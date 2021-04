Rychetský v Partii: Výsledek vlády je skutečně tristní. Připravili lidi o svobodu, ale zdraví neochránili

reklama

„Jaká je nálada ve společnosti?“ zeptala se moderátorka Terezie Tománková.

„Já si myslím, že není veselá ani optimistická. Ono není jednoduché žít rok v pandemii, ale zvláště s tak vysokým počtem úmrtí. Téměř v okolí každého už došlo k tomu úmrtí a s tím se těžko srovnává, s vědomím, že to nemuselo být,“ poznamenal Rychetský, že občané ztrácejí důvěru v to, že vláda ví, co dělá. Zejména za situace, kdy si sousední vlády vedou podstatně lépe. „Já jsem laik, takže epidemická opatření nemohu hodnotit, ale ten výsledek hodnotit mohu. A ten výsledek je skutečně tristní,“ nešetřil Rychetský vládu.

Zdůraznil, že stávající koaliční vláda ANO a ČSSD Andreje Babiše je vláda, kterou si občané zvolili, teď od ní mají požadovat výsledky a pak této vládě vystavit účet u voleb.

„Ten náš ústavní systém je nastaven tak, že vláda může za všechno. Může za to, že když stisknete vypínač, že se rozsvítí světlo, že když otočíte kohoutkem, tak buď teče, nebo neteče voda. A teď jsme v situaci, kdy je tady na jedné straně ochrana zdraví, a na druhé straně svoboda. ... O svobody jsou lidé téměř rok připraveni, ale to zdraví se ochránit nepodařilo. Tento výsledek je velmi tristní. Je to vláda, kterou si lidé zvolili, tak ať od ní očekávají nějaké výsledky a pak ať rozhodnou u voleb. Dnes jsme v situaci, kdy čelíme něčemu, co není vidět, ten virus je velmi zákeřný a mutuje. To je něco, co musíme všichni zvládnout,“ rozvedl svou úvahu Rychetský.

Předseda Ústavního soudu ČR má navíc za to, že vláda činí kroky, které jsou pro ni pohodlné a snadné, ale obtížným krokům se vyhýbá. Zavírá školy, ale zavřít fabriky si vláda netroufá. Přitom do firem lidé cestují hromadnými dopravními prostředky, stojí těsně vedle sebe... a právě v hromadné dopravě se koronavirus může šířit snáz, zatímco u dětí se podle odborníků šíří méně. Vláda tady podle Rychetského úkázala, že dává přednost ekonomickému růstu před ochranou lidského života, což je podle Rychetského jednoznačně špatné.

Další chybu, kterou vláda udělala, vidí Rychetský v tom, že kabinet v jednu chvíli obešel Poslaneckou sněmovnu a prodloužil nouzový stav přes hejtmany. To byla podle Rychetského jednoznačně veliká chyba. Vláda si podle něj měla pro prodlužení nouzového stavu najít podporu ve Sněmovně, protože podle Ústavy ČR se vláda zodpovídá právě Sněmovně.

Rychetský má navíc obavy, že v této složité situaci mlůžeme žít třeba až do podzimu – proto se obává, zda si lidé vlastně až příliš zvyknou na to, že jejich svobody jsou okleštěny. Začnou jim chybět až časem, kdy už může být pozdě prát se o své svobody. „Naše historická zkušenost je v tomto směru jednoznačná,“ pravil Rychetský.

Věnoval pozornost i volebnímu zákonu. To, že v jednom kraji má hlas voliče poloviční váhu než v kraji jiném, je podle Rychetského tak velký problém, že Ústavní soud ČR prostě musel zasáhnout.

A proč to trvalo tři roky?

„Tady byly zvláštní okolnosti pro to naše prodlení. A během těch tří let byly projednávány dvě novelizace tohoto zákona a my jsme předpokládali, že to parlament napraví sám. A když se ukázalo, že toho není schopen, tak nám nezbylo než rozhodnout,“ vysvětlil Rychetský.

Poté znovu odmítl, že by se chystal kandidovat na post prezidenta republiky.

„Mě to už unavuje,“ posteskl si Rychetský, že roku 2003 opakovaně odmítá, že by kdy pomýšlel na to, stát se prezidentem. Tato pozice prý nevyhovuje jeho povaze. Svou roli prý vidí jinde. „Pokud mě něco naplňuje, tak je to mé poslání právníka a ochrana Ústavy ČR.,“ zdůraznil.

Pár slov poznamenal i na konto prezidenta Miloše Zemana. Když se v roce 2020 dozvěděl, že dostane od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, prý to pro něj nebylo snadné. Když se letos prezident Zeman rozhodl Rychetskému řád T. G. Masaryka odejmout, Rychetskému podle jeho vlastních slov odpadly starosti.

Konstatoval také, že dnes už si se Zemanem nerozumí tolik jako dřív, ale těžkou hlavu si z toho nedělá. Už je ve věku, kdy se s tím vyrovná. „Byly doby, kdy jsme si dost rozuměli, a je to už dost dlouho, kdy ty doby nejsou. Nejvíc jsme si rozuměli, kdy nebyl prezidentem,“ řekl Rychetský.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani očkování proti covidu. On sám prý už dostal obě dávky vakcíny, protože patří do rizikové skupiny jak z hlediska věku, tak z hlediska svých dalších nemocí. Nad odpůrci vakcinace kroutil Rychetský hlavou.

„To očkování je jeden ze zázraků, který zachránil miliony lidských životů. Zaplať pánbůh,“ pravil předseda Ústavního soudu ČR.

Nakonec vyjádřil obavu, že společnost je natolik rozhádaná a natolik se v ní i ve spojitosti s pandemií objevuje zášť, vztek i zklamání, že bude velmi těžké vráttit se po skončení pandemie do „normálu“.

„Obávám se, že až jednou to budeme mít za sebou, že to bude velmi těžká cesta zpět,“ uzavřel své vystoupení Rychetský.

