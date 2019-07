Šéf lidovců souhlasí se žalobou na Zemana: Nemá si hrát na usmiřovatele, má konat

Lidovci se podle jeho slov předčasných voleb nebojí. „Kdo je připraven, není překvapen. My jako KDU-ČSL samozřejmě musíme pracovat i s hypotézou, i když dnes se nedomnívám, že to bude směr, kterým se bude Česká republika ubírat,“ sdělil Výborný s tím, že směr nedokáže odhadnout, neboť těch variant je několik.

„Může nastat, že sociální demokracie ve vládě setrvá. A přestože prezident republiky koná protiústavně, kdy nechce odvolat ministra kultury Antonína Staňka, tak nemohu vyloučit ani tu variantu, že vláda bude pokračovat na stejném půdorysu ANO, ČSSD a KSČM, za zády s SPD,“ podotkl. Druhou variantou je pak podle jeho slov odchod ČSSD z vlády, což však nemusí znamenat pád vlády. „Záleželo by, jak by se rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman,“ míní Výborný.

„KDU-ČSL vládu hnutí ANO s premiérem Andrejem Babišem rozhodně nepodpoří. KDU-ČSL jednoznačně upřednostňuje politickou stabilitu,“ řekl a poukázal na skandály a problémy kolem Andreje Babiše (ANO). „Neřeší se problémy, které pálí občany České republiky,“ dodal. Hovořil pak i o tom, jak by bylo vhodné a dobré, aby došlo ke spojení opozičních stran. „Měla by to být zodpovědná nabídka vůči občanům České republiky,“ řekl.

Nejprve je však podle něj nutné uzávorkovat nynější historické křivdy. Mínil tím například vznik TOP 09 či krach některých společných projektů. „Jsou to i některé personální otázky. Ale já jsem člověk konsenzu a člověk dialogu,“ uvedl s tím, že se nechce dívat do minulosti, ale do budoucnosti. „Jsme na začátku debat i rozhovorů, bude to moc těžké, velmi těžké dospět k nějakému společnému závěru, ale vnímám odpovědnost všech těchto politických subjektů, zda se to podaří. Ale za KDU-ČSL musím říct, že pro to uděláme maximum,“ dodal.

Závěrem se Výborný vyjádřil k ústavní stížnosti, jež vzniká v Senátu. „Netěší mě to, že vzniká žaloba na pana prezidenta, ale je to důsledek chování pana prezidenta. Nemá si hrát například na usmiřovatele, ale má konat,“ vyjádřil se k tomu, že prezident nechce přijmout návrh na odvolání Antonína Staňka z rukou premiéra Babiše.

