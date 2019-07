Schwarzenberg a klinická smrt. Žaloba na Merkelovou, upálit Dalajlámu. U Xavera to nečekaně rozbalil politický veterán

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 22922 lidí

První téma byla Dalajlámova slova o tom, že Evropa by měla zůstat Evropanům, s čímž Tlustý nadšeně souhlasil. „Zírám na tu odvahu, on asi neví, jak to tady v tý Evropě teďko je, protože to je pomalu na sněm a projednání kacíře. A rovnou upálit za takový hrozný věty, to se tady nenosí,“ poznamenal ironicky a znovu ocenil Dalajlámovu údajnou odvahu.

Následovalo mediálně profláklé a do ranních hodin protažené vyslovování nedůvěry. „Mně volali různí známí, aby se mě zeptali, co té hrůze říkám, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že je to úplně normální bitva o moc, kde všichni chtějí vládnout, ale to je úplně v pořádku, protože o tom je soutěž politických stran, a řežba je to tak strašná, protože jde o velký peníze," vysvětlil bývalý politik. A dodal: „Veřejnost si neuvědomuje, že každá koruna, kterou spravuje občan, byly tři koruny a dvě koruny jim sebrali politici." Není pak divu, že je bitva tak dramatická, když 10 milionů lidí bojuje o korunu a asi 500 nebo 1000 politiků o ony dvě koruny.

Konstatoval, že hnutí ANO a premiér obhájili vládu, ale nebyl si jist, zda je radost nyní obhájit vládu, když tato vláda proslula tím, že rozdává, ale rozdávání slábne. „To znamená, že je čekají těžké časy,“ zaprorokoval bývalý ministr financí. „Nevím, co udělají, třeba směřují k novým volbám, aby se to rozdalo znova a aby předběhli tuto nepříjemnost, jak docházejí korunky,“ zaspekuloval.

Dále přišla na přetřas slova předsedy ČSSD Jana Hamáčka: „Česko je na hraně ústavní krize." Tlustý podotkl, že Česko na hraně ústavní krize není, zato ČSSD je na hraně té existenční, takže se pak není možné divit, že vznikají takováto obecná prohlášení. Rolí ČSSD je podle něj být fíkovým listem a skutečná koalice je Babiš, Zeman, možná lehce Okamura. ČSSD je prý v koalici „pro srandu králíkům" a odhalilo se to na malichernosti jako odvolávání ministra kultury. Babiš se Zemanem podle Tlustého Janu Hamáčkovi vzkázali, že rozhodovat nebude, a předseda ČSSD nyní řeší zoufalou situaci. „Vidí, že lidé vidí, a něco chce udělat; netuším, co udělá, ale jsem ochoten věřit, že je odhodlán k velkým krokům, protože není nic strašnějšího, než když se zjistí, že jste úplně k ničemu, že nic neovládáte," zhodnotil Hamáčkovu pozici. „Má v zásadě dvě možnosti, jednu blbější než druhou," popsal Tlustý možnosti, kdy při jedné se Hamáček smíří s tím, že Staněk vyměněn nebude a „doklepe" rok na Ministerstvu vnitra, anebo ho další rok na vnitru zajímat nebude, ukáže, že ČSSD není pro srandu králíkům a praští do stolu.



Přišla řeč i na neovladatelný třes rukou Angely Merkelové. Dle Tlustého to může být znamení, že na ni doléhá odpovědnost za migrační politiku. „Nejsem expert na Německo, ale umím si představit, že jak přibývá těch kriminálních činů, tak roste pocit, že ona za to nese odpovědnost,“ řekl a dodal, že si umí představit, že německou kancléřku někdo zažaluje. „Já si umím představit, jak nějací zdatní právníci začnou zastupovat rodiny těch obětí a budou po ní chtít přinejmenším náhrady škody, ale kdo ví co všechno jiného. Že to té dámě nedělá dobře mi připadá logické.“

Tlustý se věnoval i slovům Karla Schwarzenberga z TOP 09, že novou politiku musí dělat noví lidé a dědci to neutáhnou. S čímž bývalý politik souhlasil. Ale mezi řádky se podle něj skrývá i to, že TOP 09 slábne a hrozí jí, že se nedostane do Sněmovny. „Je to volání o pomoc, je to SOS,“ prohlásil Tlustý a na oplátku se zeptal Veselého, zda je TOP 09 ve stavu klinické smrti. Což prý je.

Do voleb s úsměvem

A nakonec přišel David Rath a jeho sedmiletý trest. Podle Tlustého spravedlivý. „Zasloužil by pětadvacet. Nejenom za to, jak se choval a jaký systém za něho fungoval na Středošeském kraji, který bych nazval ‚velká domů‘. Ale i za to, co pak následovalo, kdy on takřka zkompromitoval celé české soudnictví těma svýma obstrukcema, tou dobou. Myslím, že má význymný podíl na pochybnostech o tom, jak české soudnictví funguje, to jak dlouho on se tomu vyhýbal, jak to komplikoval, jak hledal všechny skuliny, které se daly najít... pětadvacet.“ Prý na Ratha byla kauza ušitá v tom ohledu, že tak jako on se chovali leckteří jiní, a pokud by byla kauza správně vyhodnocená, tak by vrhala stín pochybnosti na samotnou existenci krajů, protože tam podle Tlustého nedělají nic jiného než rozdělují peníze, což prokazetelně vede ke korupci.

