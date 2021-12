S*áči, na kriminál. Vlna covidu a očkování. Doktor a jiná pravda

„Mylná informace, že očkovaní nemohou přenášet infekci, je jednou z hlavních příčin letošní podzimní vlny,“ míní imunolog Jiří Šinkora a ukazuje na to, co se dělo na podzimních mejdanech, mezitímco končící vláda rozhodovala o zákazu vánočních trhů. „Idiocie vlády,“ neudržel se k tomu imunolog a jmenoval, že některé kroky už jsou „na kriminál“. Neopomněl ani na očkování malých dětí. „Sociálně inženýrští sráči si vybrali další bezbrannou skupinu,“ zaznělo v jeho komentáři.

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 34% Ne 64% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2732 lidí



Proti záměru Babišova kabinetu vystoupil například předseda lidovců Marian Jurečka, jenž v Otázkách Václava Moravce avizoval, že je budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) připravený povinnost očkování pro lidi nad 60 let zrušit, podobná vyhláška je podle Jurečky neakceptovatelná.



Podobná slova jako ministři nastupujícího Fialova kabinetu volí i sám Šinkora. Podle imunologa jde o „největší útok na svobodu“ u nás od roku 1990. „Selektivně zakazovat cokoli neočkovaným a nechat očkované, ať pobíhají a infikují své okolí, musel vymyslet idiot. Ale aplikovala to naše vláda a úřady. To mi stačí k závěru, že selhaly. Mimo jiné tím proti sobě poštvaly dvě části společnosti a zasáhlo to i dětské kolektivy. Za to by měl být kriminál,“ vadí mu. Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Argumenty, že to dělají v Německu a Rakousku, jsou podle něj „hloupé“. „Kdybychom vždycky opakovali, co tam vymyslí, museli bychom se za sebe teď stydět. V Rumunsku to neudělali. A podívejte se tam teď,“ podotkl.



Jasně na to dodává, že vakcíny proti covidu-19 fungují, avšak zejména tak, že brání horšímu průběhu nemoci. „To je zcela jasné,“ podotýká.



Lidem nad šedesát by tedy vakcinace sice pomohla, ale každý prý „už zná pozitiva a rizika, tak ať si vybere sám“. „Asi nám nedochází, že senioři už v životě riskovali tolikrát, že jim to teď připadá banální. A navíc si myslím, že někteří budou raději, když je sejme virus než vakcína určená pro použití v nouzovém režimu,“ míní. prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dodává, že šíření viru však očkování proti covidu-19 nebrání, a tvrzení, že očkovaní nemohou přenášet infekci, je podle Šinkory jednou z hlavních příčin letošní podzimní vlny. „Osobně jsem viděl, co se děje na podzimních mejdanech, a nemohl jsem uvěřit vlastním očím. A myslíte, že plný hokejový stadion v Olomouci je bezpečný z hlediska šíření infekce? Zato vánoční trhy jsou extrémní riziko (další idiocie vlády),“ shrnul.



Komplikace při očkování jsou sice podle imunologa při očkování relativně malé, ale měly by být brány v potaz, a to zejména u dětí. „Dostupnost nesmyslně třetinové dávky téhož pro děti mladší 12 let svádí některé sociální inženýry k myšlence povinného očkování dětí. Naprosto nesmyslného z hlediska jejich většinové ochrany a ohledně šíření je to už úplná zhovadilost. Tady se neubráním paralele – tihle sociálně inženýrští sráči si vybrali další bezbrannou skupinu, stejně jako už u těch zmiňovaných vánočních trhovců. Dělají si alibi. O nic jiného jim nejde. Jinak by byli buď rozumní, anebo tvrdší,“ odmítá.



Psali jsme: Dáma z ministerstva umlčela i Prymulu. Lékařům hrozila zákazem činnosti, nadávala „Máně ze sociálních sítí“ V Rakousku dělají zátah na falešné covid pasy. Na podvod se přišlo na JIP Jurečka nastoupil na Maláčovou: Jestli zavedete povinné očkování nad šedesát, tak my ho zase zrušíme Zlínský kraj: Minulý týden si pro vakcínu přišlo 16 a půl tisíc lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.