Senátor Láska: S BIS jsem v kontaktu, do politiky se nemotá

V rámci návrhu lex Ukrajina 7 byl do českého právního řádu přidán nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“, který vzbuzuje značné kontroverze. Podle vlády a jeho zastánců je nutný pro ochranu Česka před aktivitami cizích států, jako jsou Rusko a Čína, které mohou skrze své zpravodajské a dezinformační sítě ovlivňovat dění v zemi. Návrh podporují i české tajné služby, podle nichž by měl pomoci zamezit předávání citlivých informací zahraničním mocnostem.

Naopak kritici, zejména z opozice, varují před možnou zneužitelností zákona. Argumentují tím, že definice trestného činu je příliš vágní („gumová“) a mohla by být použita k potlačení svobody projevu nebo postihování politických oponentů. Odpůrci návrhu, mezi nimiž jsou i někteří senátoři a právní experti, se obávají, že by mohl vést k zastrašování občanů, podobně jako některé zákony v období totality.

Senát se při hlasování nedokázal shodnout na ničem, takže celý Lex Ukrajina jde k podpisu prezidentovi.

Senátor Václav Láska ještě předtím obhajoval nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“ jako nutný nástroj pro ochranu České republiky. „Touto novou skutkovou podstatou by se měla stát trestná jednání, která jsou pro Českou republiku mimořádně nebezpečná a dosud nebyla trestněprávně postihnutelná. Zároveň je to reakce na určitý stav věcí, který je třeba zákonem potvrdit,“ uvedl v podcastu.

„Vidíme to v nedávné historii. Vzpomeňte si na případ zaměstnance ministerstva zahraničí, který dlouhodobě prodával citlivé informace ruské rozvědce a bylo konstatováno, že jeho jednání podle současného trestního zákona není trestné. To si nemůžeme dovolit. Jsme v tom poměrně výjimeční – v evropském prostoru, v rámci Evropy, v demokratickém světě, to jsou věci, kde se stát brání,“ dodal, že Česko zaostává za jinými demokratickými státy.

Zahradil: Výron byrokratické buzerace

Naopak bývalý europoslanec Jan Zahradil se proti zavedení nového trestného činu „neoprávněná činnost pro cizí moc“ ostře vymezil a označil ho za zbytečné rozšiřování pravomocí státní moci. „Pro mě je to výron další byrokratické buzerace státní moci. Myslím si, že to, o čem se tu hovoří, je skutečně postižitelné podle jiných právních předpisů,“ konstatoval.

Přijetí zákona je podle něj důsledkem hysterie ve společnosti, kterou využívají bezpečnostní složky státu. „Jsem přesvědčen, že je to výsledek jakési zhysterizované atmosféry ve společnosti, kdy silové složky státní moci částečně tuhle atmosféru provokují, přiživují a potom z ní na druhé straně těží tím, že lobbují, eventuálně připravují podobné úpravy našich zákonů,“ zpochybnil samotný vznik této legislativní úpravy, když naznačil, že mohla být iniciována přímo Bezpečnostní informační službou (BIS).

Bezpečnostní expert Andor Šándor se zamyslel nad otázkou, zda nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“ nepředstavuje krok ke kontrašpionážnímu státu. Zákon se v debatách přirovnává k represivním opatřením z 50. let, což vyvolává otázky, proč je právě nyní prosazován tak rychle. „Nemyslím si, že to je krok ke kontrašpionážnímu státu. S tou normou obecně bych neměl problém, pokud by v ní nebyly pojmy, jako je ‚citlivé informace‘. Já bych chtěl vědět, co to skutečně znamená. Protože v zákoně máme § 412 o ochraně utajovaných informacích, tam tomu rozumím, tam jsou jasně definované. Ale co je citlivého? Pro mě může být citlivé něco jiného než pro vás,“ reagoval na slova senátora Lásky.

Šándor: Legislativní bramboračka

„Pro mě to je zákon, který by nepochybně mohl pomoct bezpečnosti této země, ale pokud bude takto postaven a uchopen, tak to bude takováto bramboračka, kterou vidíme. Mějme to napsané pořádně, ať nemusíme používat výrazy, že se vracejí 50. léta. Za mě tedy ano, ale takovýmto způsobem v žádném případě!“ zopakoval Šándor, bývalý šéf vojenského zpravodajství. „V příštím volebním období by podle reakce opozice něco takového nepřišlo,“ zmínil, proč se vláda snaží tuto změnu zavést právě v tomto období.

Jan Zahradil se vrátil k tomu ke kontextu, ve kterém tato legislativní změna vznikla. „Pan senátor tu řekl, že odpůrci toho přílepku straší tím, že dojde k omezení svobody slova, že budou pronásledováni oponenti vlády a některé názory budou potlačeny. Ale já bych se to pokusil obrátit s tím strašením. Mám totiž pocit, že tu straší úplně někdo jiný. Můj dojem je – a není to dojem z poslední doby, ale z posledních dvou tří let –, že část silových složek tohoto státu, a myslím tím zejména zpravodajské služby a armádu, dospěla k názoru, že situace na Ukrajině, válka na Ukrajině, jim dává možnost začít ovlivňovat veřejný diskurz více než předtím, a dokonce ovlivňovat politickou situaci v zemi,“ pokračoval politik vládní ODS.

A tyto tajné složky tu podle něj vytvářejí permanentní dojem, že jsme ve stavu neustálého ohrožení, že tu řádí neomezený počet špionů, dezinformátorů, konspirátorů, lidí, kteří prodávají informace a spolupracují se zahraničními zpravodajskými službami – ne se všemi, ale s těmi zlými, tedy s těmi východními. A že je zapotřebí tomu čelit novými represivními prostředky.

„Myslím, že tato atmosféra je nebezpečná. Politici by na ni neměli naskakovat, měli by se ji snažit spíš nějakým způsobem mírnit a tlumit,“ zdůraznil Zahradil.

Láska: Bezpečnostní složky se do politiky nemíchají

Člen horní parlamentní komory Václav Láska ostře oponoval tvrzením europoslance Zahradila a zdůraznil, že s jeho výrokem absolutně nesouhlasí. „Jsem v politice deset let a nezažil jsem – ani zprostředkovaně –, že by se jakýmkoliv způsobem na chod politiky snažila vyvíjet vliv armáda nebo bezpečnostní služby,“ řekl bývalý policejní vyšetřovatel.

„Ze své pozice jsem v kontaktu zejména s Bezpečnostní informační službou, kterou považuji za naprosto profesionální. Drží se od politiky stranou, dělá si svou práci a hlídá bezpečnost České republiky. Vůbec se do politiky nemotá. Vaše tvrzení je dost odvážné,“ doplnil.

K tomu dodal, že i to, co Zahradil právě řekl, by mohl označit za strašení a prohlubování příkopů ve společnosti. „To, co jste řekl, je něco příšerného,“ hrozil se Láska.

Zahradil: BIS se vyjadřuje až příliš otevřeně

„Jsem v politice třicet let. Až na poslední dva tři roky jsem nezažil situaci, kdy by ředitel BIS dělal pravidelné tiskové konference a vystupoval na veřejných konferencích s velmi silnými vyjádřeními,“ namítl Zahradil. „Nezažil jsem takovou veřejnou expozici ředitele jedné z klíčových zpravodajských služeb tohoto státu. Skoro si myslím, že veřejnost by ani neměla vědět, kdo je ředitel Bezpečnostní informační služby. Ten člověk by měl s politiky komunikovat způsobem, který je dán zákonem,“ kritizoval aktivitu šéfa BIS Michala Koudelky.

Best: Pokyny přicházejí z USA

Americký novinář a analytik Eric Best nesouhlasil s názorem europoslance Zahradila: „Sportovně bych nesouhlasil s panem Zahradilem. To přece nepochází z Armády České republiky nebo z BIS. To pochází z Ameriky. To jsou pokyny ze strany amerických zpravodajských služeb.“

Na to vedle něj přísedící senátor Láska nesouhlasně kroutil hlavou, ale Best pokračoval: „Je to vidět konkrétně na vztazích s Tchaj-wanem. To je poměrně jasné. Je to vidět na zákoně o kybernetické bezpečnosti a NÚKIB. Pan Karel Řehka byl vybrán Američany a nasazen do NÚKIB.“

V tu chvíli se Láska nevěřícně chytá za hlavu, ale Best dál rozvíjí svou argumentaci: „Pak byl Řehka přesvědčen americkými kolegy, že je schopný, a převelen někam jinam,“ poznamenal Best.

A zmínil podobnou situaci s Českou televizí. „Zákon o poplatcích – ve skutečnosti, možná to mezitím změnili – původně to měl být zákon o cenzuře. Ta klauzule o dezinformacích pochází přímo z memoranda mezi Spojenými státy a panem ministrem zahraničí Janem Lipavským,“ míní.

Na poznámku moderátora, že jeho tvrzení zní jako konspirační teorie a nejsou pro ně důkazy, Eric Best reagoval důrazně. „Ne. Podívejte se. Pan Blinken podepsal to memorandum tady v Praze s panem Lipavským. Je tam jasně napsáno, že náš největší partner je v Americe. Ten zákon je převzatý.“

Skutečný cíl je boj proti Číně

Eric Best souhlasil s názorem generála Šándora a senátora Lásky, že základ opatření může být správný, ale podle něj je skutečný cíl úplně jiný. „A ten cíl je americký. Nejde primárně ani o Rusko, ale hlavně o boj proti Číně,“ vyjádřil se.

Best kritizoval český přístup k transatlantickým vztahům a tvrdil, že Česká republika se snaží být ještě větším spojencem USA než Polsko nebo Německo. „Česká republika se rozhodla, že budeme největším spojencem – ještě větším než Poláci, než Němci. A budeme dopředu dělat věci, které ani Američané oficiálně nechtějí, ale my to budeme dělat, abychom dokázali, že jsme ještě lepší spojenci než Poláci a Němci. Kdyby to chtěli zavést regulérně, mohli bychom o tom mluvit. Ale takhle, zvláště se změnou administrativy v Americe, to bude problematické. A nakonec si myslím, že to bude mít takový dopad, jak zmiňoval pan Zahradil,“ obává se Best.

Také bezpečnostní analytik Andor Šándor upozornil, že zákon o zpravodajských službách ukládá řediteli BIS podávat tajné zprávy vládě, ale veřejné zprávy vydávat nemusí. „Pokud budeme souhlasit s tím, že takovéto služby mají dělat to, co jim zákon přikazuje, tak se musíme ptát, proč BIS vydává veřejnou zprávu, když jí to nikdo nepřikazuje. Za mě by se nic takového nestalo, protože bych to nepovolil.

Problém je v tom, že když informujete vládu v režimu tajném, předkládáte jí celou řadu jevů, které můžete podložit důkazy. Ale čím je zpráva veřejnější, tím musí být vágnější – nemůžete do ní dát žádné konkrétní důkazy. A taková zpráva, i když netvrdím, že je špatná, může být zdrojem různých pochybností právě proto, že nic nemůže dokázat. Je to jen v oblasti tvrzení,“ upozornil Šándor. „Je to pomýlené. Ale je to pomýlené tak dlouho, že jsme si na to už všichni zvykli,“ konstatoval.

Zdůraznil, že nijak nezpochybňuje aktivity Ruska, ale podle něj si v mnoha ohledech škodíme sami. „My jsme tu společnost už tak zblbli, že v tom Kremlu musejí takhle sedět,“ ukázal gesto opřeného člověka v křesle, jak si mne ruce a v zásadě nic nedělá. „A my se tu ubíjíme sami,“ řekl Šándor.

„Vždyť přece to, že pojmenováváme nějaký problém, je správné. Ale když někdo přichází s jiným názorem, proč bychom ho měli okamžitě ostrakizovat? Jestli jim o něco jde, tak vlastně o tohle – narušit podle nich nejslabší články Severoatlantické aliance. Tam, kde je nejvíc vzpomínek na doby, kdy tu byli Rusové, kde je možná mnohem více sympatizantů než v zemích západního světa,“ pokračoval.

V této rovině bychom alespoň podle mě měli ubrat a neměli bychom tu práci dělat za ně. „My tím společnost tak děsivě rozdělujeme – včetně různých strategií strategické komunikace, které jsou podle mě vším možným, jen ne rozumnou komunikací,“ poukázal.

Láska: Za rozdělením společnosti stojí ruské lži

Člen horní komory vysvětlil, proč BIS vydává veřejné zprávy, i když zákon ukládá jejich podávání pouze vládě. Odmítl, že by to přispívalo k rozdělení společnosti, jak naznačil Jan Zahradil. „Léta se to tak děje, nebyl s tím problém. Pokud by to nebylo žádoucí, tak to pojďme změnit. Ale není to příčina toho stavu, v jakém jsme. My jsme tam, kde jsme, právě díky činnosti Ruska a jeho neskutečné schopnosti šířit lži, nenávist a rozeštvávat společnost. Nebudu používat slovo dezinformace, když ho nemáte rádi, ale řeknu to, jak to je – jsou to úmyslné lži, které se dostávají do českého prostoru.

Počínaje tím, že na Ukrajině byly biologické laboratoře CIA, konče tím, že protikandidát Miloše Zemana zneužíval malé děti. Většina těchto lží se dostává do českého prostoru z ruského kybernetického prostoru. Je to ruská práce. Jestli Rusové něco umějí, tak perfektně vyrábět lži,“ mávl rozčíleně rukou.

Zahradil: Aféra čínských chlebíčků jako příklad manipulací

Jan Zahradil uvedl osobní zkušenost jako příklad lží a manipulací, které podle něj mohou být v budoucnu zneužity proti politickým oponentům. „Je to můj osobní příklad. V roce 2019, po předminulých volbách do Evropského parlamentu, jsem svolal schůzku asi třiceti europoslanců se zájmem o Čínu. O Čínu se dlouhodobě zajímám a mám jiný názor na to, jak by se měly koncipovat vztahy s Čínou, než třeba současná vláda nebo pan ministr Lipavský. To je legitimní.

Takže jsem tam v Evropském parlamentu svolal skupinu třiceti poslanců se zájmem o Čínu a občerstvení na následné recepci po schůzce zaplatila čínská ambasáda v Bruselu, tedy čínská mise při Evropské unii. Bylo to asi 500 eur pro třicet lidí, což je tak patnáct eur na osobu.

Následkem toho se nejprve v bruselském a následně v českém tisku rozvinula aféra, kterou jsem pracovně nazval „aféra čínských chlebíčků“. Trvala asi rok a spočívala v tom, že jsem placen Čínou, že jsem na její výplatní pásce, že jí pravděpodobně předávám důvěrné informace z Evropského parlamentu a že je zapotřebí to vyšetřit.

Evropský parlament to vyšetřoval asi osm měsíců – samozřejmě nic nevyšetřil, protože nebylo co vyšetřit. Ale já jsem měl co dělat, abych se ubránil spekulacím, lžím a dezinformacím nejprve bruselských médií a pak českých médií, která to přebírala, a ještě to okořenila vlastní interpretací. Vytvořila se o mě lež jakéhosi čínského agenta, který jedná ve prospěch nepřátelské mocnosti Spojených států.

Tak až bude platit tento zákon, o kterém se bavíme – pokud Senát schválí přílepek – nezavdávalo by to nějakou věcnou podstatu k tomu, abych byl najednou stíhán za něco, co jsem neprovedl?“ zajímal se Zahradil.

Láska: Srovnáváte nesrovnatelné

Zahradilovy obavy senátor Láska odmítl s tím, že by se jeho případ mohl stát základem pro trestní stíhání podle nové úpravy zákona. „Srovnáváte nesrovnatelné. To, že si někdo vymyslí lež od začátku do konce, a to, že máte nějaký postoj k Číně, kterým se netajíte, jsou dvě úplně odlišné věci. Není tu co kriminalizovat.

Pod tuto skutkovou podstatu by spadalo, kdyby o vás někdo výslovně tvrdil, že třeba sbíráte nějaké informace, které jsou pro Českou republiku citlivé – plácnu, přístupová hesla do nějakých systémů nebo údaje o vodárenských věžích – a podáváte je za peníze jiné mocnosti s cílem oslabit obranyschopnost České republiky. Nic takového o vás nikdo netvrdil.

Stěžujete si na něco, co je běžná diskuse o politice a co nemá vůbec nic společného s tímto trestným činem. Nikdy by nikoho nenapadlo tento trestný čin na to, co jste popsal, vytáhnout,“ ujišťoval Láska.

Jan Zahradil na to reagoval skepticky a vyjádřil obavy, že i vyfabulovaná pomluva může být za určitých okolností kriminalizována. „Nejsem takový optimista v tom, že by se to nedalo kriminalizovat. Nebo že by se nenašlo podezření a vyfabulovaná pomluva, která by mohla za určitých podmínek vést ke kriminalizaci. Jsem přesvědčen, že se vždy někdo takový najde. Stačí jen dát záminku,“ odpověděl Zahradil.

Psali jsme: Diskuse je proti našim zájmům, spustil Foltýn. Slova dochází už i Marvanové BIS vyrazila na obranu „pendrekového paragrafu“. Ale zděšení už zní i z ODS „Na výlet či obchodně do cizí mocnosti? Hrozí vězení.“ Stonišův mrazivý text Nový trestný čin. A další voják u Fialy. Právník bije na poplach. Velmi citlivá věc ve hře