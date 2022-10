Sabotáž Nord Streamu: Co se v Americe neříká. Profesor Sachs to řekl ve Vídni. A zmínil Česko

Profesor Jeffrey Sachs byl nedávno ve Vídni. Tam také poskytl rozhovor pro think tank Global Centre for Advanced Studies. V něm kritizoval roli, jakou USA hrají ve světě. „Je to nejmocnější země na světě a má velkou zodpovědnost vůči světu, aby se chovala mnohem lépe, než se chová teď,“ řekl. Zmínil také sabotáž Nord Streamu 2, k níž dle něho měly USA motiv, prostředky a navíc ji Joe Biden ohlásil. A dostal se i k České republice.

Připomenul, že vláda Spojených států má nejsilnější armádu na světě, základny v 80 zemích v celkovém počtu 800 a historii pořádání státních převratů skrze akce tajných služeb. „Což jsem studoval a viděl i na vlastní oči,“ podotkl. „A vím, že USA neposkytuje tento základ pro spolupráci, i když je to nejmocnější země na světě a má velkou zodpovědnost vůči světu, aby se chovala mnohem lépe, než se chová teď,“ pokračoval ekonom.

Sám se přiřadil k těm, kteří věří, že politika by měla sloužit k řešení problémů, ne jako nástroj udržení moci. A to i přesto, že politika je velmi často to druhé. I když to může být kritizováno jako naivní, podle Sachse je zase naivní pokračovat v politice, která vede k nukleární katastrofě. „To já nemíním tolerovat. Nebudu jen tak sedět a říkat: To je prostě politika, tak vyhodíme svět do vzduchu. Ani náhodou, dokud mám hlas, sílu a znalost toho, co se děje, tak budu kritizovat takové cynické a hrubé jednání,“ prohlásil.

Uvedl také, že vláda Spojených států lže, ale čas od času nechá uniknout pravdu. „Když to udělá, tak to rychle opraví,“ podotkl a jako příklad dal slova Joe Bidena, který po setkání s kancléřem Scholzem řekl, že pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, tak Nord Stream 2 „skončí“ a ještě na dotaz novináře doplnil, že „mají své prostředky“, když se dotyčný ptal, jak chtějí USA ovlivnit rusko-německý projekt.

„A když plynovod vybouchne, tak západní tisk dělá: Hmm, to by nás zajímalo, kdo to mohl být, asi si Rusové vyhodili do vzduchu svůj vlastní plynovod. A americká vláda řekne: Jo, asi to byli Rusové. I když Američané mají motiv, prostředky a ještě ohlásili, že toto provedou. Ale podle západní propagandy máme být hloupí a snadno manipulovatelní,“ vyjádřil se Sachs a dodal, že když toto řekl v televizi, tak ho rychle stáhli z vysílání. „Protože tohle byste neměli v amerických médiích říkat,“ vzpomínal. Politici jsou podle něj arogantní a zahrávají si s ohněm místo toho, aby pracovali pro obecné blaho.

Vyjadřoval se také k ekonomii a ekonomice, zejména k zemím, které jsou ekonomicky závislé na jiných. „Země jako Česká republika, Polsko nebo Maďarsko a další nepochybně mají potenciál nebýt závislými ekonomikami, které prodávají komodity určené k dalšímu zpracování, ale inovátory a zeměmi, které rozhodují, jak bude svět vypadat,“ řekl Sachs a dodal, že právě proto se o tyto země tak nebojí, na rozdíl od zemí, které jsou v pasti extrémní chudoby nebo exportují jen jednu surovinu. Právě proto by podle Sachse mělo být cílem nezávislých zemí vzdělávat své děti. Aby znaly a respektovaly svou kulturu, ale také cizí kultury.

