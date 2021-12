Rychlý konec Petra Fialy? Proč to dělá... Holec v XTV se chytal za hlavu. Jde o Lipavského

Hrad v pátek potvrdil, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. Premiér Fiala by se měl podle komentátora Petra Holce s Piráty vypořádat, a to co nejdříve. S image hodného profesora by Fiala mohl také brzy skončit, uvedl Holec v rozhovoru v internetové televizi XTV.cz, který moderoval Luboš Xaver Veselý. Opřel se také do Pirátů a STAN kvůli tomu, že si zase stěžují na nefér volební přepočet.

Holce úvodem velmi pobavil Xaverem Veselým ocitovaný Schwarzenbergův výrok, že „Lipavský je ve své generaci nejlepší“. „No, víte co, ve své generaci jsme i my dva nejlepší,“ obrátil se k moderátorovi a optal se: „Ale kolik je Lipavskému? Šestatřicet? Jako že je mezi šestatřicetiletými nejlepším kandidátem na ministra zahraničí? Kníže neztrácí humor, jak je vidět,“ podotkl.

Pánové si notovali, že jim Lipavského bylo líto, když od Zemana odešel jako spráskaný pes. „Mně ho bylo líto, pane Holče,“ řekl Veselý. „Lipavský tam skoro slzel, když jsem ho viděl v České televizi, to bylo znesvěcení,“ podotkl komentátor. Lítost ale brzy opadla: „Pak mi ho ale přestalo být líto, protože přece nechceme takového šéfa diplomacie. Nebo vy jo?“ otázal se Veselého. „Já jo, já mám rád zábavu,“ zažertoval. „Zábava je dobrá, ale ne v diplomacii,“ odvětil Holec.

„Bohužel, Zeman si ho nakrájel na kolečka a ty si dal na obložené chlebíčky, tak kruté to je,“ pokračoval Veselý. „To jo, ale pak se nakrájel i on sám, bez pomoci Zemana. A ještě ho začali krájet i politici z té vlastní vládní pětikoalice,“ zmínil Holec například Zahradila či Kalouska. „Schwarzenberg se, myslím, ale dobře baví,“ zhodnotil.

Fialovi ti Piráti s Lipavským podle Holce pořádně zavařili, sám nechápe, proč na to přistoupil: „Proč si to Fiala způsobuje? Proč je prostě nehodí před palubu? Dyť je nepotřebuje,“ divil se. „Musí se zachovat ‚gesicht‘, to by byla jinak zrada, to nemůže udělat,“ vysvětlil s mrknutím Veselý. „Ale nechte toho, ať se inspiruje v Barmě, tam už by piráti byli dávno ve vězení,“ rýpl Holec do Fialy.

„Vzpomeňte si, speciálně u ODS, kdykoli měla moravského premiéra, tak to celé skončilo předčasně: Topolánek, shození vlády a jeho potupný předčasný konec. Dál Petr Nečas, zlato a plukovník Šlachta na úřadu vlády. Já bych byl hodně opatrný, když Moraváci dobývají Prahu, a zvláště ti z ODS,“ krotí nadšení Moravanů. ODS začíná mít velký problém s tím, že v ODS je velká část lidí z těchto krajů, míní.

Dotkli se i pandemie: Rakousko chce pokutovat neočkované. „Ty palety přes tři a půl tisíce eur za to, že nejste očkovaný, jsem viděl. Myslím, že Rakušáci se pomátli, ne? Mně to přijde jako brutální diktatura,“ uvedl s tím, že sám je očkovaný.

„Ale na tomto mě vždy fascinuje, že my vždycky říkáme – tohle by se nestalo v Rakousku. Tohle by se nestalo v Německu. Představte si, co by se stalo, kdyby tohle jakákoli vláda zavedla u nás,“ doplnil.

Veselý se zajímal, co říká na to, že Jindřich Rajchl, právní expert hnutí Trikolóra, uvažuje o tom, stát se předsedou Trikolóry. Nová vládní koalice podle něj nemá programově vůbec nic společného. Současnou vlnu covidu nazývá „epidemií očkovaných“.

„Mně je Trikolóra něčím sympatická. Ale vůbec nechápu, kde vzal to, že máme epidemii očkovaných. Umí číst statistiky? Takové ty jednoduché dvousloupcové grafy z nemocnic, kde jasně dominují jak hospitalizovaní, tak mrtví, kteří jsou neočkovaní? Byl bych nerad, aby v Trikolóře viděli, že někdo někde z letadla sprejuje covid a tak... to by byl sešup,“ naznačil Holec cosi o konspiracích. Jinak se mu libí, jak se Trikolóra staví ke genderu, k diktátu z Bruselu či ke Green Dealu.

Co se týká uskupení Piráti a STAN, fascinuje ho spor ohledně volebního přepočtu, ten posunuli až k Ústavnímu soudu, podle nich je totiž neplatný. „Helejte, mě tahle parta fascinuje. Speciálně tento člověk,“ ukázal Holec na Víta Rakušana, předsedu STAN.

„Kdo podal tu žalobu k Ústavnímu soudu na to, že je náš volební systém nefér? A Pavel Rychetský, šéf Ústavního soudu, udělal vše pro to, aby jim vyšel vstříc, tak zrušil klíčové části volebního zákona a udělal se nový přepočet, který jim měl vyjít vstříc. Poprvé se podle toho konaly volby, a do toho přijde ústavní žaloba, že je to znova nefér? Od Starostů,“ ukázal nevěřícně na Piráty a STAN.

„Chápete to? Asi budeme muset napsat volební zákon podle Starostů, myslím, že by to měl napsat Vít Rakušan podle sebe,“ řekl ironicky Holec. A na poznámku, že uspět s výše zmíněnou žalobou u Ústavního soudu je jen velmi málo pravděpodobné, podotkl: „Čert Rychetský nikdy nespí. To záleží na tom, jak si to vyloží Pavel Rychetský,“ dodal Holec.

