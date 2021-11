Seděla. Mlčela. Ani ťuk. Pekarová útočila v novinách, tváří v tvář už ne

reklama

Nová Poslanecká sněmovna poprvé úřadovala v „klasickém“ časovém uspořádání, tedy se začátkem schůze v úterý ve 14 hodin. Poté tradičně následuje debata o programu schůze, která se v minulém období v podání tehdejší opozice často stávala estrádou na mnoho hodin. Tentokrát se několik bodů pokusilo prosadit hnutí ANO.

Když si předsedající Markéta Pekarová Adamová ujasnila s Tomiem Okamurou, že termín „dnešní schůze“ znamená totéž jako „současná schůze“, přistoupil k mikrofonu Karel Havlíček, a navrhl zařadit bod „Nevhodné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny k řešení covidové situace“.

Připomněl nedávné výroky předsedkyně Pekarové Adamové v rozhovoru pro Seznam Zprávy, kde se rozpovídala o tom, že „v tuto chvíli je záměr vlády Andreje Babiše udělat všechno pro to, aby nám předali zemi, co se týče covidové situace, v co nejhorším stavu“.

„Musíme reagovat proto, protože se jedná o zcela skandální osočení obrovského množství těch, kteří se snaží v současné době řešit krizi, a nikoliv v současné době, ale po dobu téměř dvou let,“ vysvětloval Havlíček.

Je podle něj zcela normální, že opozice kritizuje vládu, a že tato oponentura může být velmi tvrdá. Výroky o tom, že vláda záměrně nechává umírat lidi, a nic jiného předsedkyně Sněmovny neřekla, jsou ale zcela přes čáru a urážejí především všechny, co se dnes a denně v nemocnicích snaží za jakoukoliv cenu životy zachraňovat.

„Vy jste nás obvinili z toho, že chystáme a děláme doslova a do písmene sabotáž. A nejenom nás, ale nás a obrovské množství spolupracovníků, protože to není pochopitelně jenom o vládě… Jsou to lidé, kteří dělají to nejlepší, co mohou. Jsou to lidé, kteří to odnášejí na zdraví. Jsou to lidé, kteří riskují velmi často své životy. Jsou to zdravotníci, lékaři, sestřičky, jsou to hygienici, jsou to hasiči, jsou to zástupci armády, policie, jsou to třeba i dobrovolníci, ale jsou to i úředníci na našich úřadech, kteří píší zákony, kteří píší nařízení, kteří se snaží vytvářet podpůrné programy pro podnikatele, aby přežili, kteří dnes a denně sedí na přetížených infolinkách,“ připomněl předsedkyni, kterou pak šetrně upozornil, že nová vláda s těmito lidmi, které urazila, bude muset spolupracovat.

Markéta Pekarová Adamová na jeho výzvy k vysvětlení či omluvě nijak nereagovala, jen udělila z umpiru slovo dalšímu návrhu.

Jak na twitteru sarkasticky poznamenala Alena Schillerová: „Měla příležitost předložit argumenty, důkazy. A jak to dopadlo? Dle očekávání.“

Chtěli jsme dát možnost nové předsedkyni @snemovna @market_a, aby vysvětlila své nehorázné hodnocení kroků současné vlády v boji s pandemií. Měla příležitost předložit argumenty, důkazy. A jak to dopadlo? Dle očekávání ??https://t.co/Utd0OBPKBa — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 23, 2021

Příliš si tím ale předsedkyně nepomohla, k pultíku přišla právě předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. A navrhla bod nazvaný „Legitimita vzniklých poslaneckých klubů“. Připomněla § 77 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého mají nárok na poslanecký klub pouze strany a hnutí, které kandidovaly ve volbách.

Výklad tohoto pojmu se rozchází, podle řady právníků je ale minimálně sporné, ne-li zcela protizákonné, že si utvořila vlastní kluby pětice stran, které samostatně vůbec nekandidovaly. Ještě spornější je to v případě Pirátů, jejichž klub má pouze 4 členy, přitom podle názoru právníků jich v jejich případě musí být minimálně deset.

Jejímu výkladu se pak v řečništi posmíval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. „Teď jsem se dozvěděl, že vlastně ani žádný předseda nejsem, nebo jsem předseda ničeho,“ glosoval. Pak se Schillerové posmíval, že jako právnička nezná rozdíl mezi legalitou a legitimitou.

„Legitimita je daná souhlasem lidí. Když budu mluvit o nás, Piráty a Starosty volilo 830 000 lidí, z toho většina řekněme preferovala Piráty, takže ten problém legitimity tady v žádném případě není,“ vysvětlil suverénně sílu mandátu své strany.

Na sociální síti Schillerová doplnila, že věc má ještě problematičtější důsledek. Vládní pětka si totiž výklad zákona mění podle aktuální potřeby. Takže jednou tvrdí, že je koalicí pěti stran, jindy že je koalicí dvou kandidátek, a když je potřeba, tak vystupuje jako jedna pevná většina.

„Pro účely voleb – koalice SPOLU a PirSTAN. Pro účely založení klubů ve Sněmovně – pět jednotlivých stran. Pro účely volby vedení Sněmovna – koalice SPOLU a PirSTAN. Pro účely využívání například přednostních práv – pět jednotlivých stran,“ shrnula Schillerová s udiveným smajlíkem slova svého kolegy Patrika Nachera.

Lépe bych to neřekla! https://t.co/6mP6SzEfLz — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 23, 2021

