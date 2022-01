Rychlá prohra? Ukrajina v problémech, Západ potřebuje plyn. A věc, která by prý smetla Putina

reklama

Votápek před kamerami ČT konstatoval, že rusko-ukrajinské napětí lze stále snížit diplomatickou cestou.

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 4% Zaútočí na východ Ukrajiny 1% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 93% hlasovalo: 10741 lidí

Rusko se prý snaží o to, aby jeho sousedé vypadali ještě méně schopní, než je ono samo, aby Rusové měli pocit, že jsou na tom přece jen opticky lépe. Ukrajina tady může posloužit Kremlu jako dobrý příklad. O Ukrajině už teď platí, že se potácí v problémech. Kvůli konfliktu na Donbasu. „Takže dokud se opravdu nezačne střílet, tak máme velkou šanci, že k té válce nedojde."

V současné energetické krizi může Rusko využít energetického tlaku. Západ potřebuje ruský plyn. Ale nepotřebuje ho naprosto nezbytně. Může se spolehnout na energetické dodávky ze severu Evropy či z USA. Naproti tomu Rusko se podle Votápka rozhodně neobejde bez plateb za dodávky na Západ.

„Je pravda, že Rusko je významným dodavatelem energií - ropy a plynu - do Evropy, ale také je pravda, že dodává méně než polovinu energií, které potřebujeme. Když by na to přišlo, tak Evropa dokáže bez ruských energetických surovin přežít. Ale Rusko rozhodně nedokáže přežít bez exportu těchto surovin do Evropy a na vyspělé trhy. Ruská ekonomika by se zhroutila poměrně rychle. Několik měsíců by mohli žít z rezerv, ale to by je nezachránilo. To je možná také důvod, proč Putin vyhrocuje situaci právě nyní, protože když si uvědomíme, že Green Deal ještě omezí tu pozici exportéra energií do Evropy, tak Putin se možná teď cítí v pozici Japonska v letech 1940 až 1941. Oni také nevěděli, co je bude čekat, když se rozhodli k preventivnímu útoku na USA,“ upozornil Votápek. „A já tedy doufám, že to nepřivolám touto poznámkou,“ dodal ještě.

Další informace naleznete zde

Západ je podle něj rozhodně silnější, ale není si prý jistý, zda je odhodlán postupovat stejně razantně jako Ruská federace. Podle jeho názoru přitom existuje cesta, jak na Rusko vyvinout jasný tlak, aniž by muselo dojít k nasazení armád.

„Já už dlouhá léta propaguji cílené sankce na ruskou elitu, protože Putin není neomezeným vládcem Ruska. On je špičkou systému, dělá svorník souhrnu různých vektorů a sil, on je první mezi rovnými, on je nejsilnější hráč, ale má kolem sebe desítky až stovky dalších hráčů a všichni tito hráči mají manželky a milenky, dcery, syny a další příbuzné, kteří rádi navštěvují Evropu, studují v Cambridge, manželky nakupují v Paříži a podobně a pokud my zbavíme tu horní vrstvu ruské společnosti, těch dejme tomu pět milionů, důsledně zbavíme možnosti cestovat do vyspělých zemí, tak to v Rusku vyvolá takovou vlnu nespokojenosti, že to smete Putinův režim,“ vyjádřil svůj názor Votápek.

Psali jsme: Ukrajina: Hrozí provokace. Takto, ze Západu. A my je vyzbrojíme? Fialův hazard s českými životy, žasne Kobza Vondra v ČT: Putin brnká na nervy. Ale pozor. Je tu i Čína Směřujeme k válce. Putin chce obchodovat, ne válčit. Ale NATO musí zapomenout na Ukrajinu. Bezpečnostní expert promluvil Nářek, že Němci kašlou na Ukrajinu. A Scholz jednal s Macronem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama