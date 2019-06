Scénáře pro válku? Máme. Generál Opata nejen k pozici české armády v NATO

„Radostná složka té práce je vždycky v momentě, když se něco podaří. Když se podaří, já nevím, společně se sekcí vyzbrojování uzavřít smlouvu na zbraně nebo dotáhnout, někam posunout, balistickou ochranu. Na druhou stranu asi vždycky největší radost člověk má, když se dostaneme z toho baráku a z té Prahy pryč. Dostaneme se k nějaké jednotce, která cvičí například na Doupově, na Boleticích a zase se vrátíte do toho reálného života a vidíte prostě ty vojáky, jak dělají tu práci a dělají ji dobře,“ pochválil si Opata.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 9894 lidí

Své pak Opata také řekl ke kybernetickým operacím. „Velitelství kybernetických a informačních operací se v podstatě skládá ze dvou částí. První je ta část té kybernetické obrany, druhá je ta část těch informačních operací. Musím říct, že specialisti na informační operace se hledají jednodušeji než specialisté na kybernetické. Každopádně jsme to rozjeli,“ sdělil Opata s tím, že kybernetická doména je jednou z nových domén, v nichž se vede boj.

Dle Opaty je důležitou věcí, která Česku chybí, zákon o kybernetické obraně nebo novela zákona o vojenském zpravodajství. „Určitě je to věc, která je důležitá, která nás brzdí a která brzdí především vojenské zpravodajství, jež je garantem této oblasti, a to je kybernetická obrana,“ dodal Opata.

O scénářích budoucích světových konfliktů nechtěl Opata hovořit. Podle jeho slov však určitě existují, ale nejsou určitě pro tuhle debatu. „Jsou to scénáře, s kterými se prostě pracuje. Pracuje se s tím živě, pracuje se s tím v reálném čase. Ty scénáře se vytvářejí na základě realistických hrozeb.“

Opata také zmínil, že mezi vojáky NATO patříme k těm nejlepším, protože se účastníme různých operací a dalších věcí. „Na druhou stranu, já si nemyslím, že jde tady říci, kdo je horší a kdo je lepší. Myslím si, že se nemáme za co stydět,“ dodal.

Fotogalerie: - Defilé nejen vojenské techniky

Smysl podle něj pak zcela jistě také mají dobrovolné zálohy. „Aktivní záloha je to jediné, co má armáda reálně k dispozici. Kromě toho, že to je výrazná posila pro nás, je to i takový, já tomu říkám zrcadlo, abychom viděli to, co se děje v té společnosti. Protože ti aktivní záložáci v té společnosti dnes a denně žijou. A ta profesionální armáda žije prostě ve své ulitě, ve své slupce a ten kontakt nemusí být vždycky realistický. Takže za nás je to zásadní posila pro armádu, která je připravena kdykoliv, kdy budeme potřebovat,“ sdělil.

„Celou věc jsme analyzovali, vyhodnotili, informace máme, celou řadu věcí víme. Učinili jsme opatření, abychom to riziko do budoucna minimalizovali, víme jak to proběhlo, víme jakým způsobem, a další podrobnosti si myslím nejsou pro tohle vysílání,“ sdělil k sebevražednému útoku, při němž v loňském roce zemřeli v Afghánistánu čeští vojáci.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef