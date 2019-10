Schwarzenberg o 28. říjnu: Nejsem kazišuk, takže...

Jaké byly letošní oslavy nejvýznamějšího českého svátku 28. října? A jak hodnotit roli prezidenta během oslav a udílení vyznamenání? Redakce se ptá politiků v rámci ankety, jejíž kompletní znění přineseme již brzy. Nyní nabízíme pohled doyena Poslanecké sněmovny, čestného šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga.

„Do Vladislavského sálu už nejsem zván, takže jsem projev neslyšel, a nebudu o něm tedy moci mluvit,“ reagoval v telefonické odpovědi redakci ParlamentníchListů.cz Karel Schwarzenberg na otázku, co soudí o prezidentově projevu při slavnostním ceremoniálu.

Zcela ovšem chápe, že oproti minulým ročníkům tentokrát Miloš Zeman při projevu seděl. „Není to problém, že seděl. Odpovídá to jeho zdravotnímu stavu. Otázka je, jestli v tomto zdravotním stavu může pokračovat ve svém úřadě. Když má bolesti, je tak nemocný, jako je, a přednese projev v sedě, to považuji opravdu za samozřejmé,“ míní.

„Jako vždy je tam příliš mnoho mrtvých, popravdě řečeno,“ komentuje skutečnost, že zhruba čtvrtina vyznamenaných obdržela ocenění in memoriam. „Těm je vyznamenání užitečné jako příslovečnému mrtvému zimník. Prostě proč tam je vždycky tolik dávno zesnulých, no to je historka sama o sobě. To bych poznamenal k výběru vyznamenaných především. Jinak nejsem kazišuk, abych někomu kazil radost, kdybych řekl, že si ocenění nezasloužil,“ smál se při odpovědi Schwarzenberg.

Letošní oslavy výročí vzniku státu proběhly proti minulým rokům v poklidnější atmosféře a obešly se bez výrazných protestů. U příležitosti státního svátku složilo slavnostní přísahu 900 nových vojáků, konal se tradiční pietní akt na Vítkově a řada dalších akcí.

Oslavy jako tradičně večer vyvrcholily slavnostním ceremoniálem na Pražském hradě, který byl speciálně nasvícen do národních barev.

Prezident Miloš Zeman ve Vladislavském sále ocenil 42 osobností. Z toho zhruba čtvrtina obdržela vyznamenání in memoriam, mezi ně patřil třeba Jan Antonín Baťa. Státní vyznamenání si z Pražského hradu odnesl například fotograf Jan Saudek, srbský režisér Emir Kusturica nebo jedna z největších kapacit v oblasti onkologie, profesor Luboš Petruželka (kompletní seznam oceněných ZDE).

