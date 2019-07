Šéf lidovců: Ano, v Česku by se mohl konat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Výborného dělá politiku, která směřuje k volebním preferencím, k tomu, aby si zavázal co nejvíc voličů, ale všechny dané sliby vláda není schopna finančně pokrýt. „Debata kolem státního rozpočtu už naznačuje, že jeho příjmy nebudou stačit na výdaje, které vláda plánuje,“ podotýká Výborný.

Předsedovi lidovců vadí, že Babiš je slabý vůči prezidentovi Zemanovi. „Máme tu prezidenta, který skutečně – pro mě až neuvěřitelným způsobem – odmítá respektovat pravidla hry, tedy Ústavu, pokud jde o odvolávání a jmenování ministrů,“ kroutí hlavou Výborný. Zdůrazňuje, že opoziční strany na středopravicové části politického hřiště by se měly s plnou zodpovědností bavit o tom, zda si dovedou představit spolupráci a vytvořit projekt, který by spravoval tuto republiku lépe, než to činí současná koalice.

Lidovci se podle slov Výborného připojí k ústavní žalobě na prezidenta při hlasování příští týden v Senátu a případně v Poslanecké sněmovně. „Ústavní žaloba senátorů je oprávněným krokem. Vedení KDU-ČSL tuto žalobu podpořilo stejně, jako jsme vyzývali premiéra k podání kompetenční žaloby. Nechápu, proč v tomto případě premiér nekoná,“ podotýká Výborný s tím, že Ústava se má respektovat bez ohledu na to, zda jde o člověka z Dolních Kotěhůlek nebo o hlavu státu.

Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 6% Nešíří 94% hlasovalo: 11500 lidí

„Pokud jde o nějaký plán opozice, pak odpověď je jasná: musí vycházet z naší síly ve Sněmovně. Vládnou zde hnutí ANO a soc. dem. s podporou komunistů a v zádech velmi často s SPD. Proto se v tuto chvíli nezdá, že by vládě mohla být vyslovena nedůvěra,“ je si Výborný vědom současného poměru počtu hlasů v Poslanecké sněmovně.

Premiér nás podle Výborného značně poškozuje v zahraničí. „Jezdím do Bruselu na evropské summity lídrů Evropské lidové strany pravidelně. Když jsem naposledy mluvil se šéfem této strany, tak první, na co se ptal, bylo, co ten premiér Babiš,“ popsal Výborný s tím, že to není tak, že by to nikoho nezajímalo.

A v čem nás poškozuje? „Proč si nemůžeme říct o některá portfolia v rámci EK, která by nám vyhovovala? Třeba rozvoj regionů. Bez šance. Portfolia, kde se řeší evropské dotace? Bez šance. Nemůžeme si o ně ani říkat, protože náš premiér je v těchto ohledech z mého pohledu v bezprecedentním střetu zájmů,“ uvádí Výborný konkrétní situace.

Pokud jde o paní Jourovou, která zřejmě může být znovu nominována, ani ta nemusí být prý bez problémů. „Právě proto, že je z týmu Andreje Babiše. A to říkám přesto, že výhrady vůči její práci nemám,“ míní Výborný.

Jako jeden z mála z českých politiků Výborný podpořil myšlenku, že by se v Česku mohl konat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu. „Dovedu si to představit, není to věc, která by mi jakkoli osobně vadila. Dokonce bych v situaci, kdy potomci sudetských Němců rezignovali na majetkové či finanční požadavky, v tom viděl jakousi symbolickou tečku za vzájemným vyrovnáním všech historických křivd, které Němci způsobili Čechům za druhé světové války a které potom v některých excesech způsobili po konci války Češi Němcům,“ zdůvodnil Výborný na závěr, proč k takovému nápadu chová sympatie.

