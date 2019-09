Salvini a jeho Liga mimo novou italskou vládu. Panují obavy: Otevřou se brány migraci. Rozkazovat bude Brusel

Nová italská vláda bez Mattea Salviniho otevře brány migraci a bude poslouchat Brusel. To si myslí dva europoslanci Salviniho Ligy, Paolo Borchia a Mara Bizzoti v reakci na vývoj v Itálii. Tam místo očekávaných předčasných voleb vzniká nová vláda bez účasti protimigrační Ligy Mattea Salviniho, který byl ministrem vnitra.

Itálie bude mít místo předčasných voleb novou vládu, ve které už nebude razatní protimigrační šéf Ligy Matteo Salvini. Levicové formace Hnutí pěti hvězd a Demokratická strana se dohodly na nové koalici, premiérem bude opět Giuseppe Conte.

Jak situaci hodnotí představitelé protimigrační Ligy, která v Itálii dlouhodobě suverénně vede žebříčky preferencí? K tomu se otevřeně vyjadřují europoslanci Ligy Paolo Borchia a Mara Bizzoti, jejichž názory zachytila aktivistka Ligy českého původu Monika Pilloni.

Nová vláda bude podle europoslance Borchii podporovat migraci. „Určitě se obávám, že u práce, kterou vykonával Matteo Salvini, bude silná diskontinuita, takže zde můžeme očekávat jistou otevřenost vůči pašerákům lidí díky přílišnému dobráctví, které je pouze předstírané, protože máme každopádně k dispozici čísla a statistiky prefektských komisí, které potvrzují, že převážná většina migrantů přicházejících na naše italské pobřeží, jsou ekonomičtí migranti,” říká.

Upozorňuje, že není možné na stejnou úroveň postavit ekonomickou migraci a migraci způsobenou vážnými humanitárními důvody. „Očekáváme tedy, že nová vláda, pokud dosáhne naplnění, zaujme tento přístup z velmi širokého hlediska. Pravděpodobně to bude znamenat návrat do minulosti mimořádně obtížného vedení a řízení tisíců uprchlíků, z nichž pouze malou část představují migranti přicházející z konfliktních zón, a problémy s tím spojené,” míní Borchia.

„Liga je si vědoma toho, že hrála důležitou roli v blokování obchodníků s lidskými životy a blokování z toho plynoucího podnikání, takže bude i nadále zastávat postoje, jako dosud zastávala a bude nadále pokračovat v protikladu vůči předpokládaným politickým postojům příští vlády. Takže pohodička skončila, jak řekl Matteo Salvini, a budeme pokračovat rozhodným způsobem v této instanci,” konstatoval Paolo Borchia.

Jeho stranická kolegyně z Evropského parlamentu Mara Bizzoti je přesvědčena, že nová vláda bude poslouchat rozkazy Bruselu.

„Slyšeli jsme Junckera, eurokomisaře Oettingera, Macrona a všechny evropské byrokraty z Bruselu fandit nové vládě. Rozhodli to oni. Salvini je vyděsil, oni se ho bojí! Salvini chce změnit Evropu, Salvini zablokoval nelegální migraci. Oni potřebují vládu, jako byly ty předchozí, co skláněly hlavu a šly do Bruselu, aby přijaly rozkazy. Nejsme jako oni, Liga taková není,“ říká europoslankyně.

Původně protisystémové Hnutí pěti hvězd podle jejích slov zradilo své voliče. „Je mi líto, že Hnutí pěti hvězd, které chtělo změnit Evropu a chtělo otevřít Evropský parlament jako plechovku tuňáka, se samo stalo tím tuňákem a součástí té byrokracie. Není to mé zklamání, ale myslím, že jde o zklamání těch, kteří pro ně hlasovali,” sděluje.

„Nevzdáváme se ale. Jsme přesvědčeni, že Evropa se může změnit, chceme změnit Itálii. Nebude to Juncker, nebude to Ursula von der Leyenová, nikdo nebude blokovat touhu italského lidu po změně. Takže to nikdy nevzdáme,“ dodala Mara Bizzoti.

autor: Radim Panenka