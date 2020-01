Šéfka TOP 09 Pekarová parodovala Babišův novoroční projev

O vzdušných zámcích a růžových brýlích mluví opoziční politici v reakci na novoroční projev premiéra Andreje Babiše (ANO). Forma i obsah byla návratem do 80. let, kdy se všichni mají dobře díky vládě a premiérovi, podotkl předseda ODS Petr Fiala. Reakce Fialy a dalších politiků přinesla ČTK.

„Vláda chce v budoucnu investovat podobně jako dosud hlavně do lidí,“ řekl v projevu Babiš. Za klíčové označil nový stavební zákon, vyzdvihl budoucí přínosy digitalizace i důležitost práce na kybernetické bezpečnosti. Česko podle premiéra prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie a sebevědomě se prezentuje i v zahraničních vztazích.

„Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!“ uvedl na Twitteru předseda lidovců Marek Výborný‏. Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil‏ na stejné sociální síti upozornil na to, že po šesti letech ve vládě Babiš stále naříká nad tím, co vše v Česku chybí. „Nepřizná při tom občanům, že nejenom (ne)výstavba dálnic potvrzuje, že jeho sliby zůstávají jen v podobě vzdušných zámků. Takhle se nedá řídit ani firma, ani stát,“ dodal.

Představu, kterou Babiš v projevu zmínil, že by jako Harry Potter proměnil kouzelnou hůlkou ve skutečnost vládní investiční plán a Česko by se okamžitě stalo druhým Švýcarskem, komentuje na Twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan‏. „To se mu ale těžko splní. Jeho by Moudrý klobouk bez mrknutí oka poslal do Zmijozelu,“ uvedl k Babišově vizi s odkazem na sérii knih o kouzelnickém učni.

Šéf ODS Fiala měl při Babišově projevu na chvíli pocit návratu do 80. let minulého století, formou i obsahem, uvedl na Twitteru. „Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou,“ doplnil s poukazem na projevy komunistických funkcionářů z doby před revolucí v roce 1989.

Z projevu komunistického předrevolučního premiéra Lubomíra Štrougala parodicky citovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Průmyslová výroba letos překročí loňskou úroveň přibližně o sedm procent, což znamená, že její přírůstek bude zhruba o jedno procento vyšší, než stanovil plán. Výsledků dosahujeme i ve stavebnictví. Plán bytové výstavby na letošní rok – 102.000 bytů – bude překročen,“ napsala na Twitteru.

