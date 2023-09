Samková z Václaváku: Demisi Fialy? Ne, odvést do vyšetřovací vazby

reklama

Samková dodala, že teď máme nést zodpovědnost za něco, co se děje v Africe, i na Ukrajině. „Takže toto beze mě, a předpokládám, že i bez vás. Francouzi zapomněli říct, že v tom jedou dál, takže bez nich, bez nás, a bez EU,“ vzkázala Samková.

Posteskla si, že jako země nekolonizující a nekolonizovaná nemáme instinkty. Kdyby v Africe utratili 120 miliard za zbraně, bylo by jim jasné, že je to výpalné, které ji má udržet u moci.

Zmínila, jak u Fialy byla požadovaná demise. „Nesouhlasím, já žádám, aby byli odvedeni, do vyšetřovací vazby a před soud. Už jednou jsme nesoudili ty, kdo pozvali okupační vojska. Tím můžeme za to, že je zvou nyní. To už by stačilo. Dvakrát a dost,“ uvedla.



Demonstrace Česko proti vládě.

EU se dle Samkové rozpadá. Příliš pomalu na její vkus, ale je to tak. Členové mají nepřekonatelné rozpory a zájmy. „Jaká je naše zahraniční politika?“ ptala se. Byla zde trojdohoda, V4, Rakousko - Uhersko. „Pojďme hledat cestu k celku ve střední Evropě, který bude držet pohromadě,“ vyzvala.

Dále zmínila heslo „nejsme jako oni“. A souhlasí s ním. Současní politici totiž převzali moc za příslib beztrestnosti pro minulý režim. „Nejsme jako oni. Každý politik má být za své činy souzen. A Fiala bude vysvětlovat mezinárodní i ekonomickou politiku. Toho se chci dožít,“ pravila.

Upozornila, že účastníci se hlásí k vlastenectví, i husitství. „Už by bylo načase navázat na jiné tradice, než bitvu u Lipan,“ vzkázala směrem k Alternativě a tím své vystoupení zakončila.

Psali jsme: Jsou Černochová a Pekarová schopné uvažovat neukrajinsky? Václav Klaus zneklidněn. Touto zprávou Odpůrci Rajchlovy demonstrace rozestaví v oblasti své petiční stánky Na Ukrajinu a zbraně vláda peníze má. Zato české rodiny, důchodci, školy... Babiš vypěnil Plné autobusy na Prahu... Proti vládě. Rajchl burcuje před demonstrací

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE