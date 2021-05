Rychetský je mimo. Zděšení po posledním Moravcovi odnesla i ČT

Ve svém vysílání na kanálu Xaver Live se komentátor Petr Holec opřel do šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského za jeho vystoupení na obrazovkách České televize. „On si vlastně dělá z České televize takovou domovskou mediální základnu. Zvláště od minulých voleb tam chodí velmi často, což je dost neobvyklé, protože co má šéf Ústavního soudu chodit do televize, ještě veřejnoprávní, komentovat politiku?“ ptá se Holec. Rychetský je podle něj mimo a komentuje politiku, ačkoliv mu to vůbec nepřísluší. A také chválí chvilkaře.

Je podle něj pochopitelné, že Rychetský přišel vysvětlit zásah do voleb rozhodnutím Ústavního soudu o neústavnosti současného volebního systému. „Ale Pavel Rychetský, to je výjimka. On tam chodí a sem tam řekne, že Tomio Okamura, šéf SPD, se nikdy neměl stát místopředsedou Sněmovny. Mimochodem prý proto, že v západní Evropě populisté, extrémisté a neofašisté nebo neonacisté, jak tomu on říká, tak kolem nich ostatní strany dělají nějaký val,“ řekl Holec. Rychetský prý ukázal, jak je mimo, protože mu uniklo, že to není tak dávno, co byl Matteo Salvini vicepremiérem a že ve vládě ve Finsku byl strana podobná SPD. A také to, že Mark Rutte svou vládu opřel o hlasy Geerta Wilderse, nebo úspěch Marine Le Penové ve Francii. „Pavel Rychetský už asi politicky neví, která bije,“ hodnotil. Také komentátorovi vadil výrok, že se Babiš nikdy neměl stát premiérem.

Z posledního vysílání se pak zaměřil na to, co předseda Ústavního soudu řekl o Marii Benešové, tedy: „Ministryně spravedlnosti se skutečně dopouští nepřijatelných verbálních útoků na justici.“ Holec připustil, že Benešová občas mluví rychleji než myslí. Ale dodal, že je politička. „Pavel Rychetský šéfuje instituci, která má být z principu apolitická, vůbec nemá co politiku komentovat, politiky nemá kádrovat,“ argumentoval. Ale Rychetský podle něho nenávratně zpolitizoval Ústavní soud, proti čemuž se už ohradili i jiní, dokonce i někteří soudci ÚS.

Že je Rychetský mimo Holce děsí, předseda ÚS by „měl být ještě při smyslech“. Dotkl se toho, že Rychetský údajně chválil chvilkaře kvůli demonstracím za nezávislost justice. Podotkl, že chvilkaři hlavně demonstrují za odstoupení Babiše a to je primárně politický požadavek. „Tu justici tam přihodili jako sekundární, aby to nevypadalo jako že požadují rezignaci politika, který bezprecedentně vyhrál volby,“ tvrdí Holec.

Co se týče justice, podle Holce to byli právě chvilkaři, kdo zpolitizoval pozici nejvyššího státního zástupce a teď demonstrují kvůli jeho odchodu. Pavel Zeman vydržel ve funkci nejdéle a dle komentátora nebylo jeho působení „žádná hitparáda“. „On se promlčel tou kauzou vracení majetku jeho kamarádovi, ke kterému se jezdil hostit a podobně,“ řekl o bývalém nejvyšším státním zástupci. Pokud chvilkaři chtějí skutečně odpolitizovat justici, měli by se prý zaměřit hlavně na to, aby lobbista ODS Roman Janoušek řádně dosloužil svůj trest.

