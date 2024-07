STAN, Piráti i topkaři. Všichni nakrknutí na Orbána

Mezi EU a Maďarskem zuří další spor, tentokrát kvůli vízům pro Rusy a Bělorusy. Maďarsko totiž na počátku července rozvolnilo režim udělování víz pro několik států Ruska a Běloruska, což se ostatním členům EU ani trochu nelíbí. Podle mnohých jde totiž o bezpečnostní riziko a skrze Maďarsko se mohou v rámci Schengenu volně pohybovat například ruští a běloruští špioni.

Své si k tomu na síti X řekla pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. „Maďarsko pod vedením Viktora Orbána učinilo další krok k podkopání bezpečnosti EU a NATO. Zavedlo speciální povolení pro ruské a běloruské (i jiné) dělníky. Proč Maďarsko umožní snazší vstup do země (a Schengenu) bez standardních kontrol? Je to bezpečnostní riziko,“ prohlásila Richterová.

Ruští a běloruští občané a jejich rodiny podle ní nemusejí prokazovat, že jdou pracovat na konkrétní pozici. „Záminkou je dokončení maďarské jaderné elektrárny Paks II ruskou firmou Rosatom. Na stavbu si Orbánova vláda vzala od Ruska půjčku 10 mld. eur. Putinovo Rusko, vedoucí válku proti Ukrajině, a vazalské Bělorusko tak získají luxusní přístup k možnostem špionáže uvnitř EU a NATO. Podobně jako v případě ruské Mezinárodní investiční banky,“ varuje Richterová.

Ta upozorňuje také na další utužování spojenectví Maďarska a Číny. „Otevírání dveří totalitám ale v Maďarsku pokračuje ještě dál. Nová čínsko-maďarská dohoda umožnila pobyt čínským policistům v zemi. Formálně mají ‚hlídat‘ čínské dělníky, ale existují obavy z tajných misí proti disidentům a špionáže,“ přidává další varování Richterová.

Není prý proto divu, že NATO již přestalo s maďarskou vládou (a Ficovou vládou na Slovensku) sdílet některé důvěrné informace. „Orbánova vláda v Maďarsku představuje závažnou bezpečnostní hrozbu pro celou Alianci. A to i kroky vstřícnými vůči Rusku a Číně,“ dodala Richterová.

1/??Maďarsko pod vedením Viktora Orbána učinilo další krok k podkopání bezpečnosti ???? a NATO. Zavedlo speciální povolení pro ruské a běloruské (i jiné) dělníky. Proč ???? umožní snazší vstup do země (a Schengenu) bez standardních kontrol? Je to #bezpečnostníriziko. pic.twitter.com/6aF1dty74U — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) July 31, 2024

Podobně to vidí i poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. „Maďarsko tímto krokem umožnilo vstup nejen do své země, ale i do celého Schengenu. V kterém se mohou Rusové a Bělorusové pohybovat bez bezpečnostních prověrek, což představuje riziko. Opět se vychází vstříc zájmům Putinova režimu. Maďaři ohrožují bezpečnostní zájmy nejen České republiky, ale i ostatních členských států Evropské unie,“ má jasno bývalá ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Maďarsko tímto krokem umožnilo vstup nejen do své země, ale i do celého Schengenu. V kterém se mohou Rusové a Bělorusové pohybovat bez bezpečnostních prověrek, což představuje riziko. Opět se vychází vstříc zájmům Putinova režimu. Maďarové ohrožují bezpečnostní zájmy nejen České… pic.twitter.com/YFCsHqqwLW — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) July 31, 2024

Poslanec STAN Jan Farský ve svém příspěvku shrnul několik maďarských rozhodnutí, která podle něj podkopávají důvěru v další spolupráci s Maďarskem. „Orbán blokuje sankce proti Rusku. Orbán blokuje pomoc Ukrajině. Orbán vyrazí na samozvanou ‚mírovou misi‘ na Ukrajinu, do Ruska, Číny a za Trumpem. Orbán ukrajinskému prezidentovi zapomene říct, že je to mírová mise. Rusko dva dny po jeho návštěvě bombarduje dětskou nemocnici,“ vypočítává Farský kroky Viktora Orbána z poslední doby, kdy mimo jiné vyrazil jako první zástupce státu NATO a EU do Moskvy.

„Orbán Rusům ulehčí vstup do Evropy bez větších kontrol. Orbán z Číny přivezl tři mld. eur úvěr. A co dělal u Trumpa? To ještě nevíme. Přesto se najdou i v Česku lidé, kteří jeho cestu obhajují a vysvětlují, jak pomůže ukončit válku na Ukrajině, jak Orbán předvedl realistickou diplomacii a jak jednal v zájmu Evropy. Houby. Jednal jen ve svém vlastním zájmu. Je vazalem Ruska i Číny a bezpečnostní hrozbou pro Evropu,“ dodal Farský.

Orbán blokuje sankce proti Rusku.

Orbán blokuje pomoc Ukrajině.

Orbán vyrazí na samozvanou “mírovou misi” na Ukrajinu, do Ruska, Číny a za Trumpem.



Orbán ukrajinskému prezidentovi zapomene říct, že je to mírová mise.

Rusko dva dny po jeho návštěvě bombarduje dětskou… — Jan Farský (@JanFar_sky) July 30, 2024

A přisadila si i europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), podle níž je Maďarsko trojským koněm v EU. „Izolace a podlézání zemím, které válčí v Evropě nebo válku podporují. Orbán nyní roli trojského koně EU posiluje o tzv. národní kartu, která umožní Rusům a Bělorusům vstup do Schengenu! Bez prověřování. Tak nejen bombu na dětskou nemocnici, ale i tohle Orbán u Putina domluvil?“ ptá se Gregorová.

Izolace a podlézání zemím, které válčí v Evropě nebo válku podporují. Orbán nyní roli trojského koně EU posiluje o tzv. národní kartu, která umožní Rusům a Bělorusům vstup do Schengenu! bez prověřování. Tak nejen bombu na dětskou nemocnici, ale i tohle Orbán u Putina domluvil? — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) July 30, 2024

Dalším políčkem Bruselu bylo maďarské veto na snahu EU vydat společné vyjádření k venezuelským volbám. V tomto vyjádření Unie plánovala požadovat větší transparenci venezuelských úřadů a vyjádřit své znepokojení z chyb a nesrovnalostí ve volebním procesu. Venezuelské volby totiž údajně vyhrál stávající prezident Nicolás Mandur, ale ohledně voleb panují nejasnosti, protože volební orgán je ovládaný vládou a nebylo transparentně uvedeno, jak byly hlasy spočítány a ověřeny. V zemi následně propukly mohutné násilné nepokoje.

„Takže s průběhem venezuelských voleb nemá problém Rusko, Čína, Írán, Nikaragua, Kuba... a zjevně ani Maďarsko. Proč má tenhle trojský kůň nepřátel Západu ještě hlasovací práva v rámci EU a přístup do Schengenu?“ reagoval bývalý politik ODS Ivan Pilip.

Takže s průběhem venezuelských voleb nemá problém Rusko, Čína, Írán, Nikaragua, Kuba, .... a zjevně ani Maďarsko. Proč má tenhle trojský kůň nepřátel Západu ještě hlasovací práva v rámci EU a přístup do Schengenu ? pic.twitter.com/tXS7E9rgKi — Ivan Pilip (@ivan_pilip) July 31, 2024

„Diktátoři sobě! Proč Maďarsko zablokovalo usnesení o Venezuele? Protože se Orbán zalekl pohledu do své budoucnosti. Ale ono to jednou přijde, Viktore, bojíš se správně,“ uvedl Igor Hadamovič z TOP 09.

Diktátoři sobě! Proč Maďarsko zablokovalo usnesení o Venezuele? Protože se Orbán zalekl pohledu do své budoucnosti.

Ale ono to jednou přijde, Viktore, bojíš se správně.https://t.co/gTWiwGK7Tq — Ihadamovic (@IgorHAdamovic) July 31, 2024

A poslanec TOP 09 Jiří Slavík se ještě vrátil k maďarské půjčce z Číny. „Maďarsko si půjčilo miliardu eur od čínských bank, čímž dále nebezpečně prohlubuje vztahy s komunistickým režimem. Tato znepokojivá závislost na Číně pramení z jejich rozpočtové nezodpovědnosti. Snad už nám je naše opozice přestane dávat za příklad,“ prohlásil Slavík.

Maďarsko si půjčilo 1 miliardu eur od čínských bank, čímž dále nebezpečně prohlubuje vztahy s komunistickým režimem.



Tato znepokojivá závislost na Číně pramení z jejich rozpočtové nezodpovědnosti. Snad už nám je naše opozice přestane dávat za příklad. — Jiří Slavík (@jiri_slavikk) July 31, 2024