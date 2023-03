Sedm tisíc vycvičených vojáků. V Číně se to obrací. Špatné zprávy pro Putina

reklama

Válka na Ukrajině trvá již 401 dní. A znovu přicházejí zprávy o tom, že Rusové ostřelují raketami i drony ukrajinská města. Např. Charkov, na který ve čtvrtek večer dopadlo šest raket. Anglicky mluvící čtenáře o tom informovala americká zpravodajská stanice CNN.

„Nepřítel pokračuje v útoku na město Bachmut. Naši obránci však město statečně drží a odrážejí četné nepřátelské útoky,“ uvedl generální štáb.

Státní pohraniční služba uvedla, že dvě ruské útočné skupiny soukromé ruské armády wagnerovců byly zlikvidovány.

Ve městě Avdijivka je situace „opravdu napjatá“, řekl ukrajinským médiím Vitalij Barabaš, náčelník městské vojenské správy. Dodal, že podle jeho názoru „ji nelze označit za zcela kritickou, zejména proto, že Rusové jsou nyní v pozicích, které nejsou příliš výhodné pro ně, ale výhodnější pro nás“.

Na jeho slova taktéž upozornila CNN.

Pentagon oznámil, že Spojené státy už vycvičily na 7 tisíc ukrajinských vojáků.

Mezitím informovaly CNN, BBC a další světové zpravodajské stanice o zadržení amerického novináře Evana Gershkoviche v Rusku. Ruské úřady tvrdí, že reportéra listu Wall Street Journal zadrženého v Jekatěrinburgu podezírají ze špionáže. Bílý dům počínání ruské strany „důrazně odsoudil“. Podle ruské strany byl novinář chycen přímo při činu. List Wall Street Jornal popřel, že by jeho reportér prováděl jakoukoli špionážní činnost.

Podle BBC agenti FSB minulý pátek odvezli Gershkoviche k Lefortovskému okresnímu soudu v Moskvě, kde byl formálně zatčen a bylo mu nařízeno setrvat ve vazbě do 29. května. Agentura Tass uvedla, že novinář obvinění popřel. Poté byl spatřen, jak je vyveden z budovy a poté odvezen pryč. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle BBC uvedla, že to, co zaměstnanec Wall Street Journalu dělal v Jekatěrinburgu, „nemá nic společného s novinařinou“.

Z Číny přicházejí zprávy, které pravděpodobně nepotěší ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle serveru katarské televize Al – Džazíra roste počet Číňanů, kteří si myslí, že ruský útok na Ukrajinu nebyl dobrý krok.

Liou-wen Fang, šestadvacetileté mladé ženě, podle serveru tekly slzy, když viděla první záběry napadeného a hořícího Kyjeva, když ruské síly v únoru 2022 vtrhly na Ukrajinu. V roce 2018 totiž přímo v Kyjevě studovala ruský a ukrajinský jazyk a teď viděla, jak ruské rakety dopadají na místa, kde před pár lety chodila s přáteli. „Bylo velmi těžké vidět, jak se město, které bylo mým domovem, změnilo ve válečnou zónu,“ řekla Fang z domova v Šanghaji pro Al-Džazíru. Redakce upozornila, že jméno dívky pozměnila v zájmu její ochrany, ale její pravé jméno zná.

Před invazí měla prý Fang na Rusko a prezidenta Vladimira Putina poměrně pozitivní názor. Po invazi se to změnilo. „To, co jsem viděla a co jsem slyšela od svých ukrajinských přátel o tom, jak jsou jejich životy ničeny kvůli Putinovým imperialistickým představám, znamenalo, že jsem ztratila veškerou úctu a sympatie k Rusku a k Putinovi,“ řekla.

Pokud jde o deklarované partnerství mezi Ruskem a Čínou, podle mladé ženy jde jen o pragmatické a nijak zvlášť pevné partnerství. „I kdyby mezi Číňany a Rusy existovalo silné pouto, není to zárukou ničeho,“ dodala s tím, že ani hluboké historické vazby mezi Ruskem a Ukrajinou nedokázaly odvrátit válku.

Jednačtyřicetiletý Sia-Liang Chou z provincie Čcheng-tu ve střední Číně nedávno prý také přehodnotil své názory na Rusko a Putina. Po léta vnímal Rusko jako zemi se silnou armádou a Putina jako silného a inteligentního vůdce, který se odvážil postavit Západu a NATO. Po více než roce války bez rozhodujícího ruského vítězství však Chou řekl, že invazi na Ukrajinu začal vnímat spíše jako projev ruské slabosti než její síly.

„Rusko je v mnoha ohledech mnohem větší než Ukrajina a na začátku mělo všechny výhody, ale přesto se na bojišti nedostalo příliš daleko,“ řekl pro Al-Džazíru. „Pokud je NATO tak velkou hrozbou pro přežití jejich země, proč tedy Rusové nebojují tvrději?“ zeptal se.

„Rusko teď chce zemi jen vypálit do základů, což nepodporuji,“ řekl pan Wan z čínského hlavního města Pekingu televizi Al-Džazíra. Nesouhlasí prý ani se záměrem Ruska rozmístit své jaderné zbraně i v Bělorusku. „Myslím si, že je to velmi agresivní krok a ohrožení světového míru, a vyvolává to ve mně dojem, že Rusko začíná v tomto konfliktu jednat mnohem agresivněji než Západ,“ řekl Wan.

Al-Džazíra však upozornila, že mnoho Číňanů má pocit, že ruská agrese proti Ukrajině neovlivňuje jejich životy, takže jí věnují jen minimální pozornost. Jistou roli v tom hraje i to, odkud lidé čerpají informace o ruské válce, zda je to jen z čínských médií, nebo je to i ze zahraničních zdrojů. Průzkum Carterova centra China Focus provedený v dubnu 2022 ukázal, že 75 procent dotázaných Číňaů má za to, že je v pořádku, pokud Čína stojí v ruské agresi na Ukrajině na ruské straně.

Podle Wana je ale po roce situace jiná. Je přesvědčen, že roste počet lidí, kteří považují ruský vpád na Ukrajinu za chybu. Wanův názor podle serveru televize Al-Džazíra podporuje i novější průzkum, který v listopadu zveřejnil japonský think-tank Genron NPO a podle něhož přibližně polovina čínských respondentů vyjádřila určitý nesouhlas s ruskou invazí.

I někteří Číňané, kteří Rusko v agresi na Ukrajině podporují a doufají v ruské vítězství v této válce, se podle serveru televize Al-Džazíra domnívají, že by si Čína měla od tohoto konfliktu držet větší odstup a neposílat Rusku ani zbraně, ani jiné vybavení, ani vojáky.

„Doufám, že Rusko válku vyhraje, ale není to konflikt, který by měl cokoli společného s Čínou, takže bychom do něj neměli posílat zbraně ani vojáky,“ řekl televizi osmačtyřicetiletý Kou-Tong Wong ze Šen-čenu.

