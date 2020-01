Sáhnout ČT na peníze? Klaus ml. otevřel vážnou věc. A pak se pustil do USA

„Chceme vládnout. Jezdíme za lidmi, protože chceme změnit tuto zemi. Chceme snížit daně, zrušit inkluzi a hájit národní zájmy atd.,“ zdůraznil Klaus mladší ambice, jež se svou Trikolórou má. „Jsou strany, které říkají, že nechtějí vládnout s tímhle a támhle s tím a budou jen moralisticky křičet v Parlamentu, tak to my ne,“ zdůraznil na úvod. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8197 lidí

Nevládl by s tím, s kým by nebylo možné prosazovat program hnutí Trikolóra. „Teď ale nebudu říkat, kdo je největší darebák ve Sněmovně, sympatický mi není ani jeden, proto jsem založil stranu vlastní,“ odvětil na otázku, zda by pro něj bylo přijatelné sestavovat vládu s komunisty, nebo hnutím SPD.

A co vláda s hnutím ANO? „Nejsou to žádní naši kamarádi. Hlasujeme proti této vládě. Ale děláme to proto, abychom změnili zemi, tak nebudu útočit na profesora Fialu nebo pana Babiše. Chápu, že je leden nuda a chcete mě k něčemu vyprovokovat, ale já to osobně neberu,“ zdůraznil Soukupovi.

Pustil se do kritiky ministra školství Roberta Plagy (ANO) za to, že chce zrušit maturitu z matematiky. „Navíc nemá moc silnou pozici uvnitř vládnoucího hnutí ANO. Různí hejtmani ho tam okřikují a šikanují. A ten krok s tou maturitou, to jsem, upřímně, nepochopil,“ vyjádřil se k Soukupově otázce, zda Plaga náhodou nerezignuje.

Na řadu pak přišel audit Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. V kontextu s tím zajímalo Soukupa, zda by měl Babiš z politiky odejít. „Nejsem Babišova maminka, abych říkal, kdy má, nebo nemá z politiky odejít. Bohatství vzniká z práce, a nikoli z dotací nebo z dávek. Dotace způsobují korupci a zlo,“ vysvětlil Klaus mladší, proč se striktně staví proti nim. „Jaký to celé bude mít dopad na voliče, se ukáže, doufám, že bude také hodně lidí, kteří nemají rádi dotace, pak bude mít Babiš méně hlasů a nebude vládnout,“ dodal šéf Trikolóry.

Fotogalerie: - Čínská "polepšovna" u Aksu



Evropská komise požaduje v závěrečné zprávě k auditu o střetu zájmů Andreje Babiše, aby Česká republika vrátila celkem 235 milionů korun z unijních dotací. „Buď je to trestný čin a Babiše zavřou do vězení, nebo je to taková lumpárna a přestanou ho lidé volit,“ přemítal Klaus junior dál nad vývojem situace. Vypadá to, že v politických preferencích Babiš kvůli svým problémům nijak zvlášť neoslabí. „Jediným úkolem je přesvědčit lidi, že to někdo jiný bude dělat lépe a přitom žádné dotace brát nebude,“ rozhodil Klaus mladší rukama.

V návaznosti na to prozradil, jak vidí politické preference Trikolóry. Ve Strakonicích, kde byly nedávno doplňovací komunální volby, což mohl být první křest ohněm, Klaus mladší se svým hnutím neuspěl. Argumentoval opět, že tam však získali mnohem víc hlasů než ANO, SPD a komunisti. „Když se vezme průměr agentur, tak naše preference plynule rostou. Jsme okolo pěti procent a do konce roku bychom měli být na deseti, abychom v parlamentních volbách mohli útočit na patnáct procent,“ poznamenal předseda.

Poté upřel pozornost na iránsko-americký konflikt. „Obávám se toho, že Írán v regionu i v Iráku posílí. Jestli to byla taktika, aby Američani mohli stáhnout vojáky z Iráku, jak Trump kdysi slíbil... Nebo co tím sledovali, mně to hlava nebere,“ uvedl Klaus mladší.

„Považuji to za neuvěřitelný krok takového státního terorismu," okomentoval rozhodnutí amerického prezidenta zlikvidovat íránského generála Sulejmáního. „Vždyť tohle není normální věc... Příště můžou někoho zastřelit na knižním veletrhu. Představte si, že by támhle nějaký ukrajinský generál letěl civilní linkou do Finska, vylezl by z letiště a tam by ho nějaká ruská raketa sestřelila, vždyť to by se všichni zbláznili," konstatoval Klaus junior.

Pak již opustil mezinárodní témata a na přetřes přišla ODS. „Co tomu říkáte, že nejvýraznější tváří ODS je řeporyjský starosta Pavel Novotný?“ zajímal se moderátor. „Dnes je taková doba, že stačí být hodně agresivní, provokativní a excentrický. Lidi to zajímá. Suchopární politici obecně vždy stáli za starou bačkoru. Mé přání je, ať ODS vládne pan Fiala s paní Udženijí i nadále,“ pousmál se.

„Až začne dvacátého Sněmovna, předložíme několik zákonů. Jedno z nich bude ústavní právo platit hotovostně. Bojím se, že svět se chystá vydat směrem, jakým jde v Číně, že vás kontrolují na každém kroku. Kdyby zakázali normální peníze, tak to je pro vládu zlatý, vláda má tu vaši kreditku, a když zlobíte, tak vám škrtne jednu nulu,“ varoval.

„Druhé, co chceme otevřít, jsou zbraně, nechci, aby se český Parlament podrobil evropské směrnici. V Americe bylo vidět, že slušní lidi, co legálně drží zbraň, dokáží nějakého šílence zlikvidovat za deset vteřin,“ upozornil.

Kromě toho prý Klaus mladší také plánuje otevřít debatu o České televizi a dobrovolnosti koncesionářských poplatků. „Mimochodem, čtu knížku Borise Johnsona, kterou jsem dostal k Vánocům,“ podotkl na Soukupovu poznámku, že britský premiér Boris Johnson zvažuje omezit koncesionářské poplatky BBC.

„Máme se v Česku dobře?“ položil Soukup další otázku. „Jezdím teď po republice dodávkou, v drtivě většině oblastí je to čisté a útulné. Lidi mají buclaté, červené tvářičky, jsou hezky oblečení. Skutečně teď chudoba není,“ myslí si Klaus mladší.

To, že se však máme poměrně slušně, není podle předsedy Trikolóry zásluha Andreje Babiše. „On žije ve šťastné době, kdy je to zásluha toho, co se tady za těch patnáct let relativně vybudovalo, tedy kapitalismus a relativní svoboda,“ řekl s tím, že teď jsme sice na vrcholu, jestli se však něco zásadního nestane, tak směr půjde dolů. „To je to, co možná vzdělanějším lidem způsobuje obavy a situaci dnes vnímají jako neideální. Vadí jim, že rostou daně, že stát v lidech, kteří společnost živí, vidí spíše nepřátele a kontroluje je s takovým podivným despektem,“ všímá si Klaus.

Fotogalerie: - Imám u soudu

Své Klaus mladší řekl i k Národnímu investičnímu plánu. Vláda sepsala seznam projektů, který má stát osm tisíc miliard a máme se udělat za třicet let. „Upřímně, když je nějaký státní plán na třicet let, tak je to fake. Churchill dokázal za čtyři roky vyhrát válku, tak co třicet let plánují? Buď je to něco dobrého a mají to udělat rovnou, nebo jsou to je nějaký kecy, aby se někomu přihrála dotace,“ kroutil Klaus mladší hlavou.

Doplnil, že stát má místo toho zajistit bezpečnost, infrastrukturu a další důležité věci. „Národní investiční plán je trik na voliče, který hezky zní. To už nebude Babiš ani naživu, a tím je to vyřešené. Je to asi trik Babiše zbavit se kritiky, že je v rozpočtu čím dál míň peněz na investice,“ uzavřel Václav Klaus mladší a dodal, že se u nás moc neinvestuje, spíše se uplácí voličské skupiny.

Psali jsme: Německá propaganda! Klaus tepal ČT. A hle, co se stalo Klaus (Trikolóra): Legitimním bojištěm se nyní stává celý svět Divoké devadesátky: Doplatili jsme na Havla i na Klause, říká novinář Takže to pan Babiš napsal do plánu, ale nemáte na to peníze. Moravec se posmíval ministryni. A potom spustila Bradáčová

