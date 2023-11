Schwarzenberga převezli vrtulníkem do nemocnice ve Vídni

Exministr zahraničí Karel Schwarzenberg byl letecky dopraven do nemocnice ve Vídni. „Převezli mě letadlem, aby to bylo rychlejší,“ sdělil webu Expres.cz. Důvod převozu neuvedl. V nemocnici na Karlově náměstí pobýval již od konce léta.

Bývalý ministr zahraničních věcí a kandidát TOP 09 v prezidentské volbě v roce 2013 Karel Schwarzenberg pobýval v nemocnici na Karlově náměstí kvůli zdravotním komplikacím způsobeným zánětem v těle už od konce letošního srpna.

„Už několik dní ležím zavřený v nemocnici na Karláku a shodou okolností jsem prošel dvě oddělení a několik i vícelůžkových pokojů a musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Tedy ne že by moje nemoc byla nějaký příjemný zážitek, to tvrdit nemůžu,“ informoval tehdy veřejnost skrze příspěvek na Facebooku. Vychvaloval personál nemocnice a konstatoval, že české zdravotnictví funguje opravdu dobře.

Koncem září Schwarzenberg sdělil, že je na tom zdravotně již mnohem lépe. Zmínil i budoucí plány na cestu do Vídně. Nakonec se tato cesta nekonala, webu Expres.cz řekl: „Něco mi tam našli a chtějí to prošetřit.“ V nemocnici tak zůstal i nadále.

Web nyní informoval o jeho náhlém přesunu do nemocnice ve Vídni. Schwarzenberg tam byl v pondělí dopraven letecky. „Zrovna teď jsem přistál. Převezli mě letadlem, aby to bylo rychlejší, a budu tady v nemocnici,“ sdělil Expresu Schwarzenberg.

Důvod nečekaného přejezdu neuvedl, zmínil však, že je rád, že má ve Vídni aspoň blízko k vnoučatům. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl Schwarzenberg a zadoufal, že ho brzy přijde navštívit i jeho syn, který za něj 28. října od prezidenta Petra Pavla převzal Řád Bílého lva. „Mohl by mi ho přijít ukázat příští týden,“ dodal bývalý politik.

