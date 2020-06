Saša Uhlová: Nadávají mi do zrůd a bolševiků. Už toho mám dost

Levicová publicistka Apolena Rychlíková poskytla rozhovor Deníku N, kde titulek zněl, že má pochopení pro vstup mladých lidí do KSČM, za což ji spousta lidí na sociálních sítích zkritizovala. Objevil se i Kalousek. Na pomoc jí přišla kolegyně z A2larmu Saša Uhlová. „Na celé záležitosti, tedy i probíhajících diskusích, mě fascinuje představa, že se nová, mladá, neomarxistická nebo bůhvíjakátojsme levice nějak vztahuje ke KSČM. Zřejmě to neděláme otevřeně, ale trochu po tom stalinismu na tajňačku pošilháváme. Nemůžu samozřejmě mluvit za celou levici, ale za sebe bych byla nejraději, kdyby KSČM shořela v pekle a zmizela z české politické mapy,“ napsala. Prý jí lidé navíc začali v diskusích vulgárně nadávat do bolševiků a zrůd.

Po sociálních sítích se začala šířit kritika levicové publicistky z A2larmu Apoleny Rychlíkové. Vlně kritiky začala čelit po rozhovoru na Deníku N, kde na dotaz: „Je mi záhadou, proč mladý člověk vstoupí do KSČM. Máte pro ně pochopení?“ odpověděla: „Mám. Pro mě je zase záhadou, proč mladý člověk vstoupí do ODS.“ V rozhovoru mimo jiné popisuje knihu Budoucnost, kterou sepsala spolu s ostatními levicově zaměřenými mladými lidmi. Ke komunistům však řekla v rozhovoru i následující: „Takže pro mě je to spíš boj proti nějakému nacionálnímu konzervatismu, který v KSČM cítím. Proto jsem se nikdy nedokázala se současnými komunisty smířit. Pro mě je to nacionální, xenofobní, zpátečnická strana konzervativního ražení, která podporuje ty nejhorší proudy v české společnosti. To jsou pro mě komouši. Ale nezadají si v tom se spoustou dalších proudů v jiných stranách.“

Celý rozhovor je možné najít ZDE:

Například analytik, Tomáš Klvaňa na Twitteru Rychlíkovou zkritizoval a pověděl, že komunistou je nyní pouze člověk s deficitem informací nebo charakteru.

Při vší úctě k autorce @A_Rychlikova setrvávám v přesvědčení, že dnes může být komunistou jen člověk s deficitem informací nebo charakteru. Jiná možnost není.https://t.co/dtfonVP4UD — Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) June 22, 2020

V diskusi se však objevil i Miroslav Kalousek, ten poznamenal, že se přeci tyto dvě alternativy nevylučují.

Rychlíková v diskusi napsala, že úroveň jejího pochopení vyvěrá z jejího času stráveného mezi lidmi. „Není to souhlas, ale na určitý úrovni to prostě chápu – teda upřímně já vlastně skoro nikoho mladýho v KSČM ani neznám, ta strana mě absolutně nezajímá, natož z levicových pozic,“ dodala.

Jiný uživatel tezi Rychlíkové zcela odmítl. „Vstup mladých do NSDAP chápu, ale nácek nejsem. Okay,“ napsal.

Uživatelka, která se jmenuje Vyjebaný Tibet však k ODS byla mnohem ostřejší než Rychlíková. „Pokud jsou Komanči zločinci, tak voliči ODS by neměli mít právo žít. ODS nikdo nikdy nepřekoná,“ napsala.

Prý se zase množí situace, kdy ji v diskusích začali napadat pro ni neznámí lidé a začali jí psát, že je bolševik či zrůda. „Přestože jsem celé roky vydržela lidi neblokovat a nějaký základní klid si vytvářela tím, že na mém profilu nemůže diskutovat každý, kdo je na FB, začala jsem teď nově nástroj blokování používat. Už jsem z toho fakt unavená,“ svěřila se. Titulky, jakým byl třeba rozhovor Deníku N, přispívají k agresivitě lidí. Připadá jí jako ironie osudu to, že řada novinářů a novinářek, kteří píšou na sociální témata, jsou mnohem více zleva radikálnější jak ona sama. A někteří takoví prý pracují právě v Deníku N. Do příspěvku přiložila Uhlová meme. „Přikládám ho proto, že je tam titulek, i inkriminovaná pasáž, ze které titulek vychází ,“ vysvětlila Uhlová.

Do diskuse přispěchala autorka rozhovoru Renáta Kalenská, která se snažila vysvětlit, jak titulek vznikl. Prý původně chtěla dát do titulku jen druhou půlku, jelikož to je přesná citace, tak by to byl přesný titulek, avšak pokud by byl skutečně takový, tak by Rychlíková vypadala jako komunistka. „A protože v rozhovoru říká, že se za komunistku nepovažuje a já nechtěla, aby ji za ni někdo po tomhle rozhovoru považoval, použila jsem obě citace. Výsledkem je, že lidé titulek, respektive mě napadají, že z ní komunistku dělám. Nedělám. Jenže kdo to tam chce vidět, tak to tam vidět bude, i kdybych v titulku měla, že nemá ráda nakládanou zeleninu,“ dodala Kalenská.

V diskusi se však objevil i ekonom Arsen Lazarevič. Ten se tázal v čem je nová levice lepší než komunisté, když chtějí trestat za bohatství a úspěch. Na tento komentář mu Uhlová odpověděla slovy: „Je horší, protože KSČM je trestat nechce.“ Lazarevič odpověděl, že je zajímavé, že i ironický příspěvek může být silně pravdivý.

