Schůzi o Fridrichové zpestřila její fotka. Jak to bylo doopravdy

Průběh pondělního mimořádného jednání Rady České televize ohledně zrušení pořadu 168 hodin popsala některá média poněkud v rozporu s realitou. Pro první usnesení, že Rada České televize bere na vědomí informaci generálního ředitele o zrušení pořadu 168 hodin, hlasovalo 10 radních, 1 byl proti a 5 se zdrželo. Nešlo tedy o těsnou většinu, jak se také někde objevilo. A to už vůbec neplatí pro druhé usnesení, v němž Rada ČT žádá generálního ředitele Jana Součka o předložení vysílacího schématu publicistiky do 10. září a o informaci, čím bude pořad 168 hodin nahrazen. V tomto případě bylo hlasování dokonce jednomyslné, pro přijetí tohoto usnesení zvedlo ruku všech 16 přítomných radních.

Na tři a půl hodinovém jednání, o které požádalo předsedu Karla Nováka osm z 18 členů Rady České televize, se velice často iniciátoři této schůze odvolávali na veřejnost, kterou zastupují, a tudíž se jejím jménem ptají na okolnosti i důvody, proč ke zrušení pořadu došlo. Na veřejnost se odvolávala i moderátorka Nora Fridrichová, které radní dopřáli výsadu posledního slova na závěr schůze. „Myslím si, že ta argumentace, takhle tvrdá a takhle nás odsuzující, se koná jenom z toho důvodu, že tím vysvětlujete konec 168 hodin. Protože to dosavadní vysvětlení působí – řekněme – ne zcela pevně. A zdá se, že veřejnost má trochu problémy ho přijmout,“ konstatovala Nora Fridrichová.

Za veřejnost se nemůže vydávat pár desítek „chvilkařů“

Samotný průběh schůze trefně shrnul a popsal, a to ještě dobrou hodinu před jejím skončením, radní Petr Šafařík. „Zaznívá tu hodně kritických výroků v poměrně napjaté atmosféře, tak je dobré říct i něco pozitivního. Jednou z pozitivních věcí je to, že se v České televizi, konkrétně v redakci zpravodajství a publicistiky, s vysokou pravděpodobností už tolik nekokrhá ani nemňouká a je tam asi méně bossingu,“ odlehčil atmosféru. „Nepatřil jsem mezi ty svolavatele, ale myslím si, že to není šťastné, protože vše, co dosud zaznělo, mohlo zaznít na řádné schůzi. A působí to na mě tak, že – doufám, že ne celá ta osma svolavatelů, ale u části kolegů z těch svolavatelů tuším, protože se to projevuje i v jiných souvislostech – nějakým způsobem chtějí generálnímu řediteli mydlit schody. To je celkem evidentní,“ vystihl Petr Šafařík záměr několika radních.

Žádná maličkost, výtky se týkaly základních řemeslných kvalit

Pozastavil se také nad tím, jak tito schody mydlící radní na mimořádné schůzi vystupovali. „Jisté je, že mnoho těch otázek, které se týkaly rozhodnutí a detailního postupu, bylo vlastně kladeno, jako kdyby se řečníci cítili být manažersky nadřazeni generálnímu řediteli, a to jim určitě nepřísluší. Rada je kontrolní orgán, není to správní rada, takže si myslím, že to je nešťastné,“ upozornil Petr Šafařík na to, že se někteří jeho kolegové dostali mimo realitu. Zdůraznil přitom, že není žádným advokátem šéfa veřejnoprávní televize, jak potvrzují jeho kritické příspěvky z předchozích jednání, ale uvedený postup kolegům nepřísluší. „Pan generální ředitel udělal chybu, že takto detailně na to nastupuje, protože pokud někdo měl záměr, aby tu kauzu zvětšil, tak se to povedlo, protože se tu zabíhá do detailů a používají se expresiva, která se budou dobře vyjímat v titulcích,“ prohlásil radní.

Poté se vrátil k vyjádření k ukončení pořadu 168 hodin, které poskytl generální ředitel Jan Souček Radě 29. července. „Zmiňuje v něm, že v řadě případů v pořadu, o kterém zde hovoříme, docházelo k neposkytnutí dostatečného nebo žádného prostoru k vyjádření protistran, oponentních odborných názorů a nezbytného kontextu. To nejsou maličkosti, to se týká základních řemeslných kvalit. Našli bychom tyto pojmy jako nestrannost, nezávislost i kvalita, což jsou základy kvalitní novinařiny, i v Kodexu ČT. Já osobně tenhle odstavec ve zprávě pana generálního vnímám tak, že interně došli k závěru, že tam jsou větší pochybení, že to není jenom kvůli tomu, že ve dvou nebo ve třech případech se o něčem usnesla Rada ČT a v několika dalších i RRTV,“ poznamenal Petr Šafařík.

Moderátorka v přátelském téměř objetí s plukovníkem Foltýnem

I z toho důvodu příliš nechápal pochybnosti kolegů, kteří měli zapotřebí mimořádnou schůzi vyvolat. „Na mě to prohlášení, pod kterým byli podepsáni ředitel divize zpravodajství a publicistiky a ředitel redakce zpravodajství, působilo tak masívně, že bych necítil potřebu takto detailně a podezíravě podsouvat generálnímu řediteli, že by jednal osobně nebo že by to bylo něco podivného. A proto si myslím, že by bylo dobré zůstat v horizontu, který Radě přísluší, tedy ptát se v tom celkovém rámci, jestli nedojde ke snížení prostoru pro daný typ pořadu, případně kdy bude nahrazen. Ale ad hoc jmenovitě, jestli se to týkalo toho, či onoho, to už přesahujeme to, co Rada České televize má dělat,“ vysvětlil svůj postoj televizní radní a v minulosti i člen a krátce i předseda Rady Českého rozhlasu.

Připomněl jeden fakt, který ho osobně vede k tomu, že nepodezírá generálního ředitele Jana Součka z nějakých osobních animozit vůči redaktorce Noře Fridrichové. „A to je záležitost, o níž napsal novinář Aleš Borovan, který se zabývá mediální scénou, na svém webu 14. června a nese titul ‚Nora Fridrichová na přátelské momentce s vládním bojovníkem proti dezinformacím. V pořádku, tvrdí ČT‘. Tam je něco, co odporuje takovým normám jako Kodex ČT nebo Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích a co se zdá být jako poměrně znepokojivé, že je redaktorka České televize v nějakém přátelském téměř objetí a zřejmě i s čepicí vládního koordinátora strategické komunikace plukovníka Otakara Foltýna,“ upozornil Petr Šafařík na úlet moderátorky.

Se superlativy o skvělé novinařině to, petenti, nepřehánějte

„A když byl Jan Souček dotazován, tak – pro mě překvapivě – uvádí, že v téhle věci se nedomnívá, že by ten status na sociálních sítích Nory Fridrichové s tím snímkem a s komentářem, který tam je, zpochybňoval nezávislost či nestrannost České televize. Takže tohle patří do té mozaiky i směrem k různým petentům, jejichž iniciativy a aktivity si já vážím, nebo k novinářským kolegům, pokud se někdo zaklíná a priori nebo používá superlativy ohledně skvělé novinařiny. Protože pro mě je tahle záležitost něčím, co mě vede k tomu, že velmi vítám, pokud, byť pod tlakem, ale spíš konečně slyším generálního ředitele média veřejné služby tolik a konkrétně hovořit o tom, co je a co není v souladu s Kodexem České televize a jejími pravidly,“ uzavřel Petr Šafařík své vystoupení.





Popisek: Milion chvilek za demokracii protestoval před ČT proti zrušení pořadu 168 hodin. Foto: Hans Štembera

Dlužno dodat, že na straně těch, kteří použili nemálo mýdla k mydlení schodů Janu Součkovi, se nepřehlédnutelnou snahou vyjímal Vlastimil Ježek, v letech 1993 až 1999 generální ředitel Českého rozhlasu. „Byl bych nerad, kdyby se rozhodovalo jinde než v České televizi. Netvrdím, že to tak je. Chci ale vědět, že to tak není,“ zaútočil na generálního ředitele. Přitom on sám vyvolanou schůzí zpochybnil nezadatelné právo managementu ČT rozhodovat o tom kterém programu. Pokud to tedy nemyslel tak, že rozhodovat o dění v České televizi by měli její zaměstnanci. Tím by dal vzpomenout na legendární výrok Karla Schwarzenberga z období televizní stávky na přelomu let 2000 a 2001, když prohlásil, že Česká televize je těch, kdo v ní pracují.

Pro Ježka to je hledání pravdy a otázka toho, kdo a jak moc lže

Svůj svérázný postoj prokázal i tehdy, když se snažil prosadit, aby mohla před radními vystoupit se svou obhajobou Nora Fridrichová. „Téma dnešní schůze je ukončení vysílání pořadu 168 hodin a jeho souvislosti. Podporuji proto návrh nechat hovořit paní Fridrichovou, protože ponechat jí prostor v rámci tří minut pro veřejnost mi připadá poněkud úsměvné. Protože paní Fridrichová tu nereprezentuje veřejnost, ale pořád ještě Českou televizi,“ šokoval přítomné tím, že nevěděl, že partnerem pro jednání Rady je za veřejnoprávní televizi vždy a pouze její generální ředitel nebo jím pověřený člen nejvyššího managementu.

A aby nikdo nebyl na pochybách, na které straně signatář výzvy „Děkujeme, odejděte“ z roku 1999 stojí a že by se mu zamlouval „soudružský soud“, jak to trefně označil další radní Jefim Fištejn, přidal Vlastimil Ježek následující vysvětlení: „Pro mě to není spor generálního ředitele a Nory Fridrichové, pro mě to je hledání pravdy a otázka toho, kdo a jak moc lže, o čem si vymýšlí, jaké výroky jsou citovány nepřesně. To je meritum toho dnešního setkání, protože z toho potom aspoň já vyvozuji své názory na to dění.“

Fridrichové v nelehké situaci pomůže elitní advokát

Moderátorka má při veškerých svých krocích významnou oporu. „Ano. Je to pravda. Zastupuji paní Fridrichovou ve všem,“ potvrdil pro ParlamentníListy.cz advokát Aleš Rozehnal, jeden z největších expertů na mediální právo u nás, že je Nora Fridrichová jeho klientkou. O její budoucnosti na Kavčích horách zatím jasno není, ale prvotní nabídka ze strany zaměstnavatele na další uplatnění očividně nebyla podle jejího gusta. „I když si vážím uznání České televize za mé aktivity ve prospěch samoživitelů, pracovní nabídka od vedení zpravodajství a publicistiky ČT, abych se věnovala pouze sociálním tématům, posiluje podezření, že pořad 168 hodin byl zastaven z politických důvodů. V pořadu 168 hodin jsme se hodně věnovali i právům zvířat, tak třeba přijde ještě lepší nabídka – na chovatelský magazín,“ ironicky na sociální síti X zhodnotila předloženou nabídku.

