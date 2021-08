STANařka: Bartoš je hodný člověk

Zastupitelka v Dolních Břežanech a kandidátka za koalici Pirátů a Starostů ve sněmovních volbách Barbora Urbanová, která je též asistentkou předsedy STAN Víta Rakušana, se na svém twitteru rozepsala, proč by chtěla šéfa Pirátů Ivana Bartoše v premiérském postu. Popsala, že se jí líbí, jak Bartoš mluví anglicky a „spoustu toho ví“ či že „Piráti i STAN chtějí to samé, jen jinak“. Rozhodla se zaběhnout i do osobních detailů.

Urbanová tvrdí, že Piráti i STAN „chtějí to samé, jen jinak“. „Chceme změnu, dělat dobře svoji práci, dělat ji pro lidi. Cíl je stejný, nástroje jsou občas jiné. Proto nám to funguje. Proto by byl Ivan Bartoš i mým premiérem, ačkoliv ze zjevných důvodů bych to chtěla i pro Víta Rakušana,“ shrnuje Rakušanova asistentka.



Šéfa Pirátů líčí jakožto „hodného člověka“. „Jsou to věci, které se podceňují, ale zažila jsem ho v desítkách situací, kdy nemusel, ale nabídl pomoc lidem, které prostě náhodou potkal. Myslím, že vypočítavost poznám, tady prostě není,“ myslí si o Bartošovi. Ten je podle ní i pracovitý.

Dnes budu delší, chci vám říct 8 důvodů proč jako členka @STANcz chci, aby byl @PiratIvanBartos premiérem. — Bára Urbanová ???? (@BaraUrbanova) August 29, 2021

A „má neuvěřitelně energie". „Oba s Vítkem teda, a ještě se navzájem neštvou. Kampaň je už několik týdnů neuvěřitelně náročná, málo se spí, hodně jezdí. Vždycky jsou milí na lidi. Únavu nedávají znát, myslím, že když jsou mezi lidmi, ani ji necítí. Dávají do toho všechno," popisuje kandidátka do Sněmovny.

Líbí se jí na pirátském předsedovi také to, že mluví anglicky a „spoustu toho ví“. „Umí skvěle anglicky, zná a ví spoustu věcí, ale nikdy se tou znalostí nepovyšuje, nikdy jsem neměla pocit, že jsem vedle něj úplně hloupá (a co si budeme, spíš jsem, než nejsem), protože každý názor, vhled, příspěvek do diskuse on považuje za nosný,“ zní od Urbanové.

5. Umí skvěle anglicky, zná a ví spoustu věcí, ale nikdy se tou znalostí nepovyšuje, nikdy jsem neměla pocit, že jsem vedle něj úplně hloupá (a co si budem, spíš jsem než nejsem), protože každý názor, vhled, příspěvek do diskuze on považuje za nosný. — Bára Urbanová ???? (@BaraUrbanova) August 29, 2021

Své chyby podle ní Bartoš dokáže uznat a píše, že to podle ní „je člověk jako my, kterému občas něco ulítne“. „Sama vím, jak mi pomohlo pochopení, že nevím všechno, ani nemůžu. Proto věřím, že nám všem prospěje, pokud budeme mít premiéra, který bude umět říct ‚tohle nevím, ale poradil jsem se s tím a tím‘,“ shrnuje.

Kandidátka nadšená z pirátského předsedy se rozhodla zaběhnout i do detailů. „Doufám, že mi odpustí, že budu trochu osobní. Jsem dítě rozvedených rodičů a měla jsem to štěstí, že jsem měla super nevlastního tátu. Myslím, že i Ivan je skvělý nevlastní táta, z mnoha důvodů a při pozorování různých situací. Takových chlapů já si budu vždycky vážit,“ podotkla.



Závěrem pak k pirátskému šéfovi, který vzbudil v posledních měsících rozruch, když se šířily jeho názory z roku 2009, ve kterých stálo, že „by se nebránil muslimské Evropě“, že hlasoval proti vstupu Česka do Evropské unie či že mu vadil zásah NATO v Jugoslávii a jeho schvalování tehdejším prezidentem Václavem Havlem, doplňuje, že právě s ním a Rakušanem mají „šanci tu hydru, která nám ovládá naši zemi, porazit“. Fotogalerie: - Piráti a STAN

„Nebude vždycky všechno ideální. Těm dvěma ale můžeme věřit, že to strašně chtějí, víc než funkce, peníze, klid ve vlastní straně či slávu. A jedině tenhle motiv může zlo porazit,“ píše Rakušanova asistentka usilující o Sněmovnu.

Protože s ním a s Vítkem máme šanci tu Hydru, která nám ovládá naši zemi,porazit.Nebude vždycky všechno ideální.Těm dvěma ale můžeme věřit, že to strašně chtějí,víc,než funkce, peníze, klid ve vlastní straně či slávu.A jedině tenhle motiv může zlo porazit. #vratmezemibudoucnost — Bára Urbanová ???? (@BaraUrbanova) August 29, 2021

