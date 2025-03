Schůze o obraně: Pekarová se předvedla. „Nikdo netušil, že pozvou Řehku.“

Ve středu se poslanci sešli na mimořádné schůzi, která měla jako téma mít stav a budoucnost české armády. O té se v poslední době hovoří čím dál častěji, nejen v souvislosti se spory náčelníka štábu generála Karla Řehky s ministryní obrany Janou Černochovou, ale také kvůli odchodům vojáků a nedostatkům v základním vybavení, kontrastujícím s miliardovými nákupy drahé techniky, na které vláda dává dvě procenta HDP a částku chce ještě navyšovat.

Svolání schůze požadovala opozice. „Veřejnost má vědět, jaké jsou problémy armády a Ministerstva obrany. Měli jsme k tomu připravené konkrétní projevy,“ říká pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Radovan Vích z výboru pro obranu.

Ten vnímá problém hlavně v tom, že za 25 let se vystřídalo patnáct ministrů obrany a každý z nich to pojímal trochu jinak. „V roce 2023 byla schválena bezpečnostní strategie České republiky a obranná strategie České republiky. A rovněž koncepce rozvoje do roku 2030. Dnes je zřejmé, že vláda není schopna to naplnit,“ říká poslanec Vích. Opozice proto očekává, že by vláda měla tyto plány revidovat a přizpůsobit realitě.

Připomněl také, že vláda například v programovém prohlášení slibovala novelu ústavního zákona o bezpečnosti, kterou ale doposud nepředložila a do konce volebního období už není šance ji schválit. Právě to se podle něj mělo na schůzi probrat.

V pondělí se poslanci měli dozvědět, že by na ní rád promluvil i prezident Petr Pavel.

Schůze měla začít ve čtrnáct hodin, ale zhruba hodinu předtím se opozice dozvěděla, že ministryně obrany Jana Černochová pozvala na jednání náčelníka generálního štábu Karla Řehku a ten chce sdělovat poslancům i skutečnosti v utajeném režimu, takže by celá schůze po projevu prezidenta měla proběhnout v uzavřeném režimu, tedy bez kamer a stenozáznamu.

S tím opozice nesouhlasila. Podle poslance Vícha se o tom až do třinácté hodiny vůbec nemluvilo. „Nikdo netušil, že pozve Řehku. Udělala to podle nás jen proto, aby to mohli uzavřít,“ říká poslanec.

„My Řehku známe, na výboru ho vídáme celkem pravidelně, my ho slyšet nepotřebovali. Cílem bylo, aby se lidé dozvěděli, jak dnes funguje armáda. Je zjevné, že ministryně a náčelník mají odlišné názory, mně se to jeví i tak, že vojáci nevěří ministryni a nevěří vládě,“ vysvětluje poslanec Vích.

Schůzi zahájila místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová a hned poté předsedkyně Markéta Pekarová Adamová uvedla prezidenta republiky.

Ten začal slovy o významu agendy bezpečnosti. „Je to téma, které by nám všem mělo být společné a nemělo by být součástí předvolebního boje. Je velice nešťastné, když je téma obrany země považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko,“ vyzval.

Cílem není podle prezidenta utratit x procent HDP, ale mít funkční, moderní, odhodlanou armádu, která bude schopna zajistit naši bezpečnost ve spojeneckém kontextu. V něm je třeba chápat třeba i nákup stíhaček F-35.

Těm, kteří je považují za „předražené a zbytečné“, prezident vzkázal: „My dnes máme možná stejný počet odborníků na stíhací letouny, obrněné transportéry a jiné druhy vojenské techniky, jako máme na fotbal v této zemi. A to samozřejmě bychom asi neměli dělat, protože zpochybňujeme roli odborníků, kteří se na přípravě těchto koncepcí podíleli. Asi málokoho z nás by napadlo radit, jaký a v jakém horizontu se mají koupit například rentgeny našim lékařům a nemocnicím, ale mnoho z nás má tendenci radit vojákům, jaké letadlo, jaký tank či jaký obranný transportér si mají koupit, kde je jaký levnější a kdo ho koupil za lepší cenu.“ Plnění strategií by tedy měli lidé rozhodně nechat na odbornících.

Po projevu Petra Pavla žádala o slovo Alena Schillerová jako předsedkyně klubu, který o mimořádnou schůzi požádal, a skutečně bývá zvykem, že v takovém případě dostává slovo svolavatel.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ale udělila slovo ministryni obrany Janě Černochové, která se podle jejích slov přihlásila dříve.

V tu chvíli požádal o slovo předseda ANO Andrej Babiš. „Máte-li procedurální návrh, tak jediné, co můžete v tuto chvíli s přednostním právem, ale přednostní práva jsou takto přihlášená, pane předsedo,“ dozvěděl se z umpiru.

Babiš oznámil, že má procedurální návrh.

„Procedurální návrh v tuto chvíli nemůžete přednášet. To je možné – jedině předsedkyně klubu,“ odmítla Pekarová Adamová.

K mikrofonu pozvala ministryni Černochovou, zatímco Andrej Babiš trval na požadavku, že první má vystoupit svolavatel schůze. „My tady spolu takto nemáme vést tuto diskusi mimochodem, za prvé. A za druhé, prostě máme jasná pravidla na přednostní práva. Přihlásil jste se až jako druhý. Paní ministryně, máte slovo,“ poučila jej předsedkyně Sněmovny.

Jana Černochová začala mluvit o tom, v jak složité geopolitické realitě se nacházíme, že jsme dlouho hřešili zanedbáváním naší armády a že teď na dohnání ztráty máme několik málo let, ideálně měsíců. „Nijak jsem svůj projev nekonzultovala s projevem pana prezidenta, ale víceméně oba jako vysocí ústavní činitelé, kteří mají tuto oblast v gesci, říkáme to samé,“ ujistila Černochová.

Pak opozici vyčetla, že nepřišla na schůzku k otázkám obrany, kterou svolal premiér Fiala, a znovu hovořila o závažném dění ve světě. Poslanci by podle ní měli tyto informace dostat, proto navrhuje, aby před nimi vystoupil i náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Jeho informace ale prý mohou podléhat režimu utajení, takže Černochová navrhla, aby se schůze stala neveřejnou. Koalice bouřlivě zatleskala a Markéta Pekarová Adamová začala chystat hlasování o uzavření schůze.

Aleně Schillerové, která žádala o slovo, oznámila, že teď může přijít leda s protinávrhem. Schillerová jej chtěla vysvětlit, ale předsedající jí několikrát přerušila. Schillerová navrhovala, aby byla neveřejnou pouze ta část schůze, ve které vystoupí generál Řehka, ale zbytek byl veřejný.

Markéta Pekarová Adamová označila její návrh za nehlasovatelný a Alena Schillerová od pultíku vyjádřila víru, že nechce umlčet opozici úplně. Pak Pekarové vysvětlila, že by mohla nejprve nechat hlasovat o účasti generála Řehky a její návrh se pak stane hlasovatelným.

Sněmovní stenografové v tu chvíli zaznamenali „potlesk opozičních poslanců, bouchání do lavic některých koaličních poslanců“.

Radim Fiala za SPD vysvětloval, že cílem této schůze bylo, aby se o stavu armády dozvěděla veřejnost, ale rozumí tomu, že vystoupení náčelníka štábu veřejné být nemůže, takže navrhl, aby veřejná byla vystoupení poslanců s přednostním právem a pak se schůze uzavřela.

„To mně přijde velmi jako kreativní, ale hlasovatelné to zřejmě bude,“ zhodnotila předsedkyně Sněmovny.

Babiš: Jsem v totálním šoku

Následně byly zamítnuty oba opoziční návrhy a poměrem 96 : 87 schválen návrh ministryně Černochové. Pak se ještě rozpoutal spor o to, zda bude z jednání pořizován těsnopisný záznam, který bude uchováván v utajovaném režimu, aby bylo alespoň pro budoucnost zachováno, co ve Sněmovně padlo.

Předsedkyně Pekarová Adamová s nápovědou sněmovních legislativců provedla schůzi procedurou, a zbytek jednání tak byl uzavřen.

Opoziční ANO a SPD oznámily, že schůze v tomto formátu se nemíní účastnit, a zamířily na společnou tiskovou konferenci.

„Jsem v totálním šoku z toho, co se dnes stalo. Stávající koalice v čele s panem premiérem nechce, abyste vy, občané ČR, slyšeli naše názory na koncepci armády. Tato koalice se bojí vlastních občanů, dokonce i vlastních voličů. Byli jsme vstřícní, chápeme, že jsou věci, které nemusí veřejnost vědět, a proto jsme se snažili přesvědčit paní předsedající, aby alespoň naše projevy mohla veřejnost slyšet,“ řekl v tiskovém středisku Andrej Babiš.

„Vláda to nemyslí vážně. Zamotali nás do nějaké předvolební kampaně. Naši poslanci už se následujícího jednání nezúčastní,“ ujistil Tomio Okamura.

Podle poslance Vícha o tom, co se chystá, nejspíš nevěděl ani prezident Pavel, který seděl při polemice mezi poslanci a pak opouštěl sál v situaci značného zmatku. „Bylo to pro hlavu státu až nedůstojné,“ říká poslanec pro ParlamentníListy.cz.

Prezident se poté účastnil i uzavřeného jednání s poslanci koalice a Pirátů. Pro Českou televizi pak uvedl, že bychom se měli více bavit o principech obrany než o nějakých konkrétních položkách nákupního seznamu.

Informace, které na jednání zazněly od Karla Řehky a Jany Černochové, podle něj souvisely s plánováním NATO. „A to nejsou otevřené informace, už jenom proto, že by se k nim dostali i naši protivníci,“ vysvětlil.

Pokud by opozice zůstala, dostala by podle něj odpovědi na řadu otázek, které v posledních dnech kladla. „Doufal jsem, že taková debata, otázky a odpovědi, dnes proběhne. Kam nasměrovat pozornost, protože je naprosto zřejmé, že nedostatky, které v naší bezpečnosti máme, přesáhnou výrazně jedno i několik volebních období,“ obává se.

Prezident chce, aby snaha o jednání koalice s opozicí nevedla k takovým „procedurálním slepým uličkám,“ jako se odehrály ve středu odpoledne ve Sněmovně. Ale určitě to nebude tak hodnotné, jako kdyby si nyní sedli s generálem Řehkou.

O koaličním plánu na sílu jednání zavřít se prý dozvěděl také až hodinu před začátkem jednání. „Takových překvapení bychom se navzájem měli ušetřit,“ uznal. Část jednání podle něj otevřená být mohla.

