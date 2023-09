Schůzka zrušena. „Za Zemana by kavárna zešílela!“ Novinářka sleduje, co se děje kolem Pavla

Vládne na Pražském hradě ryzí amatérismus krytý přízní médií? Zajímavá zjištění ohledně zákulisního dění, například to, že tým prezidenta Petra Pavla se mohutně drolí, přednesla Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno. „Marketingem vybroušený diamant Petr Pavel den po dni bledne,“ dodala na adresu současné hlavy státu.

Pozornost Jana Bobošíková věnovala lidem z onoho volebního týmu prezidenta Petra Pavla, konkrétně pak čtyřem z nich, kteří posléze získali placené funkce na Pražském hradě. Pátým je Pavlův „přítel po boku“ Petr Kolář, který měl do Hradu vstupní kartičku a symbolickou smlouvu. Alespoň před měsícem tomu tak ještě bylo. Ale teď je vše jinak, uvádí moderátorka.

Pavlova pravá ruka z kampaně Linda Jozwiak Kopecká byla odejita ze dne na den. Marketingoví tvůrci prezidenta Petra Pavla její vklad do kampaně hodnotili velmi kladně, podařilo se jí podle nich vybudovat „neskutečnou síť podporovatelů“. Kopeckou chválili i podporovatelé Petra Pavla z řad novinářů, např. Michal Půr. „Lindu jsem poznal před patnácti lety v Bruselu a když jsem viděl, že nastoupila ke generálovi, říkal jsem si, to je významná věc. Když jsem se s ní seznámil, tak byla šéfkou Pražského domu v Bruselu a měla vždy nejlepší večírky,“ poznamenal Půr.

„Proč musela úspěšná bruselská pořadatelka večírků a bývalá pravá ruka europoslance ČSSD Pocheho opustit hradní tým, to vědí zasvěcení novináři ze serveru Seznam Zprávy. Ti celou dobu drželi Petru Pavlovi palce a podporovali ho v kampani, mají tedy informace z kuloárů, podle nich byla Linda Kopecká hlavním problémem,“ podotýká Jana Bobošíková.

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

„Nebo to, co se stalo s penzijní reformou. Vícero ministrů mi říkalo, že podobný problém byl se spotřební naftou, kdy se vracela, potřebovali to rychle podepsat, ale z Hradu se dozvěděli, že pan prezident má týden dovolenou, že nechce být rušen, tak že se mu žádné papíry k podpisu nepovezou,“ doplnil.

K tomu Bobošíková poznamenává: „Pokud je toto pravda, vládne na Pražském hradě ryzí amatérismus krytý přízní médií. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby Vratislav Mynář vzkázal premiéru Fialovi, že prezident Miloš Zeman se nebude zabývat zákonem, protože má dovolenou a právě brázdí rybník na nafukovacím člunu? To by patrně pražská kavárna zešílela,“ přemítá moderátorka.

Také Markéta Řeháková už není ředitelkou tiskového odboru, ale pouze tiskovou mluvčí. Z dostupných informací vyplývá, že svou pozici nezvládala. Zasvěcení novináři ze Seznamu Zpráv se ale obávají, že prezident podlehne „tatínkovskému sentimentu“ a že po společné cestě do Spojených států Řehákovou do pozice ředitelky tiskového odboru zase vrátí.

„Co konkrétně personální změny na Hradě odstartovalo, prezidentská kancelář oficiálně nekomentuje. Kancléřka Vohralíková navíc tvrdí, že v pracovních smlouvách mají všichni podepsanou mlčenlivost,“ podotýká Bobošíková s tím, že záda Vohralíkové kryje „přítel po boku“ Petr Kolář, který nynější kancléřku k prezidentu Pavlovi přivedl. Ten prohlásil: „K drbům se vyjadřovat nechci a nebudu. Navíc je to nesmysl a hrubé podcenění úsudku prezidenta, pan prezident ví, co a proč činí.“ Co se týká onoho Petra Koláře, na Hradě je prý „pečený vařený“.

Kolují také zvěsti, že – aby šly splnit nemalé finanční nároky nových prezidentových spolupracovníků – jsou někteří z nich placeni Kanceláří prezidenta republiky jako poradci a zároveň jsou placeni Správou pražského hradu jako kulturní referenti. „Je otázka, zda se časem ukáže jako drb, že o místo na Pražském hradě má zájem Kolářova partnerka, novinářka Světlana Witowská,“ poznamenává Bobošíková.

Fotogalerie: - Za oběti komunismu

Sestavovat prezidentu Pavlovi jeho tým, který se rychle rozpadá, pomáhal Tomáš Richter. Člověk, který tři roky pracoval na tom, aby se Petr Pavel stal prezidentem. Současný šéf poradců prezidenta republiky před půl rokem zmiňoval své ambice, že by chtěl „pomoct tomu, aby se do Kanceláře prezidenta republiky dostali lidé, kteří budou odborníky, experty, lidé, kteří mají obecný respekt a srdce, protože prezidentská kancelář je něco jiného, než je standardní byznys nebo standardní exekutiva. Je to kombinace profesionality, kompetence a trochu toho národního nadšení“. Takže tak.

Richterovy ambice se ale ne zcela naplnily. „Za současné situace, kdy své pozice opouštějí šéfka kabinetu, ředitelka tiskového odboru, hradní právníci Pánek a Pelikán, to nevypadá, že by mise Tomáše Richtera, který hrál klíčovou roli při shánění peněz pro Pavlovu kampaň, byla bůhví jak úspěšná. Ostuda s výběrem ústavních soudců nebo komické podpisy- nepodpisy zákonů jdou jednoznačně na vrub prezidentovi a jeho týmu. A sám šéfporadce Tomáš Richter končí podle smlouvy v prosinci,“ přibližuje moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Z Richterova vyjádření vyplývá, že ve funkci se mu ale končit příliš nechce, ačkoli tvrdí, že svou misi považuje za splněnou. „A to je opravdu s podivem. Na stránkách Kanceláře prezidenta republiky se píše, že vedoucí poradního týmu Richter se podílí na tvorbě strategie k naplňování prioritních cílů volebního období prezidenta Pavla,“ dodává Bobošíková s tím, že toto volební období končí však až v březnu 2028, ale Richter nakonec skončí podle všeho již letos.

„Vzhledem k tomu, že Richter je v podstatě reprezentantem podnikatelských peněz, které na Hrad Petra Pavla protlačily, bude zajímavé sledovat, co bude dál. Zda si tato podnikatelská skupina, sdružená zejména Nadačního nezávislé žurnalistiky, mezinárodních podnikatelských organizací a lobbistických platforem, začne po této citelné ztrátě vlivu hledat na politické scéně novou hračku,“ dodává Bobošíková s tím, že současný marketingem vybroušený diamant Petr Pavel si sice ponechal přítele po boku Koláře, ale jeho osobnostní lesk den po dni bledne. „Marketingový produkt, který není denně z vnějšku leštěn a vybrušován, vypadá ve chvíli, kdy vidíme jeho skutečné činy, spíše jako zašlé sklíčko v pouťovém prstýnku z kočičího zlata,“ dodala metaforicky Jana Bobošíková.

