Šéf průmyslníků hovořil na ČT o evropském sebevědomí proti Trumpovi

České firmy sledují vývoj politiky v USA s nebývalou obavou. Výkyvy na finančních trzích a možné zavedení cel představují vážné riziko pro jejich export i plánované investice. Mnohé podniky zvažují, zda budou nuceny propouštět, přesouvat výrobu nebo hledat nové trhy.

Prezident USA Donald Trump nedávno oznámil pozastavení většiny nově zaváděných cel na dobu 90 dnů, s výjimkou Číny, na kterou cla naopak výrazně zvýšil. Tento nečekaný krok způsobil prudké reakce na finančních trzích a vyvolal otázky, zda šlo o účelový manévr se snahou ovlivnit ekonomické prostředí.

Můžeme to nazývat celním chaosem, nebo promyšleným záměrem: „Mě vlastně už dnes nepřekvapuje vůbec nic. Já se každý den podívám na vývoj akciových trhů a podle toho odhaduji, co zrovna Donald Trump řekl. Protože vidíme, že si vyloženě s tou situací hraje. Je pod vlivem mnoha rad poradců a tak dále. Myslím si, že sám je překvapen z některých efektů, které to činí, proto je velmi těžko předvídatelný. Ta míra překvapení je ještě větší, než jsem očekával,“ řekl Rafaj v pořadu Interview ČT24.

„V USA prezident Trump dostává silnou zpětnou vazbu, na kterou musí reagovat, protože to jsou jeho voliči, to je jeho okolí,“ podotkl Rafaj, že na chování Trumpa má zásadní vliv domácí politické prostředí a tlak jeho podporovatelů.

Na otázku redaktorky, jak výkyvy na trzích a možné zavedení cel ovlivní české firmy a zda mají dostatek informací, Jan Rafaj odpověděl, že situace je nepřehledná nejen pro podniky, ale i pro politiky. „Informace o čem? Protože ty věci se mění tak rychle, že se ráno probudíte a jsou překvapení. Já jsem o tom už hovořil s klíčovými českými politiky. I s evropskými. I pro ně je to stejné, probudí se a všechno je nové, musí na to reagovat,“ řekl Rafaj.

Podle Rafaje je situace pro firmy natolik nestabilní, že ani naplánovaná výroba a logistika nezaručuje jistotu. „Vy vypravíte své produkty, naložíte loď, kontejnery, pošlete je do Ameriky a může to být mezitím všechno jinak,“ pokračoval.

Z investičních příležitostí se může stát past

Zmiňuje i případy českých firem, které zvažovaly přesun části výroby do USA, a to kvůli lepším cenám energií a komodit. Dnes už to podle něj neplatí. „V minulosti jsme s některými českými firmami hovořili o tom, že chtěli expandovat do Spojených států – protože už nestíhali výrobu tady v Česku, v Americe měli příhodnější situaci v cenách komodit, v cenách energií – tak teď to na jedné straně vypadá jako pobídka ‚pojďte do Ameriky, protože to bude výhodnější‘, ale naopak,“ varuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že v dnešní době už nelze spoléhat na to, co vypadá výhodně teď. „Ta situace je i tam tak nepřehledná, že to, co se zdá, že je výhodné dnes, nemusí být výhodné zítra. My se bavíme o investicích, které mají návratnost třeba 10 let.“

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj upozornil, že v současné globální nejistotě je klíčové začít jednat s obchodními partnery o nových pravidlech. „Je potřeba nastavit nové obchodní dohody s našimi nejtypičtějšími obchodními partnery a nastavit si, jak bude obchod vypadat,“ řekl s tím, že se přenastavují světové obchodní řády.

Zároveň zdůraznil potřebu posílit vnitřní trh Evropské unie a jeho atraktivitu pro americké firmy. „Musíme dál budovat sebevědomý evropský trh – pět set milionů dobře platících zákazníků, kteří jsou volní a atraktivní pro americké dodavatele. V mnoha oblastech. Technologické firmy tady mají žně, ale nejen ty,“ dodal Rafaj.

A že nelze přehlížet ani motivaci Donalda Trumpa, která často přesahuje čistě ekonomické důvody. „Donald Trump celou řadu věcí, které dělá, tak ani tak nedělá, aby řešil ekonomickou situaci, ale aby posílil soběstačnost Spojených států. Amerika je obrovská, všichni vědí, že Trump má omezené volební období. Myslím si, že Amerika pořád bude velmi silná i z hlediska vědeckého vývoje. Vědci tam budou chtít bydlet. Amerika je pořad inspirací, která bude táhnout experty z celého světa,“ míní Rafaj.

Dukovany: Smlouva je připravena, Rafaj varuje před nejistotou ohledně zapojení českých firem

Společnost ČEZ oznámila, že dokončila přípravu smlouvy na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech s jihokorejskou společností KHNP. K samotnému podpisu má dojít v řádu týdnů. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj označil tento krok za klíčový. „Jsem velice rád, že je smlouva připravená. ČEZ udělal fantastickou věc a tahle vláda dohodla tendr, který je pro český energetický mix a pro budoucnost této země naprosto důležitou věcí.“

Původně se však podpis očekával už na konci března. Za zpožděním podle zákulisních informací může být i nespokojenost části českých firem, které se obávají, že jejich podíl na projektu nebude odpovídat původním slibům. „Tady se vyvolala obrovská očekávání, kdy při podávání nabídek i vítěz říká: já podávám nabídku s tím, že předpokládám, že 65 % dodávek půjde z českého průmyslu. Já jsem si dokonce udělal analýzu českého trhu a já tomu věřím,“ řekl Rafaj.

Zároveň však upozorňuje, že v současné fázi stále chybí dostatečné garance ze strany zadavatele. „V tuto chvíli nemáme dostatek garancí k tomu, abychom si mohli být jistí, že až ta zakázka bude dokončena, že tam bude významný podíl českých firem. Jinými slovy, ta situace je tak otevřená, že i kdyby na konci příběhu byl výrazně menší podíl českých firem, tak nemáme způsob, jak si to zásadním způsobem vynutit,“ doplnil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

