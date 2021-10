Sbohem, Petře Fialo. Hlava předsedy ODS má padnout ihned po volbách

Jsou jen dvě strany, ve kterých se nachází abnormální množství politických šachistů. První je ČSSD, druhá ODS. A právě někteří občanští demokraté se podle vlastních slov „nemohou dívat na to, co předseda Fiala předvádí“, a tudíž by měl ihned po prohraných volbách skončit. Takto ostře se vyjádřili pro naši redakci.

Tito dva rutinéři politických intrik nás barvitě provedli aktuálním světem uvnitř výrazné opoziční strany.

Pro pochopení celé situace není ani potřeba znát celkovou mapu. Zásadní roli sehrávají zejména Petr Fiala a Martin Kuba. Alespoň to si ParlamentníListy.cz myslely. Dlouhé měsíce se totiž o jihočeském hejtmanovi hovoří jako o Fialově nástupci. Podle zdrojů z ODS je to úplný nesmysl. „Nedostane podporu, to předem vylučte, nedostane ji, půjdou tam jiní,“ řekly.

Než přejdeme k meritu, podívejme se do vedení.

Petr Fiala je předseda, který nese odpovědnost za avizovanou změnu. Poslední měsíc a půl koalice SPOLU předstihla Piráty a STAN a je jasné, že skončí někde na hranici volebních preferencí ANO, spíše ale pod ní. Rozdíl by mohl činit tři až čtyři procenta. Je to dost? Kdybychom se drželi aktuálních dat a uvedli, že SPOLU má kolem dvaceti procent, nic převratného to není.

Během voleb do PSP v roce 2017 totiž trio ODS, KDU-ČSL, TOP 09 získalo dohromady 22,5 procenta. Změna, kterou má SPOLU přinést, by se nekonala.

„Bereme jedině ten výsledek, který bude nad ANO a bude kolem 28 procent, jinak jde o neúspěch krví zalitého projektu Petra Fialy,“ uvedl náš zdroj z ODS. „Je to tak, že pokud se toto nestane, Petr Fiala by měl ihned po prohraných volbách odejít, měli bychom mu poděkovat a do čela postavit autoritu,“ uvádí dále.

Plejáda jmen potenciálních nástupců je široká.

V žádné z variant však nefigurují ženy, na to je třeba upozornit. „Ne, s těmi se do čela vůbec nepočítá, ODS je spíše mužská strana,“ dodal náš druhý zdroj z ODS.

„Dohody jsou na Pavlu Blažkovi. Dělá kvalitní spolupráce, řeší peníze, řeší Hrad i vládu, má vize, měl by to být on,“ uvedly shodně dva na sobě nezávislé zdroje. Blažek má podle našich informací blízko k Petru Fialovi, prý za něj v mnoha případech mluví. „Jde o neveřejné schůzky, jistě, kam Blažek chodí, to máte správné postřehy,“ řekl jeden z těchto našich zdrojů.

Pavel Blažek je někdejší ministr spravedlnosti v Nečasově vládě, je z Brna, kde má ODS silnou základnu a také primátorku. Blažek má být podepsán pod řadou vnitřních kroků občanských demokratů a platí za silového muže.

„Ono to k tomu směřuje, protože SPOLU žádné volby nevyhraje, přijdeme o poslance na úkor lidovců a topkařů, což v ODS nikdo nechtěl. A to je vše vina Petra Fialy, tím bych to celé uzavřel,“ doplnil náš občanskodemokratický hlas.

