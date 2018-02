Senát by měl podle Štěcha trvat na prodloužení lhůty na zákony

Na prodloužení lhůty podle Štěcha panovala shoda s takřka všemi sněmovními frakcemi v předvolebním složení dolní komory, tehdy se ale ústavní změnu nepodařilo prosadit. Problémy proto Štěch neočekává ani nyní. Změna by mohla být zapracována například do ústavní novely, která by měla usnadnit vládě vysílání vojáků do zahraničních armádních misí.

Ústavní změny bude asi parlament schvalovat nejdříve na podzim, až nabude účinnosti takzvaný stykový zákon o vztazích obou komor. Tato úprava zavede nové projednávání ústavních norem. Sněmovna a senát je budou moci vzájemně upravovat. Nyní platí, že pokud senát neschválí sněmovní verzi ústavní novely a vrátí ji poslancům s úpravami, dolní komora by je musela odsouhlasit, pokud by chtěla dosáhnout přijetí změny ústavy či ústavního zákona.