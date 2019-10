Schwarzenberg: Každý syčák dnes může šířit lži. Jsme pořád masožravý opice. Víte, co kdysi řekl Zeman?

Bývalý kancléř Václava Havla a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg pochválil i pokáral současnou hlavu státu Miloše Zemana. „Je to velice inteligentní a bohužel velice sebestředný člověk,“ řekl na jeho adresu na politické besedě v Táboře, uveřejněné na Facebooku TOP 09. Samotný princip přímé prezidentské volby mu podle svých slov přijde správný. „Já nejsem odpůrce lidového hlasování, copak jsme tolik blbější než Slováci? To je otázka, kterou si pořád kladu,“ poukázal na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou.

Schwarzenberg na besedě odpovídal na dotazy, které se převážně týkaly palčivých otázek dnešního světa. Hovořil například o nebezpečnosti sociálních sítí. „Sociální sítě jsou nástroj a záleží, jak se ten nástroj použije. Bohužel dnes každý syčák může do světa pouštět nehorázné lži a ty se tam pak šíří. To dřív nebylo,“ srovnával bývalý ministr zahraničí.

„Dneska máme nekonečné možnosti, ale bohužel jsme se nezměnili. Jsme pořád ty stejný zlomyslný masožravý opice jako před statisíci lety,“ má jasno Schwarzenberg a dodává, že on sám už je „starej dědek, který pamatuje lidi z první světové války“.

Zopakoval při tom, že nejde o samotné nástroje, ale jak je využíváme. „Třeba v lidové volbě prezidenta není problém sám o sobě, jde o to, jak v ní volíme. Podívejte se na Slovensko nebo Rakousko, kde si zvolili dobré prezidenty,“ dal za příklad a zavzpomínal na dobu před přímou volnou prezidenta.

„Já si jako senátor pamatuji ještě poslední prezidentskou volbu v Parlamentu, a to bylo opravdu divné divadlo. Každý chodil za někým a nabízel všechno možné, aby hlasoval pro jejich kandidáta,“ vzpomněl Schwarzenberg a dodal, že není odpůrce lidového hlasování.

Bývalý Havlův kancléř spatřuje spoustu příčin dnešních problémů v nedostatečném vzdělání v evropských dějinách. „Jediné trvalé hodnoty jsou ty, které jsme zdědili z doby antiky. Ať už židovské Desatero, římské a řecké tradice, a hlavně křesťanské učení. A toto sdílí téměř celý svět,“ řekl kníže.

„A je pravda, že my tyhle věci už moc neznáme, výchova v křesťanské vzdělanostní tradici už zmizela. A těžko ty hodnoty budeme udržovat, když nevíme, z čeho vycházejí. Když neznáme ty základy, tak ty morální standardy budou mizet i nadále. Pak nám můžou namluvit všelijaké dočasné fráze, které ve skutečnosti žádnými hodnotami nejsou,“ reaguje na současnou politickou situaci v Evropě i u nás.

Češi se podle čestného předsedy TOP 09 ještě dostatečně nevyrovnali se svou poválečnou minulostí. „Budu citovat překvapivé jméno. Miloš Zeman, který byl a je velmi inteligentní, v roce 1990 zahraničnímu novináři řekl, že naše totalita vlastně začala již v roce 1945, když jsme z pohraničí vyhnali všechny Němce,“ řekl k překvapení všech Schwarzenberg.

„To bylo naše velké provinění, a tím jsme také zabředli do totality. To se během komunismu vytěsnilo. A vyrovnáváme se s tím dodnes, je to teprve přes deset let, kdy v Brně z iniciativy studentů vznikl památník všem vyhnaným Němcům, kteří umřeli v pochodu smrti z Brna na Rakousko. Ale takové zločiny mají za sebou všechny evropské státy, v tom nejsme výjimeční. Navíc za posledních dvacet let jsme hodně pokročili a s tímto se vyrovnali,“ myslí si.

Jako řešení současné polarizace české společnosti uvádí Schwarzenberg nutnost respektovat cizí názory. „Ono totiž nestačí tolerovat jiný názor, ale respektovat ho. A to nám bude trvat ještě dlouho, než se to naučíme. To musí začít už ve školách. Extrémní názory jako rasismus respektovat nemusíme a nesmíme. Ale musíme respektovat nositele toho názoru a uvědomit si, proč takový názor má, kde se zformoval, čím si třeba prošel,“ uvedl kníže.

Přišla řeč také na jeho velkého politického protivníka Miloše Zemana, kterého Schwarzenberg podle svých slov respektuje. „Je to velice inteligentní a bohužel velice sebestředný člověk. Demokracie vyžaduje úctu k ostatním a tu on leckdy postrádá, s tím může být člověk těžko demokrat. Ale politického a názorového protivníka musíme respektovat,“ zopakoval.

Jako cestu ke změně současného vládnoucího paktu prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše vidí Schwarzenberg spojení stran ze středu politického spektra. „Nové strany nejsou třeba, už jich máme přehršel. Důležité by bylo, aby se ty menší strany spojily. Ale tam existují osobní potíže, předsudky, třeba mezi topkou a lidovci, protože mnoho členů TOP 09 je považováno za zrádce, jelikož odešli právě z KDU-ČSL. Problém je i názorový, třena topka je proevropská, zatímco ODS spíše euroskeptická,“ upozorňuje.

„Bohužel hraje roli i ješitnost, ale snad pomalu lidi vidí, že se tohoto musejí zbavit, jinak nikdy nebudou hrát větší politickou roli. Musejí ještě zúžit spolupráci a snad se to v těch příštích sněmovních volbách povede. Úplné sloučení v tomto volebním období ještě nenastane, ale v budoucnu by to za to stálo a v příští prezidenské volbě snad bude společný kandidát,“ doufá čestný předseda TOP 09.

