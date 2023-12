Schwarzenbergův most? Nebo náměstí? Šídlo přes Rakušanovu radu pálí petardy

Most, ulice, nebo náměstí? Reportér Jindřich Šídlo se ve své pravidelné glose na serveru Seznam Zpráv zamýšlel nad tím, co by mohlo být pojmenované po zesnulém ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi.

Kde by tak asi mohlo být místo pojmenované na památku Karla Schwarzenberga? Ve Vídni s tím problém není, ale v Praze? „Nejprve si řekněme, že jednodušší i taktičtější bude netrvat na přejmenování stávajících ulic, náměstí či jiných důležitých infrastrukturních staveb, jakkoliv by třeba nádraží Karla Schwarzenberga (dříve Wilsonovo a Hlavní) propojující Prahu po rozhrkaných kolejích přímo se všemi hlavními městy našich sousedů působilo důstojně i symbolicky. Mnohem schůdnější bude pojmenování některého z míst, která v Praze teprve rostou - anebo takových, která ještě svůj pevně zažitý název nemají," napsal Šídlo a přemýšlí například o lokalitě v Praze-Bubnech, kde vyroste úplně nová čtvrť pro 25 tisíc lidí.

„Výhodou takového řešení by bylo, že by jím šlo dokonale napodobit vídeňský model: ulice Karla Schwarzenberga by nás dovedla k náměstí Karla Schwarzenberga, přímo pod jezdeckou sochu Karla Schwarzenberga, při troše štěstí hned proti zcela nové Základní škole Karla Schwarzenberga," dodal ještě Šídlo.

Přemýšlel však i nad jinými variantami, například nad tím, že by jeho jméno mohl nést některý z pražských mostů. A přišel i s nabídkou další možnosti:

„Letos v létě byla konečně po 25 letech příprav zprovozněna pěší lávka mezi Karlínem a Holešovicemi. Bez ironie je to mimořádně krásná a užitečná stavba, která doslova otevřela město a učinila jej mnohem příjemnějším. Pojmenována byla po svém předchůdci, dočasném přívozu „HolKa“ - jako zkratka HOLešovice - KArlín. Dobré, ale zní to trochu moc jak z roku 1999. Most Karla Schwarzenberga, pro turisty „Karl zu Schwarzenberg Brücke“, je z mého pohledu tím vůbec nejlepším řešením, které můžeme bez stresu zprocesovat už v příštím roce," dodal Šídlo.

