčílil se Babiš.

„Jsem rád, že jsme dostali takovej úkol a samozřejmě všechny ty nepravosti a rozkrádání evropských fondů, ROP Severozápad, takže na to můžeme svolat Sněmovnu a můžeme tam sedět rok. Bylo by dobré, kdybyste nemluvili jenom o nějakých spekulacích, že se má něco vracet. A já znovu zopakuji, že ten audit proběhl velmi nestandardně, že jsou tam věci, které jsou absolutně nesmyslné,“ dodal a hovořil mimo jiné i o údajné šikaně úředníků.

„Nejsou žádné ohrožené peníze, postupoval jsem dle lex Babiš, ale v minulosti jsme přišli o 35 miliard, tak zkuste to říct v České televizi, i když je to nepříjemné,“ sdělil Babiš a odmítl i kauzu Čapí hnízdo. Podle jeho slov by se to opravdu mělo vše zopakovat lidem, kteří křičí na náměstí. Organizátora demonstrací Mikuláše Mináře nazval novou superstar.

„Nechápu, proč ty lidi demonstrují. Ano, pokud tady média chrlí nepravdy o StB, o trestním stíhání na objednávku, tak chápu, že ta nenávist vůči mé osobě je obrovská. A vlastně tam ty lidi říkají ty spekulace. Stále spekulujete. Kvůli Babišovi a firmě Agrofert nepřišli daňoví poplatníci ani o korunu, naopak je to plus pade. Naopak přišli o 35 miliard kvůli stranám, které dnes sedí v Parlamentu,“ rozohnil se dále Babiš. Rozumní občané podle něj tomu rozumí, co je zde za manipulace.

Závěrem se omluvil za to, že včera uvedl, že lidé na náměstí se sešli kvůli koncertu. Považoval to za nadsázku. „Pokud ti lidé řvou na náměstí, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak je to nepřijatelné. Nejsem lhář, nejsem podvodník, nejsem zloděj. Vybudoval jsem tady firmu, která tady zaměstnala 35 tisíc lidí,“ vypočítal následně Babiš své úspěchy. „Stále se útočí. Jenom v potravinářství dělá deset tisíc lidí a stále se dehonestuje jejich práce,“ poznamenal Babiš. Odmítl opět setkání s Mikulášem Minářem. „Máme právo demokracie, lidé mohou demonstrovat. Ale demonstrují proti něčemu, co není pravda. Nejsem zloděj. Nikdy jsem nic neukradl. Nikdy. Lidé na náměstích se mýlí, to, co křičí, není pravda. A nebude,“ uzavřel.

autor: vef